Синьор Чизи, grazie!

Лучший саксофонист Европы дал джазу в Гвардейском

На прошлой неделе в Крым приезжал лучший саксофонист Европы (по версии одного из старейших джазовых изданий в мире — журнала JazzIt), почетный профессор Туринской консерватории Эммануэль Чизи. О том, как отнеслись к приезду крымчане, что поразило европейского музыканта и вернулся бы он ещё раз на полуостров, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

От военных до бабушек в платочках

Эммануэль Чизи — виртуоз, маэстро и... самоучка — подарил жителям Севастополя, Симферополя и поселка Гвардейское море позитива, радости и теплое чувство приближающейся весны. Также 8 февраля в военном городке (в Гвардейском) известный итальянский саксофонист дал бесплатный концерт. За спиной сеньора Чизи более 50 пластинок, 12 из которых — сольные альбомы. Он сотрудничал и записывался с такими выдающимися музыкантами, как Ron Carter, Clark Terry, Jimmy Cobb, Sting. Играл в престижнейших концертных залах и на крупнейших фестивалях Европы, США, Китая и Южной Америки. Учитывая, что Эммануэль Чизи — человек мирового масштаба, невольно возникает вопрос: «Почему именно Гвардейское? Севастополь и Симферополь — ясное дело, но небольшой военный городок?..»

Вот что об этом говорят организаторы: «Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы сможем не только организовывать коммерческие концерты, но и постепенно вкладывать свои средства и ресурсы в образовательную и просветительскую деятельность в родном и любимом регионе?! За последние три месяца это уже наш третий небольшой цикл мероприятий, в котором задействованы иностранные джазовые музыканты».

Мероприятие проходило в рамках крымского турне, при поддержке Министерства культуры РК. В целом атмосфера была очень необычной. Перед зрителями предстал Дом культуры, мало чем изменившийся за последние 20–30 лет, на сцене были развешаны флаги и лозунги патриотического содержания. Публика была самой разнообразной: от стройных военных в форме до простых бабушек в платочках. Но, несмотря на это, заморских гостей принимали радушно и тепло.

Семья Сочинских, жители пос. Гвардейское:

«Мы получили позитив. Мы получили такой настрой, что еще надолго хватит. Живая музыка очень впечатляет. Она, как что-то родное, ложится на сердце».

Инна Голубякина, жительница пос. Гвардейское:

«Я первый раз за свои уже немолодые годы побывала на концерте живой музыки. И у меня такое чувство, будто я родилась снова, что я очень молодая и красивая, и мне хочется жить».

Секреты маэстро

Перед концертом в Гвардейском, в тот же день, Эммануэль Чизи провел мастер-класс для всех желающих в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе. В небольшом конференц-зале с уютной обстановкой и роялем, грациозно расположившимся практически на всей площади зала, маэстро рассказал, в чём разница между классическим подходом и его методом игры.

Но что побудило приехать великого маэстро в Крым? Почему именно Крым? И как вообще Эммануэль стал столь популярным в Италии и за её пределами, если у него даже нет надлежащего музыкального образования? С легкой улыбкой и немного уставшими глазами (видимо, из-за загруженного графика), маэстро ответил публике на все вопросы и даже рассказал несколько секретов успешной импровизации. Ведь джаз — это и есть сплошная импровизация, которая рождается в сердце и потом, поборов все преграды, перерастает в неповторимые звуки...

Эммануэль Чизи:

«Я был и остаюсь очень доволен, что приехал именно в Крым. Как джаз проник в моё сердце? Это очень интересный вопрос. Я начал играть ровно с того момента, как взял в руки саксофон. Вообще мне очень повезло, потому что я учился у великих музыкантов на живых концертах. Мне было 11 лет, когда я случайно попал на настоящий джазовый концерт. На тот момент я абсолютно ничего не знал об этом направлении, но та атмосфера и настроение, что исходили от сцены, — это был взрыв, это было всё для меня. И я сказал сам себе: «Если я когда-нибудь стану музыкантом, то вот та музыка, которую я хотел бы играть!» О, я прекрасно помню тот день, когда впервые взял саксофон в руки — это был самый счастливый момент в моей жизни, пусть я даже и не знал, что мне делать с этим инструментом. В обучении были свои сложности, потому что в то время в Турине просто не было джазовых школ, и мне пришлось взять парочку частных уроков. В течение многих лет я самостоятельно осваивал саксофон. Что сказать, я до сих пор открываю для себя что-то новое в джазе. Разницы между моими концертами и репетициями нет, потому что музыкой должно быть всё. Самая важная вещь — это звук, который рождается из саксофона. Нужно просто уловить этот момент, когда звук хороший, когда он вам нравится. Возможно, это и есть главная причина, почему я выбрал именно саксофон. Потому что саксофон в джазовой музыке — это сердце, это инструмент звука. Ни один день моей жизни не обходится без саксофона. Кто бы и что ни говорил, джаз — это музыка поколений и времён. Почему именно Крым? Честно сказать, даже не знаю. Я уже был на гастролях в России, и мне очень понравились и города, и люди. Меня пригласили приехать на полуостров, и я не пожалел. Севастополь мне напомнил мою родину — Италию. Пройдя по его улочкам, я будто прогулялся по Сицилии. Крым — это особенное и не похожее ни на что место. И люди у вас очень доброжелательные и расслабленные (улыбается). Никто никуда не бежит, все наслаждаются жизнью. Мне это невероятно понравилось. Хочу заметить, что я много выступал в разных странах и русская аудитория — одна из лучших в мире. Люди действительно ценят музыку, даже если они знают о джазе не так уж много. Они очень уважительно относятся к музыке и готовы её принять. И, да, я обязательно бы приехал ещё раз к вам, в Крым«.

Вроде постскриптума

Все концерты в Крыму проходили без привлечения государственных грантов и бюджетных средств. А основной целью данного мероприятия являлось развитие культуры на полуострове. Можно смело сказать, что мероприятие прошло успешно, зрители зарядились колоссальной энергией и посмотрели на мир в ином ракурсе. После Крыма джазмен отправился снова покорять материковую Россию, а затем планирует поехать в Соединенные Штаты, потому что, как говорит Эммануэль Чизи, для музыки не должно быть границ!