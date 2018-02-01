«Кина не будет»

Феномен гендерной предубежденности на больших экранах

При всем нынешнем горячем стремлении Запада к сексуальной и гендерной унификации, в кинематографе по сей день существует четкое разграничение на «мужское» и «женское» кино. И в данном случае речь идет не о половой принадлежности режиссера-постановщика той или иной киноленты. А об особенности настроек струн зрительской души. Тех самых струн, на которых создатели мечтают сыграть свой триумфальный марш.

История о двух концах

С женскими фильмами все более или менее понятно. В этой категории лидирующие места прочно занимают все части «Сумерек» и дилогия (пока еще) «Оттенков серого». Содержания, даже краткого, этих экранных опусов мужчины, как правило, не знают и знать не хотят. Хотя, надо признать, внимательный просмотр вышеозначенных хитов женского кинематографического хит-парада весьма помог бы сильном полу в поисках ответа на извечный вопрос: «Чего хотят женщины?».

А хотят милые дамы вполне банальных вещей. Например, чтобы:

- Мужчина был сильным, самодостаточным и обеспеченным (но при этом молодым, задорным и спортивным);

- Сам решал бы проблемы, не портя жене/партнерше настроение зудением о том, что «надо оплатить счета/экономить/помочь ему встать на ноги и т. д.»;

- Проявлял заботу;

- Думал о контрацепции;

- Помнил о том, что женщине нужно регулярно дарить новые впечатления и потому придумывал бы разнообразные креативные развлечения и покупал бы дорогостоящие туры в неизведанные края;

- Всегда находил время для бесед с любимой;

FМало спал и понимал, что ей отдых куда более необходим, чем ему...

Но, видимо, тайна должна оставаться тайной. И именно поэтому мужской мозг при просмотре «женских фильмов» автоматически отключается примерно на 30-40-й минутах экранного времени (мужчина либо просто теряет нить повествования и, соответственно, интерес к происходящему на экране, либо погружается в глубокий здоровый сон).

Стоит упомянуть, что и в женском списке тоже есть фильмы способные, нет, не вогнать в сон, но по-настоящему раздраконить. Причина тому «явно сексисткий лейтмотив в сюжете». Речь идет о небезызвестном «Волке с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе с Леонардо ди Каприо в главной роли. Феминистки, и иже с ними, усмотрели в ленте унижение женского достоинства всеми возможными способами.

Разногласия из-за достоинства

С «мужским кино» вообще все очень сложно. В отличие от мужчин, которые просто не хотят проникать в женские тайны, женщины думают, что давно изучили представителей противоположного пола. Но они глубоко ошибаются. Оказывается, женщины в своем сознании очень и очень сильно примитивизируют сильный пол.

Так, в ряде социологических опросов на вопрос «Какое кино вы считаете мужским?» респондентки в большинстве случаев отвечали примерно следующее: «Это фильмы, которые буквально изобилует экшеном, спецэффектами, стрельбой, похабными фразочками и обнаженными девушками»; «Если в фильме есть хотя бы одна лысая голова — все, перед вами точно мужское кино!»; «Ну, конечно же, порно». В качестве примеров для подражания мужчины, по мнению женщин, выбирают героев «Неудержимых», персонажей, сыгранных Джейсоном Стэтхэмом и Вин Дизелем, а также «лысым, потным мужчиной, который спасает мир, попутно убивая всех вокруг и склеивая девушек», то есть Брюсом «Крепким Орешком» Уиллисом.

А теперь, внимание, те, кто в действительности восхищает сильный пол:

- Рон Вудруф («Далласский клуб покупателей», Мэттью МакКонахи), обычный работяга, у которого врачи обнаружили СПИД и отвели ему всего 30 дней. Однако он не только удивил медиков, значительно продлив себе жизнь нетрадиционными препаратами, но и дал надежду на будущее другим обречённым людям.

- Максимус («Гладиатор», Рассел Кроу), но не как непобедимый генерал, оказавшийся в опале, а как пример беззаветной любви, силы духа и чести.

- Отец из фильма «Судья» в исполнении Роберта Дювалла, потому что он всегда следовал своим принципам до конца жизни при любых обстоятельствах, т.к. он не хотел показать свою слабость.

- Глеб Жеглов из советского блокбастера «Время встречи изменить нельзя», сыгранный Владимиром Высоцким — человек с четкой и неизменной жизненной позицией.

Неожиданный результат. Однако благодаря такому мужскому выбору можно поверить, что кино еще способно кого-то чему-то научить.