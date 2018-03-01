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Говорят, что... трупы в гробах переворачиваются
Говорят, что в Симферополе дорога, ведущая в один из моргов, – в районе улицы Набережной, находится в таком ужасном состоянии, что катафалки, проезжающие по ней, буквально подбрасывает на ходу. Из-за этого покойники, лежащие в гробах, переворачиваются. Что не может не вызывать шока у родственников усопших. Такой вот последний путь...
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 469 от 23 февраля 2018 года
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