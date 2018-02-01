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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... снова аварийная яма

Не представившийся житель Симферополя предупреждает об опасности, которая поджидает всех местных автомобилистов и гостей города на одной из столичных дорог: «В районе дома № 12, переулок Элеваторный, рядом с заправкой, при заезде в переулок по направлению движения в сторону улицы Героев Сталинграда отсутствует часть дорожного полотна, что влечет за собой создание аварийной обстановки, а также причиняет вред транспортным средствам участников дорожного движения. В 2017 году данный участок дороги дважды ремонтировался, однако его состояние с каждым разом ухудшается».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 18:45

:: Комментарий #1 написал: Куба   |   Вчера, 19:06   |  



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это что.... на куйбышевском кольце, в центре города две подобных ямы уже давно присутствуют.

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