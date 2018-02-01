Накануне весны

Порадовать мужчин, подумать о душе и подготовить «железного коня» к «экзамену»

«Гонка вооружений»

Простой и бюджетный рецепт салата «Танк» ко Дню Защитника Отечества

Идея оформить салат в виде танка хоть и не новая, но пользуется большой популярностью. Для приготовления салата используются простые и отлично сочетаемые продукты, а процесс приготовления настолько прост, что его осилит даже мужчина, никогда ранее не интересовавшийся кулинарными тонкостями.

Ингредиенты:

• Грудка куриная — 1 шт.;

• Сыр российский — 200 г.;

• Кукуруза консервированная — 1 банка;

• Яйца куриные — 5 шт.;

• Огурцы свежие — 3 шт.;

• Майонез — 300 г.;

• Укроп — 1 пучок;

• Лук зеленый — 1 пучок.

Способ приготовления:

1 этап:

Куриную грудку следует отварить в подсоленной воде. Остудить. И нарезать мелкими кубиками.

Сыр натереть на крупной терке.

Огурцы помыть и обсушить. Края обрезать. Один из огурцов нарезать кружочками — это будут колеса для праздничной военной техники. Другой огурец измельчить в форме кубиков. Третий понадобится позже.

Смешать подготовленные продукты , то есть филе и огурец кубиками, добавить кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Добавить майонез. Хорошо перемешать.

2 этап:

Яйца заранее отварить вкрутую, остудить и очистить от скорлупы. Отделить желтки от белков.

Желтки порезать на кубики. А белки натереть на мелкой терке.

Лук помыть и мелко нашинковать.

В отдельную миску положить натертые белки и порезанный лук. Укроп тоже измельчить. Укроп добавить к белкам и луку. Заправить майонезом.

Перемешать.

3 этап:

На большую плоскую тарелку положить часть салата, приготовленную на 1 этапе. Руками придать массе форму прямоугольника.

Из белковой массы с зеленью сформировать шар и разместить его сверху прямоугольника, слегка приплюснув.

4 этап:

Самый ответственный этап — оформление. Из огурца, порезанного на кружочки, делают колеса, а из кукурузы выкладывают гусеницу. Две четвертинки третьего огурца можно выложить сзади, получатся топливные баки, остатки этого огурца пригодятся для создания люков. Пушку делают из зеленого перышка лука, наполнив внутренность спагетти.

Не хлебом единым

Великий пост в 2018 году будет проходить с 19 февраля по 7 апреля. Это самое длительное воздержание от пищи и напитков в христианстве. В пост нельзя употреблять ничего животного: молоко, мясо, сыры, рыба под запретом.

В Чистый понедельник пищу не употребляют, довольствуясь чистой водой после заката солнца. В остальной период можно питаться продуктами растительного происхождения без жиров, в некоторые дни можно растительное масло (подсолнечное, оливковое, льняное и т.п.). Понедельник, среда и пятница — дни холодной пищи, масло нельзя. Вторник и четверг — дни горячей пищи, но все еще без масла. Суббота и воскресенье — можно употреблять в еду масло и пригубить виноградного вина.

Вторая — шестая недели поста (26 февраля — 1 апреля 2018 г.)

Пн. — холодная пища, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Вт. — горячая пища без масла

Ср. — холодный день, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Чт. — горячая пища без масла

Пт. — холодный день, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Сб. — горячая пища, можно масло, вино

Вс. — горячая пища, можно масло, вино

Седьмая неделя (2-8 апреля 2018 г.)

Пн. — холодная пища, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Вт. — холодная пища, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Ср. — холодная пища, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Чт. — холодная пища, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Пт. — вода, молитва

Сб. — холодная пища, овощи, фрукты, орехи, хлеб

Вс. — Пасха, выход из поста, разговение

Техосмотр по-новому

Постановление кабмина РФ, опубликованное 14 февраля на портале правовой информации, корректирует правила, утвержденные в декабре 2011 года

Теперь пройти технический осмотр автомобиля станет труднее. Новые правила, в частности, запрещают демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.

К тому же, чтобы пройти техосмотр, машину нужно оснастить не только знаком аварийной остановки, но и огнетушителем и аптечкой.

Кроме того, новая редакция правил не допускает неисправности усилителя руля, подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, установки на рассеивателях фар окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок, демонтажа и замены предусмотренных производителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Еще одно важное изменение: из правил исключили пункт, запрещавший допускать к эксплуатации транспортное средство, из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительных гидравлических устройств которого наблюдается каплепадение со скоростью более 20 капель в минуту.

В перспективе предполагаются фото- и видеофиксация процедуры прохождения ТО. Госконтроль над операторами ТО будет передан Ространснадзору, а содержание базы данных АИС ТО — Российскому союзу автостраховщиков (РСА).