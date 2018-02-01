В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... перед ЗАГСом вскоре будет ров Говорят, что симферопольские молодожёны семейную жизнь начинают с преодоления рытвин, ям и луж перед ЗАГСом на улице Пушкина. А скоро на этом месте, считают люди, по всей видимости, будет ров. Ведь по каким-то причинам столичным властям не хватило задору и плитки, чтобы реконструировать эту часть столичной улицы. Хотя, по логике, перед ЗАГСом не плитку нужно класть, а надежное асфальтовое покрытие. Слишком проходное место. И не просто проходное – тут паркуются многочисленные авто, в том числе и свадебных кортежей, колеса которых уже перетерли старую плитку в бетонную крошку. То ли еще будет! Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... симферопольцы боятся заходить в подземные переходы Муниципальная обязаловка Говорят, что... лицо столицы с изъянами Жизнь без канализации Говорят, что... в Бахчисарае забыли о героях Великой Отечественной