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Говорят, что... маленьким пациентам – самое плохое
Жительница Бахчисарая, пожелавшая остаться неизвестной, поделилась проблемой: «Бахчисарайская ЦРБ. Детское отделение. Лежали с дочкой в этой недопалате с воспалением почек. Когда нас определили, сказали, что временно, мест нет, к тому же нам к детям с бронхитом и прочими лор-заболеваниями нельзя. Однако мы свое пребывание в больнице здесь провели, притом что спустя три дня в отделении уже была полностью свободная палата. Штор нет (первый этаж), нет раковины и вешалки. Зато полно старой, несписанной мебели, которую больше девать некуда. Персонал рассказывал, что была игровая комната. Но новая заведующая решила привнести свои изменения. Вышло не очень, как по мне».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года
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