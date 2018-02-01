Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Кошмарная ночь
Тот самый квартирный вопрос
Как горел Анастасиевский скит
Есть золото!
Неутешительные факты
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКультура, наука

Синьор Чизи, grazie!

Лучший саксофонист Европы дал джазу в Гвардейском

 

На прошлой неделе в Крым приезжал лучший саксофонист Европы (по версии одного из старейших джазовых изданий в мире — журнала JazzIt), почетный профессор Туринской консерватории Эммануэль Чизи. О том, как отнеслись к приезду крымчане, что поразило европейского музыканта и вернулся бы он ещё раз на полуостров, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

 

От военных до бабушек в платочках

Эммануэль Чизи — виртуоз, маэстро и... самоучка — подарил жителям Севастополя, Симферополя и поселка Гвардейское море позитива, радости и теплое чувство приближающейся весны. Также 8 февраля в военном городке (в Гвардейском) известный итальянский саксофонист дал бесплатный концерт. За спиной сеньора Чизи более 50 пластинок, 12 из которых — сольные альбомы. Он сотрудничал и записывался с такими выдающимися музыкантами, как Ron Carter, Clark Terry, Jimmy Cobb, Sting. Играл в престижнейших концертных залах и на крупнейших фестивалях Европы, США, Китая и Южной Америки. Учитывая, что Эммануэль Чизи — человек мирового масштаба, невольно возникает вопрос: «Почему именно Гвардейское? Севастополь и Симферополь — ясное дело, но небольшой военный городок?..»

Вот что об этом говорят организаторы: «Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы сможем не только организовывать коммерческие концерты, но и постепенно вкладывать свои средства и ресурсы в образовательную и просветительскую деятельность в родном и любимом регионе?! За последние три месяца это уже наш третий небольшой цикл мероприятий, в котором задействованы иностранные джазовые музыканты».

Мероприятие проходило в рамках крымского турне, при поддержке Министерства культуры РК. В целом атмосфера была очень необычной. Перед зрителями предстал Дом культуры, мало чем изменившийся за последние 20–30 лет, на сцене были развешаны флаги и лозунги патриотического содержания. Публика была самой разнообразной: от стройных военных в форме до простых бабушек в платочках. Но, несмотря на это, заморских гостей принимали радушно и тепло.

Семья Сочинских, жители пос. Гвардейское:

«Мы получили позитив. Мы получили такой настрой, что еще надолго хватит. Живая музыка очень впечатляет. Она, как что-то родное, ложится на сердце».

Инна Голубякина, жительница пос. Гвардейское:

«Я первый раз за свои уже немолодые годы побывала на концерте живой музыки. И у меня такое чувство, будто я родилась снова, что я очень молодая и красивая, и мне хочется жить».

Секреты маэстро

Перед концертом в Гвардейском, в тот же день, Эммануэль Чизи провел мастер-класс для всех желающих в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе. В небольшом конференц-зале с уютной обстановкой и роялем, грациозно расположившимся практически на всей площади зала, маэстро рассказал, в чём разница между классическим подходом и его методом игры.

Но что побудило приехать великого маэстро в Крым? Почему именно Крым? И как вообще Эммануэль стал столь популярным в Италии и за её пределами, если у него даже нет надлежащего музыкального образования? С легкой улыбкой и немного уставшими глазами (видимо, из-за загруженного графика), маэстро ответил публике на все вопросы и даже рассказал несколько секретов успешной импровизации. Ведь джаз — это и есть сплошная импровизация, которая рождается в сердце и потом, поборов все преграды, перерастает в неповторимые звуки...

Эммануэль Чизи:

«Я был и остаюсь очень доволен, что приехал именно в Крым. Как джаз проник в моё сердце? Это очень интересный вопрос. Я начал играть ровно с того момента, как взял в руки саксофон. Вообще мне очень повезло, потому что я учился у великих музыкантов на живых концертах. Мне было 11 лет, когда я случайно попал на настоящий джазовый концерт. На тот момент я абсолютно ничего не знал об этом направлении, но та атмосфера и настроение, что исходили от сцены, — это был взрыв, это было всё для меня. И я сказал сам себе: «Если я когда-нибудь стану музыкантом, то вот та музыка, которую я хотел бы играть!» О, я прекрасно помню тот день, когда впервые взял саксофон в руки — это был самый счастливый момент в моей жизни, пусть я даже и не знал, что мне делать с этим инструментом. В обучении были свои сложности, потому что в то время в Турине просто не было джазовых школ, и мне пришлось взять парочку частных уроков. В течение многих лет я самостоятельно осваивал саксофон. Что сказать, я до сих пор открываю для себя что-то новое в джазе. Разницы между моими концертами и репетициями нет, потому что музыкой должно быть всё. Самая важная вещь — это звук, который рождается из саксофона. Нужно просто уловить этот момент, когда звук хороший, когда он вам нравится. Возможно, это и есть главная причина, почему я выбрал именно саксофон. Потому что саксофон в джазовой музыке — это сердце, это инструмент звука. Ни один день моей жизни не обходится без саксофона. Кто бы и что ни говорил, джаз — это музыка поколений и времён. Почему именно Крым? Честно сказать, даже не знаю. Я уже был на гастролях в России, и мне очень понравились и города, и люди. Меня пригласили приехать на полуостров, и я не пожалел. Севастополь мне напомнил мою родину — Италию. Пройдя по его улочкам, я будто прогулялся по Сицилии. Крым — это особенное и не похожее ни на что место. И люди у вас очень доброжелательные и расслабленные (улыбается). Никто никуда не бежит, все наслаждаются жизнью. Мне это невероятно понравилось. Хочу заметить, что я много выступал в разных странах и русская аудитория — одна из лучших в мире. Люди действительно ценят музыку, даже если они знают о джазе не так уж много. Они очень уважительно относятся к музыке и готовы её принять. И, да, я обязательно бы приехал ещё раз к вам, в Крым«.

Вроде постскриптума

Все концерты в Крыму проходили без привлечения государственных грантов и бюджетных средств. А основной целью данного мероприятия являлось развитие культуры на полуострове. Можно смело сказать, что мероприятие прошло успешно, зрители зарядились колоссальной энергией и посмотрели на мир в ином ракурсе. После Крыма джазмен отправился снова покорять материковую Россию, а затем планирует поехать в Соединенные Штаты, потому что, как говорит Эммануэль Чизи, для музыки не должно быть границ!

Анастасия СМИРНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:00

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2018 (54)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru