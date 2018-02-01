Говорят, что... не оценили «умные» остановки

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



В социальных сетях множатся посты от недовольных «умными» остановками крымчан. Люди пишут, что они не выполняют своих прямых функций, то есть не защищают ожидающих общественный транспорт людей от непогоды. Наибольшую активность в борьбе с ноу-хау проявляют евпаторийцы («Хочу рассказать про наши «умные» остановки. Это ужас! Сегодня пошёл дождь, а на этих остановках спрятаться от него невозможно. Пока ждали автобус, на голову лил дождь. Да и интернета нет вообще») и керчане («У нас в Керчи понаставили дырявых остановок и гордятся. Ветер, дождь, снег со всех сторон. Зато скажут, что миллионы потратили на сие чудо-юдо»).