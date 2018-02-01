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МЧС vs Масленица

Скоро сжигание масленичного чучела станет забытым развлечением… Даже запретным. Что наталкивает на подобные мысли? Дело в том, что сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС Республики Крым разработали для организаторов масленичных ярмарок и гуляний методические указания, в которых рекомендуется не разжигать на массовых мероприятиях костров. «Согласно рекомендациям, запретить разжигание костров и использование открытого огня...», – пояснили в пресс-службе МЧС республики. В рекомендациях также указано, что организаторы должны обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к объектам, расположенным на территории проведения мероприятий. Также надлежит разработать схемы расположения участников ярмарок народных ремесел и согласовать это с управлением природной и техногенной безопасности, надзорной деятельности МЧС республики. Безопасность, понятное дело, необходимо и соблюдать, и обеспечивать. Но заложниками становятся народные традиции.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года

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Просмотров: 138 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:53

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