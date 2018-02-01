Говорят, что... маленьким пациентам – самое плохое

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Жительница Бахчисарая, пожелавшая остаться неизвестной, поделилась проблемой: «Бахчисарайская ЦРБ. Детское отделение. Лежали с дочкой в этой недопалате с воспалением почек. Когда нас определили, сказали, что временно, мест нет, к тому же нам к детям с бронхитом и прочими лор-заболеваниями нельзя. Однако мы свое пребывание в больнице здесь провели, притом что спустя три дня в отделении уже была полностью свободная палата. Штор нет (первый этаж), нет раковины и вешалки. Зато полно старой, несписанной мебели, которую больше девать некуда. Персонал рассказывал, что была игровая комната. Но новая заведующая решила привнести свои изменения. Вышло не очень, как по мне».