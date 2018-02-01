Ольга Балдина: «Наблюдается высокое старение населения, что подтверждается цифрами»

Глава Крымстата рассказала о демографической ситуации на полуострове, а также о росте цен и зарплат

Как метко заметил герой знаменитой кинокомедии «Служебный роман», если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Конечно, непосвящённому сводки, которые регулярно создаёт Крымстат, кажутся бездушным набором цифр. Но если уметь с ними обращаться, в числах и графиках можно без труда увидеть, чем живёт регион и каждый из нас. Сделать это нам помогла руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РК Ольга Балдина.

Нас снова посчитают

— Ольга Ивановна, очередная перепись населения в России запланирована на 2020 год. Вы уже начали подготовку?

— Россия действительно готовится к этому важному событию. Определен ряд территорий, где будет проводиться пробная перепись. Это широко распространённая практика, когда в канун масштабных обследований обязательно проводится пробное мероприятие с использованием всех тех методов, которые планируется применить уже в процессе самого обследования. Таким образом можно на практике увидеть, какие подходы приживаются, как они работают на разных группах населения и так далее. Крым, к сожалению, в этот раз не попал в список пробных регионов. К сожалению, поскольку мы очень любим эксперименты. Но ведь у нас, в отличие от остальной России, перепись прошла буквально в 2014 году, и межпереписной интервал получается достаточно небольшой.

— Получается, что во всероссийской переписи Крым будет участвовать впервые.

— Совершенно верно. Естественно, такого рода крупные мероприятия и связанная с ними ответственность вызывают некоторое волнение. Но коллектив у нас очень опытный, многие специалисты, особенно руководители подразделений, имеют большой стаж работы: на счету у наших сотрудников не одна перепись населения. Поэтому самое главное для нас — сосредоточиться и чётко следовать методологии. И, конечно, очень важно, чтобы население полуострова было готово вполне открыто и искренне участвовать в переписи. Но мы сделаем всё для этого возможное.

— Была информация о том, что Росстат в этот раз собирается отказаться от использования бумажных анкет. Так ли это?

— В 2020 году действительно впервые будут задействованы планшеты, а также возможность передачи информации посредством интернета или почты. Однако бумажные анкеты тоже пока останутся. То есть предусмотрен комбинированный подход к сбору сведений. Конечно, это очень хорошо, поскольку, как вы понимаете, при анкетном опросе специалисту обязательно нужно попасть в семью, предоставить бланк, тут же его заполнить. Такой подход требует больших затрат времени — это раз, и вовлечения значительного человеческого ресурса — это два. Например, во время переписи 2014 года в целом по Крыму вместе с Севастополем нами было привлечено около девяти тысяч человек — так называемый наёмный персонал. Современные методы сбора сведений значительно сэкономят бюджетные деньги и дадут возможность гражданам самим выбирать, говорить ли им с переписчиком или отправить анкету по интернету, заполнив её в удобное для себя время. Я считаю, что это здорово. Кстати, новые методы будут проверены в ходе пробной переписи. Если что-то пойдёт не так, есть время устранить недоработки.

Всё про всё

— А чем живёт служба статистики в периоды между переписями?

— Помимо переписи населения, бывают и другие. Например, сельскохозяйственная, бизнес-перепись. И, конечно, служба статистики постоянно проводит всевозможные обследования. Если переписи носят всеохватывающий характер, то обследования проводятся с определённой выборкой. То есть мы исследуем какую-то совокупность граждан, а затем полученный результат экстраполируем на общую ситуацию и получаем определённые показатели и параметры. Конечно, выборка формируется не спонтанно. В неё обязательно включаются представители разных регионов, возрастов, видов деятельности и так далее, чтобы не было перекосов.

Обследования мы проводим системно и регулярно: в течение каждого года и из года в год. Например, обследование доходов населения, благодаря которому мы знаем об источниках прибыли крымчан, о том, какие расходы они несут, чего больше покупают, сколько уходит на оплату услуг, какими средствами социальной поддержки пользуются, и о многом другом. Совокупность полученных данных централизуется и изучается не только работниками статистики, но и наукой. На основании сделанных выводов можно судить, например, об уровне бедности и благосостояния населения на определённой территории.

Есть обследование рабочей силы. Оно даёт возможность определить уровень безработицы, трудовую активность населения, возрастную группу, которая на сегодняшний день вовлечена в рынок занятости, и так далее. Сложно переоценить это обследование и его значимость.

Очень интересным является обследование рациона питания, ведь он — производная от наших доходов. Результаты позволяют правительству грамотно выстроить продовольственную программу в целом в государстве и на его отдельных территориях.

Вопросы репродуктивных планов населения: оценка естественного движения населения позволяет судить о состоянии здоровья граждан. Каковы смертность и рождаемость? От чего зависят эти показатели? В общем, существует очень много видов обследований, все они очень интересные. Как говорится, статистика знает всё.

— У вашего ведомства очень информативный сайт, на котором можно найти множество статистических сведений. Однако если есть необходимость в каких-то специфических данных, могут ли граждане специально их заказать и является ли такая услуга платной?

— В этом отношении у нас всё достаточно строго. Информация, которая есть на сайте, находится в широком доступе. Здесь мы обязательно выкладываем показатели всех наших обследований. Если кому-то необходимо получить информацию, находящуюся в свободном доступе, в виде официальной справки, мы обязаны предоставить её бесплатно. Но если нужно сделать дополнительный подбор, доработку или компоновку информации, подготовить специальный сборник сведений, мы делаем это на платной основе. Данная услуга официально разрешена: разработаны порядок, способ расчёта и тариф. Кроме того, каждый год мы формируем каталог тех сборников, которые можем издать. Платными услугами Крымстата частенько пользуются предприятия, которые хотят чувствовать конкурентную среду, и даже правительство республики.

Жизнь налаживается

— Насколько я знаю, статистика подводит итоги года в течение некоторого времени после его окончания. Готовы ли вы оценить 2017-й с точки зрения статистического анализа?

— Сейчас мы подвели итоги прошлого года на 90%. Они получаются вполне ожидаемыми, и можно сказать, что год был достаточно удачным для республики. Развиваются промышленность, транспорт и строительство. Делает позитивные шаги сельское хозяйство при всех существующих в этой отрасли проблемах, в частности с водоснабжением. Стала хорошо развиваться торговля.

Прежде бывали случаи, когда появлялась паника в связи с катастрофическим ростом цен. Сейчас их индекс выровнялся. И если стоимость коммунальных услуг у нас ещё растёт, то, например, в плане продовольственной группы товаров наблюдается дефляция. То есть виток роста цен на продовольствие закончился, они в известной степени стабилизировались и даже несколько снизились. Во многом это заслуга правительства республики, которое заботится о том, чтобы крымское хозяйство работало.

В росте грузооборот и пассажирооборот, которые были не особенно стабильны в предыдущие годы. Дело в том, что перемещение грузов и пассажиров хоть и было активным, но обеспечивалось в основном не крымскими перевозчиками. Сейчас отрасль проходит своё становление в республике, и мы видим её рост.

Наблюдается рост оплаты труда. По итогам одиннадцати месяцев прошлого года средняя заработная плата в Крыму составила 25,8 тыс. руб. Этот показатель на сегодня ниже, чем уровень оплаты труда, например, в Севастополе или в Краснодарском крае, но он постепенно повышается.

Индекс инфляции у нас относительно невысокий, но она всё-таки есть. Наибольший темп роста цен наблюдается в сфере коммунальных услуг — 110,4%. И всё равно их стоимость в Крыму остаётся самой низкой среди регионов Южного федерального округа.

Радуют финансовые показатели крупных и средних предприятий республики: в прошлом году их совокупная прибыль составила около 66 млрд руб. Значит, предприятия работают результативно, а стало быть, имеют возможность развиваться, что тоже очень важно.

— Действительно, хороший год выдался, если верить статистике. Неужели нет ни одной ложки дёгтя?

— Если говорить о негативных аспектах, то, конечно, следует упомянуть отрасль сельского хозяйства. Она, как я уже сказала, развивается, но, к сожалению, не так активно, как хотелось бы. Однако правительство (и республиканское, и федеральное) это видит, и принимает меры. В частности, можно сказать о нескольких программах государственной поддержки сельхозпроизводителей, которые действовали в прошлом году и будут работать в этом.

Уровень безработицы по четвёртому кварталу 2017 года составил 6,5%, а в третьем он был всего 5,4%. Это говорит о том, что в Крыму на трудоустройство граждан по-прежнему очень влияет сезонный фактор.

В регионе негативная демографическая составляющая, что весьма грустно. Число родившихся в прошлом году составило 20 962 человека, а умерших — 27 546. Кроме того, наблюдается достаточно высокое старение населения, что подтверждается цифрами. Видимо, правительству по-прежнему придётся уделять много внимания сфере здравоохранения.

— Очевидно, что жизнь на полуострове не стоит на месте и есть положительная динамика. А что говорит статистика, за последнее время изменился уровень жизни простого человека — среднестатистического крымчанина? Мы стали жить лучше или хуже?

— Как я уже говорила, средняя зарплата в регионе стала выше. Для сравнения: в 2014 году она составляла 16,5–17 тыс. руб., а сейчас мы уже почти вышли на 26 тыс. Ещё один показатель — средний доход. Он формируется с учётом всех источников прибыли: зарплата, пенсия, стипендия, социальные выплаты и так далее. Так вот этот показатель на сегодня тоже в росте. Да, в регионе есть инфляция. Но это, увы, характерно для всей страны. И нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Россия уже несколько лет находится под санкциями. И на Крыме это тоже отражается ощутимо. Однако, несмотря на всё это, инфляционные процессы значительно замедлились, что немаловажно.

Вообще можно привести простой пример, иллюстрирующий уровень благосостояния крымчан. Посмотрите, что сейчас творится на наших дорогах: сколько за последнее время появилось машин! То есть у людей появилась возможность их покупать. Эта активность, кстати, просматривается и по статистике торговли: продажа автомобилей значительно увеличилась.

Или ещё пример — рацион питания. Если посмотреть на структуру потребления, люди стали отказываться от хлебобулочных изделий в пользу овощей и рыбы. Граждане задумываются о здоровом питании и имеют возможность его себе обеспечивать. Или возьмём структуру торговли. Когда в её удельном весе преобладает продовольственная группа товаров, значит, большая часть населения не в состоянии позволить себе тратиться на что-то, кроме еды. У нас же структура торговли сейчас иная: в ней превалирует непродовольственная группа товаров. Значит, у людей есть возможность покупать бытовую технику, какие-то вещи и, опять же, автомобили.

Понятно, что люди недовольны ростом цен, а оплата труда, хоть и растёт, но происходит это не так быстро, как хотелось бы. Однако неумолимые факты говорят сами за себя. Думаю, всё дело в нормальном человеческом побуждении — постоянно повышать качество жизни. К этому и будем стремиться.