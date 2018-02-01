Тяжко без золота

Неприятных сюрпризов россиянам предстоит пережить ещё немало

Миновали те времена, когда на Олимпийских играх общекомандный зачёт считался неофициальным и в нём первенствовали те страны, спортсмены которых чаще других занимали места в шестёрке сильнейших, принося в своих дисциплинах очки и сумму медалей сборным. Но затем, когда по этим показателям на летних и зимних Олимпиадах стали доминировать сборные СССР и ГДР, американцы настояли перед МОК на том, что судьбу общекомандного зачёта прежде всего должно решать количество золотых медалей, а при их равенстве — серебряных.

Больше половины состязаний позади

В тот момент когда готовился к печати материал, за плечами наших «зимников», в основном дебютантов Олимпиады, уже было девять нелёгких соревновательных дней. В активе ребят и девушек, или, как мы писали в предыдущем номере «КТ», «людей в сером», уже было одиннадцать завоёванных медалей (три серебряные и восемь бронзовых). И тем не менее «олимпийские атлеты из России» в общекомандном зачёте находились на двадцатом месте. И это притом что по количеству наград сумели опередить самую многочисленную команду на Играх — сборную США на одну медаль — 11:10, занимавшую высокое пятое место.

Как так могло произойти? Увы, всё упирается в золото, а оно пока отсутствует в активе россиян. А коль так, то сборные Словакии, Беларуси, Великобритании, Польши, Украины, у которых всего-то по одной-две награды, но есть медаль олимпийского чемпиона, позволяют им обходить россиян в медальном зачёте. Недаром же различные комиссии МОК приложили столько сил, чтобы не пустить в Южную Корею 70 ведущих «зимников» России, которые были в состоянии заметно опустошить сейф организаторов Олимпиады-2018, где хранятся не только золотые медали. Ну а ВАДА в свою очередь день и ночь контролирует россиян, особенно после неожиданного визита президента МОК Томаса Баха в расположение нашей команды. И, по всей видимости, не случайно появилось сообщение, что в допинг-пробе А бронзового призёра Пхёнчхана кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружен пресловутый мельдоний, который уже на протяжении двух лет никто не принимает. И таких сюрпризов плюс всевозможные судейские «оплошности», чувствует сердце, россиянам ещё предстоит пережить немало. Их цель — не спешить возвращать нашей команде флаг и форму, как было обещано МОК, сразу же по окончании Игр, если россияне будут во всём «паиньками».

Новый лидер

Восемь дней в общекомандном зачёте лидировали немцы, но на девятый их обошли норвежцы, у которых, как и у сборной Германии, девять золотых медалей, но на четыре больше серебряных. За ними в десятке лучших разместились: Голландия (6), Канада (5), США (5), Швеция (4), Австрия (4), Франция (4), Южная Корея (3), Япония (2 золотые награды).

Знай наших!

Лыжные гонки. Легендарная Елена Вяльбе (её, трёхкратную олимпийскую чемпионку, президента Федерации лыжного спорта России, организаторы Игр не пригласили в Пхёнчхан) приехала сюда в роли туристки, привезя с собой молодёжный состав национальной сборной, который в срочном порядке заменил на Играх наших прославленных лыжников. И эти пацаны и девчонки уже завоевали для сборной на «открытом чемпионате Норвегии по лыжам», как величают этот вид спорта в столице Игр, половину всего медального урожая. Охоту за наградами начали в спринте Александр Большунов и Юлия Белорукова, удостоившиеся бронзы, уступив золото новой звезде — норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо и стремительной шведке Стине Нильссон. Ефрейтор Денис Спицов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км, пропустив вперёд только олимпийских чемпионов швейцарца Дарио Колонью и норвежца Симена Крюгера. Такие же медали достались квартету наших девушек: Наталье Непряевой, Белоруковой, Анастасии Седовой, Анне Нечаевской — в эстафете 4×5 км, где их смогли опередить лишь норвежки и шведки. А вот наши парни: Большунов, Алексей Червоткин, Спицов с «дядькой» Андреем Ларьковым — в эстафете 4×10 км только за два километра до финиша позволили обойти себя четвёрке норвежцев, но зато отняли серебряные медали у французов. Браво, ребята!

Скелетон. Комиссия МОК Освальда (непонятно, за что обиженная на россиян), а затем и комиссия мадам Фурнейрон посчитали, что вместо шести российских скелетонистов хватит на Играх и двоих парней, ставших лучшими на чемпионате мира среди молодёжи. По всей видимости, они заранее отдали титул олимпийского чемпиона хозяину трассы Юн Сун Бину. Так и произошло. А затем родилась сенсация, оставившая скандальную семейку братьев Дукурс, их тренера и отца без медалей. Серебро увёз в Россию неоднократный чемпион мира среди молодёжи Никита Трегубов, а бронзу — в Великобританию Доминик Парсонс. Ещё более бесцеремонно моковцы поступили с нашими женщинами, посчитав, что без них Игры обойдутся. И в отсутствие основных соперниц из России, как и в Сочи-2014, победила британка Элизабет Ярнольд, подведя итоги борьбы скелетонистов.

Коньки. Всего два мастера стального конька представляли на Играх женский отряд конькобежек России — опытная Наталья Воронина и молодая Ангелина Голикова. Первая в беге на 5000 м показала волю и характер, что называется, вырвав бронзовую олимпийскую медаль, установив при этом рекорд России — 6.53,98. Вторая же была седьмой на дистанции 500 м — 37,62. Чемпионками на этих дистанциях стали молодая голландка Эсма Виссер — 6.50,23, и опытный спринтер из Японии Нао Кодайра с новым олимпийским рекордом — 36,94. А вот золото на дистанции 1500 м у мужчин, которое заранее предназначалось только Денису Юскову, в его отсутствие досталось голландцу Кьелду Найсу — 1.44,01, уступившему заочно россиянину почти две секунды.

Фристайл. Лыжная акробатика. Когда в квалификационных состязаниях лучшими стали наши Мария Орлова и Максим Буров, то арбитры подумали, какие претензии предъявят им моковцы, с огромной неохотой согласившиеся на старты наших на трамплинах Олимпиады. Но не пустить в финал наших им уже, скорее всего, совесть не позволила. В итоге чемпионами стали белоруска Анна Гуськова и украинец Александр Абраменко. Впервые бронза досталась россиянину, старшему из братьев Буровых, Илье, а четвёртое место занял Павел Кротов. Скромнее были итоговые места у девушек: Любовь Никитина (седьмое), Орлова (восьмое). Новыми олимпийскими чемпионами стали в слоуп-стайле швейцарка Сара Хефлин и норвежец Эйстейн Бротен.

Фигурное катание. Как это ни печально, но самым слабым местом на сегодняшний день в российском фигурном катании остаются мужчины-одиночники. Теперь на Играх вне конкуренции были японцы — ставший двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и занявший второе место молодой Сома Уно. За третье место зацепился пятикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес. А вот наша молодёжь — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда разместились лишь на седьмом и восьмом местах. Отсутствие опыта участия в столь крупных турнирах помешало нашей спортивной паре Евгения Тарасова и Владимир Морозов подняться выше четвёртого места, а чемпионами стали «немцы», интернациональная пара — украинка Алёна Савченко и француз Бруно Массо.

«Чужие» на горьком празднике

Биатлон. На состязаниях у стреляющих лыжников не верилось, что россияне не так давно задавали тон в этом популярном виде спорта. Например, мы рассказывали о том, как неудачно начал выступать на Играх норвежский лидер биатлона Йоханнес Бё. Но сумел собраться и в свойственном ему наступательном плане выиграл индивидуальную гонку на 20 км. В аналогичной гонке на 15 км первенствовала молодая шведка Ханна Эберг, сумевшая опередить опытнейших Анастасию Кузьмину и двукратную олимпийскую чемпионку Пхёнчхана немку Лауру Дальмайер. Последней личной дистанцией, как у женщин, так и у мужчин, был масс-старт. У прекрасного пола трёхкратной олимпийской чемпионкой на дистанции 12,5 км стала русская «словачка» Анастасия Кузьмина, на 19 секунд опередившая русскую «белоруску» Дарью Домрачёву. Их в своё время посчитали бесперспективными в сборной России и отправили, как говорится, восвояси. Ну а последней, тридцатой, добралась до финиша Татьяна Акимова. В свою очередь российские мужчины вообще не попали в масс-старт на 15 км, где четырёхкратным «олимпионником» стал француз Мартен Фуркад, на мгновение опередивший немца Симона Шемппа.

Сани. Первыми на Олимпиаде завершили состязания саночники, которые в отсутствие отмобилизованной российской команды принесли абсолютный успех немцам, у которых чемпионами среди женщин стала Натали Гейзенберг, а в «двойке» два Тобиаса — Вендль и Арльт. Объединившись, немецкие олимпийские чемпионы стали двукратными, выиграв и эстафету.

Сноуборд. Мужчины и женщины состязались в борд-кроссе, где лучшими стали итальянка Микела Майоли и француз Пьер Вольтье. В полуфинале тяжелейшую травму получил (тройной перелом ноги) призёр Игр-2014 в Сочи Николай Олянин, которого срочно прооперировали в Пхёнчхане. А вот хаф-пайп, как был, так и остаётся американской «спадчиной». В третий раз в нём первенствовал Шон Уайт, а у женщин — впервые Хоя Ким.

Шорт-трек. Не оправдались надежды Семёна Елистратова стать призёром в беге на 1000 м. Он занял шестое место, а чемпионом неожиданно стал канадец Самуэль Жерар. Женщины разыграли дистанцию 1500 м, где лучшей была хозяйка трека Чой Мин Чон, а на 500 м сюрприз кореянкам преподнесла чемпионка Европы итальянка Арианна Фонтана, увёзшая золото в Турин.

Прыжки с трамплина. Наконец-то, после скромного выступления на среднем трамплине, на большом во весь голос заявил о себе герой Сочи-2014 поляк Камиль Стох, оставивший на втором месте чемпиона Игр — 2018 на среднем трамплине немца Андреаса Веллингера.

Горнолыжный спорт. Его поклонникам труднее всех пришлось в Пхёнчхане. Сильный мороз, ураган заставляли то и дело переносить старты. Да и сейчас в этом виде спорта, который в России, несмотря на многолетние усилия, увы, остаётся по-прежнему чужим, сильно возросла конкуренция. Теперь, если горнолыжник выигрывает два вида программы на Олимпиаде, то он становится великим. Этого удалось ныне добиться шестикратному чемпиону мира австрийцу Марселю Хиршеру. «Великий» победил в альпийской комбинации и в гигантском слаломе. А вот другие фавориты пока отметились успехами по одному разу. У мужчин победы отпраздновали норвежец Аксель Лунд Свиндаль (скоростной спуск) и австриец Маттиас Майер (супергигант), а у дам — американка Микаэла Шиффрин (гигантский слалом), швейцарка Фрида Хансдоттер (слалом) и сенсацию сотворила вчерашняя сноубордистка чешка Эстер Ледецкая, финишировавшая первой в супергиганте.