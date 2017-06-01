В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... начали и бросили
Читатели «Крымского Телеграфа» сообщают в редакцию: «В декабре 2017 года был начат ремонт объездной дороги в городе Бахчисарае, на улице Строительной. В скором времени ремонт был прекращен. Техника исчезла. Дорога фактически перекрыта и заброшена. Во что она превратилась — видно на фото». Со своей стороны, мы надеемся, что жалобы бахчисарайцев не останутся неуслышанными местной властью.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 469 от 23 февраля 2018 года
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru