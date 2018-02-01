Говорить или делать?

На набережной Десантников в Феодосии хотят установить башню кругового обзора

О том, как должна развиваться Феодосия, насколько правильно подходят к этому вопросу руководители региона и почему потенциально привлекательный приморский город уже несколько лет не может развернуться в туристическом отношении, общественники жарко спорят с местной властью уже не первый год. А дело стоит на месте. И вот снова вроде как нашёлся инвестор, который хочет создать на набережной Десантников парк развлечений с экстремальными, семейными и детскими аттракционами. Изюминкой комплекса должна стать уникальная башня кругового обзора высотой до 70 метров.

Третья попытка

Итак, что же предлагается? Рядом с торговым портом и железнодорожной станцией хотят создать парк развлечений с комплексным благоустройством территории, оснащенный декоративными элементами и малыми архитектурными формами. По словам представителя инвестора Максима Бесплемянного, это будет круглогодичная зона отдыха для жителей и гостей города. В парке планируется разместить более 20 различных детских, семейных и экстремальных аттракционов: гигантскую цепочную карусель, американские горки, аттракционы «Кисельные берега», «Пушка», «Шторм», «Клоун», «Капитан Немо» и другие.

«Колесо обозрения — прошлый век, поэтому предлагается установить совершенно новый аттракцион, аналогов которому нет в Крыму и, возможно, в России», — говорит представитель инвестора. В этой связи предлагается следующее. Центром притяжения зоны отдыха станет башня кругового обзора, предназначенная для осмотра панорамы города с высоты 50–70 метров. Это необычное сооружение, состоящее из двух этажей. Первый этаж технический: механизмы, обеспечивающие работу башни, комнаты персонала, санузлы и прочее. На втором этаже разместятся предприятия общественного питания. Центром круглой конструкции станет стела с капсулой на 47 мест, медленно поднимающаяся вверх, одновременно вращающаяся вокруг своей оси.

Также в парке площадью 0,461 га предусмотрено размещение фонтанов, сувенирных лотков, туалетов. Согласно договоренности с руководством города будет благоустроен и дополнительно озеленён участок возле Памятника десантникам. Инвестор готов установить элементы малых архитектурных форм, модернизирует освещение и элементы благоустройства, установит систему полива. Для постоянного качественного содержания территории инвестор берет её в долгосрочную концессию.

Как пояснил Максим Бесплемянный, основная идея создания парка развлечений заключается в организации индивидуального и коллективного отдыха с привлечением местных театральных, музыкальных коллективов, фольклорных ансамблей. «Мы сможем одновременно принимать до 1,5 тыс. человек и до 3 тыс. в течение дня. Планируется установить входную плату без ограничения времени пребывания в парке, в виде продажи билетов двух категорий (для детей и взрослых), которые дадут посетителю многоразовое право посещать все аттракционы в течение всего дня», — рассказал представитель инвестора, добавив, что взимание платы за пользование каждым отдельным аттракционом не предусматривается.

Примечательно, что предлагаемая к реализации идея — не нова. С этим проектом инвестор заходит в Феодосию уже в третий раз, первая попытка была еще при Украине, однако предыдущие руководители, по разным причинам, не проявили к нему никакого интереса.

Стартапы привлекательности

А вот сам инвестор, имеющий недвижимость в Феодосии и искренне полюбивший этот город, и слышать не хочет о реализации проекта где-нибудь ещё. К тому же он является производителем центрального элемента парка-башни кругового обзора и бизнес-интерес тут очевиден.

Впрочем, как уверяют представители инвестора, все министерства Крыма уже дали свои положительные заключения, да и со стороны руководителя администрации города Сергея Фомича якобы пока также имеется полное понимание.

«Сегодня администрация готова разрешить работу над проектом при условии его согласования с торговым портом, военным портом, погранслужбой и с учетом охранной зоны Памятника десантникам, которая на данный момент не утверждена и по умолчанию является 200-метровой. Мы пройдем эти этапы. Ждем понимания и поддержки», — отметил Максим Бесплемянный. Также инвестор говорит, что будет очень жаль, если этот проект, при недопонимании его пользы для Феодосии местными чиновниками, будет запущен в каком-либо ином городе Крыма. Так как, прослышав о препонах, создаваемых в Феодосии, бизнесмену стали поступать предложения из других муниципалитетов. А ведь, как считает инвестор, руководитель, который уважает и любит свой город, должен понимать, что для его привлекательности необходимы стартапы, которые не существуют на других территориях, чтобы турист, приехавший в Крым, был просто обязан посетить Феодосию.

Пока остаётся лишь наблюдать, как будет развиваться ситуация. Не хотелось бы думать, что бездействие феодосийских чиновников может отбить желание инвесторов вкладывать деньги в этот регион. Такое уже случилось в прошлом году, когда равнодушие и нежелание предыдущего руководства города не позволило реализовать интересный и потенциально привлекательный проект: музей под открытым небом на Турецком бастионе. В концепцию и макетирование были вложены серьезные деньги, общая сумма планируемых инвестиций, включающих реставрацию башни Константина, составляла примерно два миллионов долларов. Но сегодня инвестор, который был тогда готов финансировать проект, после многочисленных возникших проблем и слышать не хочет о возобновлении его реализации.

Однако отношение главы администрации Сергея Фомича к руководимому им городу все-таки позволяет сохранять надежду, что, по крайней мере, этот проект, оцениваемый в 170 млн рублей, не пройдет мимо Феодосии.

В противном случае можно считать, что все заклинания чиновников Министерства курортов и туризма Крыма о необходимости и возможности привлечения на полуостров миллионов гостей с материковой части России в очередной раз окажутся пустыми словами, не подкрепленными никакими конкретными действиями.