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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... трупы в гробах переворачиваются

Говорят, что в Симферополе дорога, ведущая в один из моргов, – в районе улицы Набережной, находится в таком ужасном состоянии, что катафалки, проезжающие по ней, буквально подбрасывает на ходу. Из-за этого покойники, лежащие в гробах, переворачиваются. Что не может не вызывать шока у родственников усопших. Такой вот последний путь...

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 469 от 23 февраля 2018 года

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Просмотров: 670 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:05

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