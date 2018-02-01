Накат в Черном море

Атака «Беззаветным» американского крейсера возле мыса Сарыч в 1988 году

Прошло 30 лет, и сейчас мало кто помнит инцидент между боевыми кораблями СССР и США у берегов Крыма в 1988 году. Да и тогда о нём наши СМИ не особо распространялись в свете разрядки, перестройки и улучшения отношений с Соединёнными Штатами. А ведь событие было незаурядным... Вот какая информация об этом сохранилась в «Морском архиве».

«Ничего не нарушаем»

О готовящемся в феврале 1988 года вояже крейсера «Йорктаун» и эсминца «Кэрон» в Черное море командование ЧФ узнало заблаговременно. Перед прибытием американских кораблей в Черное море штабом флота была спланирована операция по слежению и противодействию им: выделены сторожевые корабли «Беззаветный» и «СКР-6». Корабли в операции были распределены так: «Беззаветный», как более крупный корабль, должен был сопровождать и противодействовать «Йорктауну», а «СКР-6» — эсминцу «Кэрон». Всем командирам были даны конкретные указания: как только обнаружится, что американцы намереваются проследовать в наши терводы, занять позицию относительно борта американских кораблей со стороны нашего берега, предупредить их о том, что курс их кораблей ведет в терводы, далее, если американцы не внемлют этому предупреждению, с входом их в терводы совершить каждым нашим кораблем «навал». Что такое навал? Это не таран в полном смысле, а подход на скорости под небольшим углом, как бы по касательной, к борту вытесняемого объекта и вежливое его отталкивание.

Наши корабли взяли американские суда на сопровождение сразу после их выхода из Босфора. Поприветствовали, предупредили, что составят им компанию в Черном море. Американцы ответили, что им помощи не требуется. Но тем не менее... Далее американские корабли перешли в район 40–45 миль юго-юго-восточнее Севастополя и начали там какие-то непонятные маневры. Скорее всего, осуществляли смену или закладку на наши связные кабельные трассы спецаппаратуру для съема информации. Крутились американские корабли в этом районе двое с лишним суток. Потом перешли и маневрировали непосредственно в прилегающей к Севастополю морской зоне. Тогда наши моряки передали американцам: «Имею приказ вытеснять вас, вплоть до навала и тарана». Те ответили, мол, ничего не нарушаем и... вошли в наши территориальные воды. Тогда оба советских корабля начали маневрирование для навала на американцев.

С первого раза не дошло

Моряки представляют, как сложно и опасно выполнять такие маневры: громадный крейсер водоизмещением 9200 тонн, и к нему на ходу как бы швартуется сторожевик водоизмещением 3000 тонн, а на другом фланге против эсминца водоизмещением 7800 тонн действует совсем маленький сторожевичок водоизмещением всего в 1300 тонн. Представляете: в момент сближения вплотную с этим маленьким сторожевичком положи эсминец резко руль «лево на борт» — и что будет с нашим кораблем? Не перевернулся бы — и такое может быть! Тем более что формально прав в таком столкновении все равно будет американец. Так что очень сложную и опасную задачу должны были выполнить командиры наших кораблей.

Итак, навал произошёл. Вот какие переговоры велись тогда между нашими командирами: «Прошлись по левому борту крейсера. Сломали пусковую установку ракет „Гарпун“. Две разломанные ракеты свешиваются из пусковых контейнеров. Снесли все леера левого борта крейсера. Разбили вдребезги командирский катер. Кое-где порвали борт и боковую обшивку носовой надстройки. Наш якорь оторвался и утонул». «Что делают американцы?» «Сыграли аварийную тревогу. Аварийщики в защитных костюмах поливают пусковую установку „Гарпунов“ из шлангов и затаскивают шланги внутрь корабля». «Ракеты горят?» «Вроде нет, огня и дыма не видно». А «СКР-6» тем временем прошел вдоль левого борта американского эсминца, у которого оказались срублены леера, разбита шлюпка... Но американские корабли, тем не менее, продолжали идти тем же курсом и с той же скоростью! Тогда наши получили приказ: «Выполнить повторный навал». От удара и трения бортов посыпались искры и загорелась бортовая краска. Как потом рассказывали пограничники, на мгновение корабли оказались как бы в огненном облаке, после чего за ними некоторое время тянулся густой шлейф дыма.

Тут американцы начали готовить к запуску свои вертолёты. Им передали: «Вертолеты в случае их подъема в воздух будут сбиты как нарушившие воздушное пространство Советского Союза». Одновременно — приказ на КП авиации флота: «Поднять в воздух дежурную пару штурмовиков! Задача: барражирование над вторгнувшимися в терводы американскими кораблями с целью воспрепятствования подъему их палубных вертолетов в воздух». Однако лопасти винтов американских вертолётов всё же закрутились!.. Но в это время над ними прошла на высоте 50–70 метров, сделав несколько кругов над кораблями и демонстративно зависая несколько в стороне от них, пара наших вертолетов Ми-26 с полной боевой подвеской бортового оружия — вид внушительный. Это, видимо, подействовало — американцы свои вертолеты заглушили и закатили в ангар.

А потом американцы вышли из советских территориальных вод, легли в дрейф, вступили в активные радиопереговоры со своим начальством и на следующий день двинулись на выход из Черного моря.

Вот такая драматическая получилась история. Едва до серьёзного конфликта не дошло. Командиры и команды советских кораблей были поощрены за самоотверженность и профессионализм. Но что же случилось с нашими кораблями?

В 1997 году «Беззаветный» был передан Украине и был переименован в «Днепропетровск». Стал фрегатом. Но в море не выходил. А потом его разоружили и продали Турции. Однако в марте 2006 года этот корабль утонул при буксировке посередине Чёрного моря. Хотя ещё тогда появились слухи, что он был затоплен намеренно, с целью получения страховки. А «СКР-6» ещё в 1990 году разобрали на металлолом.