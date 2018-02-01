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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... перед ЗАГСом вскоре будет ров

Говорят, что симферопольские молодожёны семейную жизнь начинают с преодоления рытвин, ям и луж перед ЗАГСом на улице Пушкина. А скоро на этом месте, считают люди, по всей видимости, будет ров. Ведь по каким-то причинам столичным властям не хватило задору и плитки, чтобы реконструировать эту часть столичной улицы. Хотя, по логике, перед ЗАГСом не плитку нужно класть, а надежное асфальтовое покрытие. Слишком проходное место. И не просто проходное – тут паркуются многочисленные авто, в том числе и свадебных кортежей, колеса которых уже перетерли старую плитку в бетонную крошку. То ли еще будет!

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года

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Просмотров: 247 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 18:47

:: Комментарий #1 написал: Владимир   |   Вчера, 19:51   |  



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Публикаций: 0
Комментариев: 0
И что? Я женился в январе 1988г. Такие же ямы, на том же самом месте были am Что изменилось? Или вы считаете, что эти ямы появились 4 года назад? А до этого было все отлично.... Даже не смешно....

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