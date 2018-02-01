Факты о голоде в Крыму

На аукционе продали ранее неизвестное письмо Максимилиана Волошина

То, о чём писал коллеге Евдокии Никитиной знаменитый поэт, критик, живописец Максимилиан Волошин, все годы советской власти было не то чтобы совсем запретной темой. О голоде в Крыму в 1922 году знали, но разговоры, а тем более публикации об этом не приветствовались. Да и сейчас информации о том страшном времени мало. В письме Волошина, всплывшем недавно на одном из российских аукционов, тоже не много сказано. Но и этого «не много» — достаточно для понимания, для представления картины исторического момента.

Собственноручно. Из дома Айвазовского

Несколько дней назад на российском антикварном аукционе «Литфонд» продали уникальный лот. Письмо, написанное рукой знаменитого отечественного поэта, критика и художника Максимилиана Волошина. Его стартовая цена составляла миллион рублей (об этом была информация на сайте аукционного дома «Литфонд»), а продали за миллион сто.

Это письмо, отправленное из Коктебеля в Москву в 1922 году. Датировано двенадцатым марта. Место написания — дом художника Айвазовского. Размер листа — 22 на 14 сантиметров. Письмо сохранилось вместе с конвертом и было адресовано литературному критику, редактору, владелице издательства «Никитинские субботники» Евдокии Никитиной — коллеге и хорошей знакомой Волошина. В письме, в частности, Волошин сообщал о трудной жизни в Крыму и благодарил за отправленные ею деньги для местных писателей.

Время, когда Максимилиан Волошин писал Никитиной, — очень непростое, трагическое для Крыма. Тогда на полуострове был страшный голод. Причины его — тема для отдельного разговора. Но если вкратце: после окончания Гражданской войны и победы советской власти на полуострове в конце 1920 года его экономика, сельское хозяйство — всё оказалось фактически в разрушенном состоянии. Последние средства были потрачены на весенний сев 1921 года, но случился неурожай, помноженный на продразвёрстку и (позже) продналог — принудительное изъятие продуктов и сельскохозяйственных припасов. Плюс повсеместный разгул бандитизма и катастрофическая нехватка рабочих рук. Плюс сложнейшая социально-экономическая ситуация в РСФСР в целом. Помощи ждать было неоткуда. О том, что региону грозит сильный голод, стало понятно ещё осенью 1921 года. И голод пришёл... И в степную часть полуострова, и в города. В ноябре были зафиксированы первые голодные смерти. В мае 1922 года, согласно отчётам местной власти, сообщалось, что в Крыму голодало 400 тысяч человек, а умерло 75 тысяч. А пик голодных смертей среди крымчан пришелся как раз на март 1922 года, когда и писал своё письмо Максимилиан Волошин...

Из первых рук

Мы полагаем, что лучше всего о самом письме будет узнать непосредственно из его текста. Тем более что текст этот теперь уже известен. Итак, собственноручное письмо Максимилиана Волошина, адресованное литературному критику, редактору, владелице издательства «Никитинские субботники» Евдокии Феодоровне Никитиной:

«Многоуважаемая Евдокия Феодоровна, позвольте от имени всех писателей Крыма, в пользу которых был устроен Вами вечер, выразить глубокую благодарность за Ваше внимание, хлопоты и отзывчивость.

Та сумма, что дошла до меня через Софию Яковлевну, действительно спасет многих. Тут мы живем на самом дне (...) и можно воочию видеть и переживать то, что относится к самым мрачным эпохам XIV века и „Черною Смертию“ голодали... На улицах умирающие и трупы, человеческое мясо на рынках, трупы с обрезанным с костей мясом в пригородных оврагах: вся картина средневекового бедствия во всей своей простоте и ужасе.

Из письма Софии Яковлевны — краткого и смешного, я знаю, что участвую в Вашем издании. Мне бы очень хотелось видеть их и почувствовать вкус и запах литературной жизни, от которой я отрезан так давно. Сюда не доходят ни книги, ни журналы, ни альманахи. Полная изоляция как в воздушном колоколе, где видишь только кусок морского дна иль человеческие кости. Для выработки правильного религиозно-философского мировоззрения — это очень хорошая позиция, но в (...) слабости хочется форм жизни несколько более разнообразных и легкомысленных.

Примите мою глубокую благодарность и готовность быть Вам полезным в Ваших литературных предприятиях, если моя помощь может понадобиться.

Максимилиан Волошин».

Немного об адресате

В 1914 году Евдокия Никитина организовала в Москве литературное объединение, собрания которого проходили на ее квартире. С 1921 года эти заседания получили название «Никитинские субботники». В 1922 году при литобъединении под тем же названием было создано кооперативное издательство. В первый период существования «Субботников» (1914–1933 гг.) его посещали Антокольский, Белый, Вересаев, Городецкий, Ивнев, Сельвинский, Телешов, Федин, Инбер, Шенгели, Юон, Бабель, Булгаков, Пришвин, Асеев и другие известные авторы. «Субботники» возобновились в 1959 году, в хрущёвскую оттепель. Всего в литобъединение Никитиной входило в разное время до 130 писателей.