МЧС vs Масленица Скоро сжигание масленичного чучела станет забытым развлечением… Даже запретным. Что наталкивает на подобные мысли? Дело в том, что сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС Республики Крым разработали для организаторов масленичных ярмарок и гуляний методические указания, в которых рекомендуется не разжигать на массовых мероприятиях костров. «Согласно рекомендациям, запретить разжигание костров и использование открытого огня...», – пояснили в пресс-службе МЧС республики. В рекомендациях также указано, что организаторы должны обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к объектам, расположенным на территории проведения мероприятий. Также надлежит разработать схемы расположения участников ярмарок народных ремесел и согласовать это с управлением природной и техногенной безопасности, надзорной деятельности МЧС республики. Безопасность, понятное дело, необходимо и соблюдать, и обеспечивать. Но заложниками становятся народные традиции. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... детей загоняют репетициями В Крыму открывается первый сервисный центр HP Кацай хочет, чтобы местные советы Крыма предусмотрели деньги на топливо для ... Нечего воду толочь Задержание диверсанта