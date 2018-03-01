В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... трупы в гробах переворачиваются Говорят, что в Симферополе дорога, ведущая в один из моргов, – в районе улицы Набережной, находится в таком ужасном состоянии, что катафалки, проезжающие по ней, буквально подбрасывает на ходу. Из-за этого покойники, лежащие в гробах, переворачиваются. Что не может не вызывать шока у родственников усопших. Такой вот последний путь... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 469 от 23 февраля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... в столице появился­ второй Салгир Трупное поле Москольца Смертельные тайны моргов Отрава... для детей В последний путь