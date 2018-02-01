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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... орудует Фредди Крюгер

Говорят, столичная маршрутка № 50 стала объектом для шуток в соцсетях. А все потому, что чехлы на сиденьях вкрай изношены и представляют весьма нелицеприятное зрелище. Что за беда произошла в салоне этого транспорта, непонятно, зато последствия страшного погрома налицо – ткань свисает лоскутами. Острословы предполагают, что здесь зверствовал страшный монстр из ужастика «Кошмар на улице Вязов», или марвеловский Россомаха. Есть и те, кто высказывает мнение, что виноват водитель. Возможно, кому-то эти версии покажутся нелепыми. Но, поскольку городские власти регулярно сообщают о своей заботе относительно облика и технического состояния общественного транспорта, ничего другого людям в голову просто не приходит. Мол, все это провокации и саботаж со стороны злых сил. Не могут же власти обманывать народ…

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года

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Просмотров: 548 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:46

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