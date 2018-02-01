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Очень по-крымски

Как живут люди в крымской глубинке – бесконечно грустная сага, увы. В частности, если речь идёт о, казалось бы, элементарных и необходимых удобствах. Например, о перемещении из пункта А в пункт Б. Так можно рассказать и о некоторых сёлах Советского района, где возникла сложная ситуация с транспортной доступностью из-за компании-перевозчика, занимающей монопольное положение в регионе. Дискуссия между представителями районных властей и руководством государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс» разгорелась в ходе заседания комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топ­ливно-энергетическому комплексу. Заместитель председателя Советского районного совета Татьяна Крицкая рассказала, в частности, что жители села Пруды, чтобы добраться до Белогорска или Симферополя, должны сначала приехать в поселок Советский. При этом их село расположено между Белогорском и Советским, соответственно, людям затем необходимо ехать в противоположную сторону, проезжая через Пруды. «Это предприятие «Мурахас», его водитель. Это уход от налогов. Мы же прекрасно понимаем, ему нужна наличка, за которую не надо отчитываться, – сказал глава профильного комитета Госсовета Петр Запорожец. – Водитель высаживает или берет в салон людей, не доезжая до автостанции. Это делается для того, чтобы диспетчер и контролер, которые находятся на автостанции Советского, не посчитали, сколько он привез пассажиров из сел». Директор Крымавтотранса Игорь Коробчук пояснил, что от его предприятия эта проблема не зависит. «Господин Арсен Мурахас (директор ООО «Мурахас») 70% маршрутов, в том числе и муниципальных, выполняет в Советском районе, – объяснил он. – Проблема не в Крымавтотрансе, проблема в самом перевозчике. И я хочу сказать, более того, он самовольно изменяет маршруты...»

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 469 от 23 февраля 2018 года

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Просмотров: 221 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:53

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