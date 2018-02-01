Диверсионно-шпионские страсти

Кого, как и на чём ловит в Крыму ФСБ

Когда выйдет этот номер «Крымского Телеграфа», Верховный суд Крыма будет выносить приговор гражданину Украины Андрею Захтею, который обвиняется в подготовке диверсии на полуострове. Захтей — далеко не первый, кого за минувшие несколько лет обвиняют в подобных действиях (о пойманных диверсантах, об их историях и моральном облике мы в своеё время неоднократно рассказывали). И, увы, он — не последний, ведь буквально несколько дней назад в Крыму задержали очередного украинского шпиона. «Крымский ТелеграфЪ» сделал своего рода краткий курс шпионско-диверсионных страстей на полуострове, основываясь на наиболее ярких и резонансных делах.

Захтей и Панов

Андрея Захтея вместе с другим гражданином Украины, Евгением Пановым, задержали в августе 2016 года неподалеку от границы с Украиной, возле города Армянска, после перестрелки с российскими силовиками, во время которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. Большей части диверсантов удалось тогда скрыться, задержаны были лишь Панов и Захтей, который обеспечивал работу диверсионной группы. В его автомобиле, в запасном колесе, нашли три килограмма взрывчатки, гранаты и сим-карты. Захтей заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на различных объектах инфраструктуры на полуострове с целью вывода их из строя. По версии следственных органов, Андрей Захтей должен был перевозить диверсантов по Крыму. Он обвиняется сразу по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе подготовка к диверсии, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов.

Дело разбирало Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, а обвинительное заключение утверждено Прокуратурой Республики Крым, которая и передала в Верховный суд Крыма соответствующее уголовное дело в отношении Андрея Захтея, который обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (подготовка к диверсии в составе организованной группы).

Кстати, Захтей полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке. При этом он запретил своему адвокату общаться со СМИ до вынесения приговора.

В свою очередь вышеупомянутый Евгений Панов, пойманный внесте с Захтеем, вину свою отрицает. Следователи считают его кадровым офицером ГУР МО Украины, которое, по их версии, руководило подготовкой диверсий. Украинские власти, конечно же, эту информацию опровергают, а в ГУР МО неоднократно заявляли, что задержанные на полуострове граждане Украины не являются сотрудниками военной разведки. В частности, адвокат Евгения Панова Сергей Легостов сообщил ещё в январе одному из российских изданий, что продолжает знакомиться с материалами уголовного дела (предварительное следствие завершилось в середине декабря), которое насчитывает около 20 томов. Кроме этого, адвокат добавил, что «на ознакомление с ними может уйти весь февраль», и говорить о том, какова будет линия защиты, в данном случае он считает преждевременным. А теперь, добавим от себя, может быть уже и поздно...

Штыбликов

Фигурант другого дела о подготовке диверсий в Крыму — Дмитрий Штыбликов. Но, в отличие от Захтея, Штыбликов — гражданин Российской Федерации, 47-летний житель Севастополя. Он был задержан сотрудниками ФСБ России в Севастополе в ноябре 2016 года с группой диверсантов. Позже он признался, что является офицером ГУР МО Украины, был одним из участников диверсионно-террористической группы и готовил серию взрывов на объектах Черноморского флота (работая как гражданское лицо на объекте Министерства обороны РФ, вёл наблюдение за российскими военными подразделениями и подбирал объекты для диверсий).

А именно отвечал непосредственно за подбор объектов для совершения диверсий, проведение разведки местности, рекогносцировки диверсионных актов, за привлечение в организованную группу новых участников. В связи с выявленной информацией следователи УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю предъявили ему обвинение в совершении подготовки к диверсии и незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Примечательно, что Дмитрий Штыбликов сразу начал позиционироваться украинскими средствами массовой информации как журналист, директор международных программ украинского аналитического центра «Номос». В Крыму же его знали как противника размещения сил Черноморского флота в Севастополе и кадрового сотрудника украинских спецслужб. Причастность к дружной семье украинских воинов Штыбликов, как оказалось, и не скрывал, даже куражился: на его странице в социальной сети написано, что образование он получил в Киевском высшем общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище имени М. В. Фрунзе (КВОКУ), где, как известно, есть разведфакультет. Служил он, согласно все тем же соцсетям, в Крыму, а именно в Перевальном.

Но, как бы ни отмазывали его украинские СМИ, Штыбликов, как и Захтей, полностью признал свою вину, заключив соглашение со следствием. Суд учел досудебное соглашение и признание вины, смягчив ему наказание. Как и Андрею Захтею, ему грозило до 20 лет лишения свободы, но в минувшем ноябре он был приговорен Севастопольским городским судом к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в 200 тысяч рублей. При этом срок пребывания Штыбликова в СИЗО (просидел он там год) будет засчитан.

Кстати, тогда же, вместе со Штыбликовым, ФСБ России захватила в Севастополе других членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины — Алексея Бессарабова и Владимира Дудко. У них были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы. А в конце ноября того же года в Крыму задержали еще двух разведчиков Минобороны Украины. А уже 22 ноября 2016 года ФСБ России задержала в Севастополе Леонида Пархоменко, который собирал и передавал Киеву составляющие гостайну сведения о деятельности Черноморского флота. Всего за последние три года можно насчитать более десяти человек. Все они признали свое участие в диверсиях, которые разрабатывало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, и дали подробные показания, в которых рассказали о своей роли в запланированных преступлениях.

Давыденко

А это дело — вовсем свежее. И не диверсионное. Шпионское. Буквально на днях, как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники Управления ФСБ по Крыму задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Речь идёт о задержании Константина Давыденко. По данным правоохранительных органов, он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. Поэтому в настоящее время следователем ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России о шпионаже.

Характерно, что Константина Давыденко российские контрразведчики раскололи уже давно и просто водили за нос. Играли, так сказать, в шпионские игры с ним. И весьма удачно. Оперативники ФСБ собрали и передали Давыденко информацию, которой он настойчиво интересовался, после чего вовлекли в оперативную игру и задержали. Брали шпиона с поличным, когда он садился в свой автомобиль «Хонда».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“ (данная статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. — Ред.)», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в ФСБ России.

Как сообщили сотрудники ФСБ, причастные к следствию: «Если такие Давыденко собирают информацию, то следом за шпионами в Севастополь и Симферополь прибывают диверсионные группы. Уже они получают задания по подрыву военных и иных стратегических объектов полуострова». Пока, к счастью, неудачно, добавим мы.

Также известно, что сам Константин Давыденко дал следующие признательные показания: «Прибыл в Крым, чтобы по заданию Службы безопасности Украины забрать информацию у человека по имени Виталий». После этого его отправили самолетом в Москву, где он предстал перед судом. И Лефортовский суд постановил арестовать его. Как сообщают российским журналистам источники в суде, под стражей подозреваемый в шпионаже Давыденко будет находиться как минимум до 11 апреля.