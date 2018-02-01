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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... не оценили «умные» остановки

В социальных сетях множатся посты от недовольных «умными» остановками крымчан. Люди пишут, что они не выполняют своих прямых функций, то есть не защищают ожидающих общественный транспорт людей от непогоды. Наибольшую активность в борьбе с ноу-хау проявляют евпаторийцы («Хочу рассказать про наши «умные» остановки. Это ужас! Сегодня пошёл дождь, а на этих остановках спрятаться от него невозможно. Пока ждали автобус, на голову лил дождь. Да и интернета нет вообще») и керчане («У нас в Керчи понаставили дырявых остановок и гордятся. Ветер, дождь, снег со всех сторон. Зато скажут, что миллионы потратили на сие чудо-юдо»).

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 469 от 23 февраля 2018 года

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Просмотров: 359 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:04

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