В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... снова аварийная яма Не представившийся житель Симферополя предупреждает об опасности, которая поджидает всех местных автомобилистов и гостей города на одной из столичных дорог: «В районе дома № 12, переулок Элеваторный, рядом с заправкой, при заезде в переулок по направлению движения в сторону улицы Героев Сталинграда отсутствует часть дорожного полотна, что влечет за собой создание аварийной обстановки, а также причиняет вред транспортным средствам участников дорожного движения. В 2017 году данный участок дороги дважды ремонтировался, однако его состояние с каждым разом ухудшается». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не место Указали жезлом Пять тысяч долларов за торговое место Говорят, что... чиновники не могут поделить дорогу Хороший вариант