Татьяна Богатырёва: «ВИЧ ушёл в обычные семьи»

Специалист республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом рассказала, как живут со страшным диагнозом и почему не удаётся остановить распространение болезни

Сегодня только в России зарегистрировано более миллиона заражённых вирусом иммунодефицита. По статистике, это и без того пугающее число увеличивается ещё на одного человека каждые пять минут. При этом около трети инфицированных даже не подозревают о своём статусе. Россия является одной из немногих крупных стран, которые до сих пор не могут справиться с жутким заболеванием или хотя бы взять его под контроль. Почему, рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Татьяна Богатырёва.

Все равны

— Ещё года два назад Россия била все рекорды по скорости распространения ВИЧ. ООН даже назвала нашу страну центром мировой эпидемии. С чем это связано? Что с нами не так?

— Я думаю, всё дело в том, что Россия — огромная страна с большим населением и поэтому инфекция шагает очень быстро. Сейчас в целом по стране зарегистрировано более миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. По Крыму выявлено около 22 тыс. инфицированных. Из них почти 11 тыс. состоят на диспансерном учёте. Более пяти тысяч получают антиретровирусную терапию.

Если говорить о том, почему инфекция активно распространяется по республике, то, наверное, это связано с тем, что полуостров регулярно посещает большое количество туристов. И так как на данный момент всё-таки превалирует половой путь передачи (80% случаев в нашем регионе), то распространение инфекции достаточно сложно контролировать. Любви ведь все покорны...

И ещё в чём заключается основная опасность ВИЧ. На начальной стадии нет никаких симптомов — человек не подозревает, что он болен. Соответственно, он не лечится и, меняя половых партнёров, активно распространяет инфекцию. Потому она и распространяется с такой быстротой. Как правило, ВИЧ-диагноз — это, скажем так, случайная находка, сделанная, например, во время беременности или когда человек попал в стационар и прошёл обследование.

— Существует ли сейчас такое понятие, как группа риска? Например, в США ВИЧ, главным образом, сконцентрирован в гомосексуальных кругах, на территории материковой России — в наркоманской среде. А как у нас?

— Да, раньше ВИЧ-инфекции действительно были подвержены в основном узкие уязвимые группы: наркоманы, гомосексуалисты, женщины, занимающиеся секс-бизнесом. Однако теперь заболевание ушло в обычные гетеросексуальные семьи самых разных социальных слоёв. Перед ВИЧ все равны: заражение может быть случайным — от этого никто не застрахован. При этом, что интересно, наиболее уязвимыми, по статистике, сейчас являются люди средних лет — в возрасте от 30 до 39. В этой возрастной группе ВИЧ диагностируется чаще всего.

Не приговор

— Эффективна ли современная терапия? Сколько лет сейчас можно прожить с диагнозом «ВИЧ» или «СПИД»?

— ВИЧ — заболевание довольно молодое, поэтому сложно назвать максимальные сроки, до которых можно продлить жизнь пациента. Есть люди, которые, будучи поставлены на учёт много лет назад, по-прежнему живы и заболевание у них не прогрессирует. Могу сказать, что на сегодняшний день ВИЧ выведен из списка смертельных заболеваний. Теперь эта болезнь является контролируемой благодаря терапии.

После входа республики в состав России крымский Центр профилактики и борьбы со СПИДом работает по определённым стандартам. В частности, существует такой документ, как «Государственная стратегия противодействия ВИЧ», разработанный до 2020 года. В нём прописаны определённые критерии, которых мы придерживаемся, чтобы взять заболевание под контроль. Например, первый из них, который мы очень активно сейчас развиваем, — охват населения медицинским освидетельствованием. Иными словами, мы стремимся как можно большее количество людей подвергнуть тестированию. Принцип таков: если человек знает о том, что он болен, мы можем его лечить и не давать заболеванию развиваться. За 2017 год по Крыму удалось достичь целевого показателя в 20,5% — эти граждане были протестированы на наличие ВИЧ-инфекции.

— Но ведь тестирование у нас добровольное? Как же увеличивать число обследованных?

— Для этого мы устраиваем всевозможные акции. Например, специалисты нашего центра выезжают на места и проводят мобильное экспресс-тестирование: любой желающий может буквально за 15 минут узнать результат. В случае, если тест оказывается положительным, человек тут же получает послетестовое консультирование: специалисты объясняют ему, что делать дальше.

— Получается, что ВИЧ сегодня — не приговор?

— Совершенно верно. Это контролируемое заболевание, с которым при определённой терапии и соответствующем образе жизни можно прожить долгую и качественную жизнь. Благодаря современной терапии инфицированные женщины сейчас рожают абсолютно здоровых детей. Так что, будучи больным, можно иметь полноценную семью.

Человек, получающий антиретровирусную терапию, блокирует вирусную нагрузку практически до нуля. И даже при половом контакте значительно снижается риск того, что он заразит партнёра. То есть мы не даём заболеванию прогрессировать, останавливая его на определённом уровне, плюс препятствуем дальнейшему распространению вируса. Это практика, которой придерживаются во всём мире.

Сложнее помочь, когда заболевание уже перешло в стадию СПИДа, потому что нужно лечить ещё и сопутствующие заболевания. Довольно часто бывают случаи, когда человек узнаёт, что инфицирован, но поскольку его ничего не беспокоит (ведь на ранней стадии, как правило, нет никаких симптомов), он не желает начинать лечение. Потом приходит лет через пять, имея, помимо синдрома приобретённого иммунодефицита, сопутствующий туберкулёз, грибковые поражения и другие оппортунистические заболевания.

Мы пытаемся донести до каждого, что не нужно дожидаться, пока станет плохо и только потом начинать терапию. Человек должен понимать, что если он знает о своём статусе, он должен сразу принять меры. Ведь на кону стоит здоровье не только его, но и окружающих. Не нужно подвергать риску своих близких.

Чума XX века в XXI веке

— В достаточном ли объёме ВИЧ-инфицированные Крыма обеспечены лекарственными препаратами?

— Да, антиретровирусной терапией мы обеспечены в полном объёме. Поэтому всем, кому она показана (точнее, всем желающим её получать, ведь принцип добровольности никто не отменял) мы подбираем эффективную схему лечения. Следует отметить, что постоянно появляются новые препараты: менее токсичные, лучше переносимые, выпускающиеся в более удобных для пациента формах. Всё это делается для повышения приверженности к лечению со стороны людей.

Кстати, одно из заблуждений, из-за которых пациенты не желают получать антиретровирусную терапию, касается агрессивности и вредности используемых препаратов. На самом деле мы полностью контролируем, оказывает ли медикамент какое-то токсичное воздействие на организм пациента, и при необходимости пересматриваем схему лечения. То есть если к терапии подходить осознанно и обдуманно, антиретровирусные препараты не столь токсичны, как рассказывают, например, в интернете. Не стоит их бояться.

— Существует ли в современном обществе проблема дискриминации ВИЧ-инфицированных? Или нам уже удалось преодолеть этот предрассудок?

— К сожалению, мы продолжаем постоянно бороться с дискриминацией, потому что ввиду пробелов в информационном образовании большинство людей всё равно соотносят это заболевание с теми уязвимыми группами, о которых мы говорили. Мы стараемся доносить до граждан понимание того, что ВИЧ — это не приговор и что заразиться может каждый.

— Есть мнение, что многие врачи СПИД-центров страдают синдромом выгорания из-за того, что их усилия, в сущности, напрасны — пациент так или иначе умрёт. Вам в своей практике приходилось сталкиваться с подобным? Как удаётся преодолевать такое состояние?

— Наша цель и задача в том, чтобы максимально продлить жизнь человека и улучшить её качество. Поэтому несмотря на то, что выздоровление действительно не предусматривается, мы не доходим до законченного случая, приятно видеть, как состояние пациента меняется в лучшую сторону. Он набирает вес, начинает выглядеть лучше, становится более социально адаптированным, он работает, у него может появиться семья. Когда наблюдаешь такой прогресс, это, безусловно, приносит удовлетворение от проделанной работы.

— ВИЧ-инфекция считалась чумой XX века. Можно ли сказать, что благодаря современным методам лечения в XXI веке этот статус для заболевания уже неактуален?

— Увы, боюсь, что актуален, поскольку, несмотря на все усилия, инфекция продолжает распространяться. Думаю, это связано прежде всего с путями передачи: сексуальные связи невозможно проконтролировать. Чтобы остановить распространение заболевания, каждый человек должен ежегодно делать тест на ВИЧ. Такая несложная мера позволит сохранить свою жизнь и здоровье, а также здоровье близких. Тестирование можно пройти у нас в центре, в поликлинике по месту жительства или в частной лаборатории, если человек, например, стремится к анонимности.

Кроме того, сейчас во всех регионах полуострова создаются кабинеты психосоциального консультирования и добровольного тестирования. Думаю, уже в течение этого года они будут во всей республике. В чём их смысл? Это кабинеты анонимного тестирования: приходя к доктору, гражданин не обязан предоставлять свои персональные данные — он проходит тест под определённым кодом и конфиденциально получает свой результат. Также с человеком проводится дотестовая беседа, в ходе которой специалист рассказывает о ВИЧ-инфекции как заболевании, чтобы пациент был морально готов, если получит положительный результат. Далее, в зависимости от того, что показал анализ, проводится последующая консультация медработника или психолога. Мы пытаемся адаптировать человека к статусу ВИЧ-инфицированного и мотивировать его пройти дообследование и начать лечение.

Отдельно хочу сказать о пациентах, у которых был контакт (прямой или косвенный) с ВИЧ-инфицированным. Например, на него попала кровь больного. Или человек на улице или на пляже случайно укололся иглой от шприца. Или более серьёзные ситуации, такие как изнасилование. Каждый должен помнить, что независимо от вида контакта, нужно в течение 72 часов обратиться в СПИД-центр, чтобы получить профилактическое лечение и предотвратить заражение.