Кто виноват и что делать?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о ДТП с участием животного. Кто виноват и что делать? Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Варианты ситуации

Последствия от столкновения автомобиля с животным могут оказаться плачевными как для автомобиля, так и для животного. Для автомобиля — от одной-двух трещин на бампере до проломленной решетки радиатора, помятого капота, выбитого лобового стекла, травм водителя и пассажиров, для животного — травмами и летальным исходом. Столкновения с крупными животными (такими как коровы, быки, олени) могут закончиться плачевно абсолютно для всех участников ДТП.

Правила перегона животных вблизи дорог регулируются Правилами дорожного движения РФ. В соответствии с ними запрещено перегонять животных на автомагистралях; по цементобетонным и асфальтированным дорогам при наличии иных путей; через железнодорожные пути вне специальных отведенных мест; оставлять на дороге животных без надзора. Животных следует перегонять в светлое время суток и направлять как можно ближе к правому краю дороги, если отсутствуют иные пути.

Места перегона домашних животных и возможного появления диких животных на дороге обозначаются предупреждающими дорожными знаками: «Перегон скота» и «Дикие животные».

Если произошло ДТП с участием животного (домашнего или дикого), следует в первую очередь вызвать сотрудников ГИБДД. После их приезда на место ДТП и выяснения всех обстоятельств дела возможны два варианта развития ситуации:

1) виновником ДТП может быть признан водитель транспортного средства;

2) виновником ДТП может быть признан владелец животного (погонщик скота).

Если ДТП произошло по вине водителя транспортного средства и пострадало домашнее животное, то хозяин этого животного может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, так как животное, согласно статье 137 ГК РФ, является имуществом, а, соответственно, по договору ОСАГО страховая компания обязана возместить ущерб владельцу животного. Нужно помнить, что животное является частной собственностью (если хозяин сумеет это доказать). Если в ДТП пострадало дикое животное, то лесничество или охотничье хозяйство в лице своих представителей также вправе обратиться за компенсацией.

«Животный» фактор

В страховой компании владелец животного должен будет предъявить документы на животное и документы, подтверждающие факт ДТП. Помимо этого, владельцу нужно будет обосновать стоимость животного. Если пострадало дикое животное, его стоимость вычисляется в соответствии с установленными правилами (Методика, утвержденная приказом Минприроды России от 08.12.2011 N 948).

Если ДТП произошло по вине владельца животного, то в этом случае получить выплату по ОСАГО невозможно, так как ответственность погонщика скота, перегоняющего стадо, или хозяина животного, выгуливающего своего питомца, не страхуется. Можно обратиться к страховщику по каско, если автомобиль застрахован, или непосредственно к хозяину животного. Вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. А вред, причиненный животным вследствие ненадлежащего контроля за его поведением, подлежит возмещению владельцем животного.

Иными словами, если водитель находит необходимым восстановить авто за счет владельца животного, процедура следующая: вызов ГИБДД, оформление ДТП, иск и суд с владельцем животного. Перечисленные выше шаги необходимы, поскольку для целей ПДД наезд на животное, даже дикое, всё-таки рассматривается как ДТП. Согласно п. 1.2 ПДД происшествием считается любая ситуация, когда при движении ТС не только пострадали люди, но и был причинён материальный ущерб.

При подаче иска в суд в нем указываются требования о взыскании ущерба, причиненного ДТП, а также о возмещении расходов на проведение экспертизы. К исковому заявлению прилагаются документы на автомобиль, документы, подтверждающие факт ДТП, размер причиненного вреда и произведенных в связи с этим расходов, и иные необходимые документы. Такое исковое заявление облагается государственной пошлиной в зависимости от цены иска и рассматривается по общим правилам искового производства.

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