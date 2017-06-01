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Говорят, что... начали и бросили

Читатели «Крымского Телеграфа» сообщают в редакцию: «В декабре 2017 года был начат ремонт объездной дороги в городе Бахчисарае, на улице Строительной. В скором времени ремонт был прекращен. Техника исчезла. Дорога фактически перекрыта и заброшена. Во что она превратилась — видно на фото». Со своей стороны, мы надеемся, что жалобы бахчисарайцев не останутся неуслышанными местной властью.