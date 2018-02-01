Вынужденный герой

17 февраля исполняется 151 год со дня рождения, а 18 февраля — 112 лет со дня смерти лейтенанта Шмидта, одного из самых неоднозначных персонажей отечественной истории

В Севастополе ему сулили позор и забвение, а дали бессмертие. В память о нём по всей Советской стране открывали памятные доски и монументы, его именем называли улицы. Сегодня интернет полон статей, в которых авторы наперебой пытаются дать оценку его психике, постфактум поставить диагноз. А ведь он, пропиаренный на все лады Керенским и большевиками, таки был героем, героем своего времени...

Подвиги и семья

Маленький Петя был настоящим маменькиным сыночком. Ласковый, восприимчивый, тонко чувствующий прекрасное. И мечтающий поймать момент для подвига, как когда-то это сделала она, его любимая мама. В 19 лет вопреки воле знатных родителей Екатерина Шмидт, тогда именовавшаяся баронессой фон Вагнер, прибыла в осажденный Севастополь, чтобы там «в трехстах шагах от поля боя» постичь уроки жизни. Она стала сестрой милосердия, отказавшись от титула и приставки «фон». А потом открыто поддерживала идеи Белинского и Чернышевского. Иначе жить она не могла, рутина была не для нее. В своих дневниках Пётр Шмидт-младший оставил такую запись: «Если мне удалось совершить в жизни что-либо, то лишь благодаря влиянию моей матери».

Да, Екатерина Яковлевна имела на сына огромное слияние. Петя, казалось, не имел ровным счетом ничего общего с суровым отцом, контр-адмиралом, начальником Бердянского порта, ветераном Севастопольской обороны, сражавшимся на Малаховом кургане. И уж тем более у юного идеалиста не имелось точек соприкосновения с еще более весомым дядей и крестным отцом в одном лице Владимиром Петровичем, полным адмиралом, членом Адмиралтейств-совета, сенатором, кавалером многих орденов.

Иллюзия самообмана

Как ни странно, из всего сказанного и написанного о Шмидте наиболее точной характеристикой его истинного таланта является фраза, прозвучавшая в удостоенном Госпремии СССР фильме режиссера Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Учитель истории Илья Семёнович Мельников в исполнении Вячеслава Тихонова говорит школьникам следующее: «Главный его (Шмидта) дар — это ощущать чужое страдание более остро, чем свое. Именно этот дар рождает бунтарей и поэтов».

Видимо, высокопоставленные родственники Пети опасались именно этого. Ни поэты, ни тем более бунтари в семье им были не нужны.

В 10 лет Петя потерял любимую маму. И отец всерьез взялся за воспитание отпрыска. Хотя, как показали дальнейшие события, спохватился он поздновато.

В 1880 году Шмидт-младший оказался в Петербургском морском училище. Отец верил, что военная муштра выбьет из его чада кислую шерсть либерализма, видел в будущей карьере морского офицера его путь к спасению. Петр вроде как подчинился, но осознанно ли, подсознательно ли переложил всяческую ответственность за успешное окончание училища и свой дальнейший карьерный рост на плечи родственников-адмиралов. Сам он видел свой путь к спасению совсем в другом. Для него настоящим авторитетом был не сухарь-отец, а Федор Михайлович Достоевский с его «Преступлением и наказанием».

Роман Льва Толстого «Воскресение» с той же идеей спасения падшей женщины через доверие и любовь появился на несколько лет позже, чем Петр Шмидт, выпускник морского училища, воплотил оную в жизнь. Да, идея прямо таки витала в воздухе и, что называется, была на хайпе. Разница состояла лишь в том, что Достоевский и Толстой творили потенциальное светлое будущее заблудших душ на бумаге, а Шмидт-младший — в собственной жизни.

Итак, как-то раз в одном из столичных ресторанов двадцатилетний Петя познакомился с представительницей древнейшей профессии Доминикией (по другим источникам — Доминикой) Гавриловной Павловой. Много лет спустя он вспоминал: «Она была моих лет. Жаль мне ее стало невыносимо. И я решил спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и все отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, понял: отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить ее из трясины, решил жениться...» Достоевщина чистой воды.

Брак морского офицера с жрицей любви в кругу близких и знакомых Петра Шмидта был воспринят в штыки. Отец, лишившись последних иллюзий относительно сына, проклял его и умер. Этот достойный человек до гробовой доски не хотел признавать, что сам виноват в том, что отпрыск восстал против его слишком давящего на психику авторитета, виноват в том, что своим повторным браком окончательно оттолкнул от себя первенца, виноват в том, что не признавал в сыне личность, а придумал для себя совсем другого мальчика, послушного и удобного. Да, склонность к самообману — жестокая вещь. И именно эта, унаследованная от отца черта, и стала для Шмидта-младшего проклятием, его черной меткой.

Черная метка

План спасения Доминикии, вопреки высокодуховным литературным инструкциям, не удался. Через год после свадьбы она родила сына, которого назвали Евгением и, по старой привычке, ударилась в загулы. Евгений Шмидт, который благодаря «счастливому детству» навсегда остался заикой, писал спустя многие годы: «Мать моя была настолько ужасна, что приходится поражаться нечеловеческому терпению и, воистину, ангельской доброте моего отца, вынесшего на своих плечах 17-летнее каторжное ярмо семейного ада».

С такой «боевой подругой», как Доминикия, карьера Шмидта, понятно, не задалась. Но, честно говоря, не очень и хотелось. Он много раз, — и добровольно, и принудительно, — уходил с флота, но затем снова и снова возвращался на службу. Восстанавливаться на флоте помогал, конечно, дядя. Но, по всей видимости, у Петра были и свои (личные или во имя всеобщего блага), скрытые причины. Некоторые исследователи настаивают, что у Петра Петровича с головой была полнейшая беда, мол, ему рекомендовали обратиться к психиатрам и, более того, он к этим рекомендациям прислушался. Однако существует и другая версия. Согласно ей, Петр Петрович переступал через свое внутреннее Я и неизменно возвращался на флот, поскольку «некие лица» обязали его вести просветительскую работу среди матросов, то бишь исподволь готовить их к вооруженному восстанию. Такие обязанности называются простым и не очень красивым словом «провокатор».

И неизвестно, сколько бы длилось шмидтово туда-обратно, если бы в Петербурге не начались революционные брожения, а Шмидта не обвинили бы в растрате корабельной казны. Связаны ли эти события? Посмертные пиарщики лейтенанта утверждают, что те тысячи, что пропали на миноносце-253, были потрачены на революцию. Сам же Шмидт перед лицом трибунала утверждал, что просто потерял их. Однако в письмах из Севастополя, куда привело его дело о растрате средств, он был более откровенен: «Я в Севастополе, делаю больше, чем две социалистические партии вместе» и «Все, что я делаю, — это не упорная борьба, а фейерверк, способный осветить другим дорогу, но который медленно потухает». Шмидт давно придумал, как должно жить: обрести ореол мученика и взойти на свою личную Голгофу.