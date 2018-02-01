Убивают и насилуют меньше, чем прежде

Представители крымского Следкома рассказали о криминогенной обстановке в регионе

В конце прошлого года Кремль принял к рассмотрению инициативу о реорганизации следственных органов страны. В частности предлагается расформировать Следственный комитет как структуру, а его функции разделить между Генеральной прокуратурой и МВД. Возможно, решение о дальнейшей судьбе надзорного ведомства, работа которого в последнее время подвергается достаточно агрессивной критике, будет принято уже в этом году. Но пока Следком работает. В том числе в Крыму.

Криминальная статистика

Следует отметить, что взаимодействие правоохранительных органов на территории республики даёт неплохие результаты. По итогам 2017 года отмечается тенденция к снижению количества совершаемых преступлений. В целом в прошлом году их было зарегистрировано чуть более 21 тысячи. Большую часть случаев (около 60%) составили преступления против собственности граждан (кражи, грабежи, мошенничества и так далее). При этом отмечается снижение количества убийств и изнасилований, что, безусловно, радует.

А вот что пугает. Лишь около 39% преступлений было совершено в общественных местах. Все остальные — в бытовых условиях и в семьях. Получается, современные реалии таковы, что дом уже отнюдь не крепость, способная защитить человека от беды.

Что касается географии преступлений, то наиболее криминогенными в прошлом году стали Симферополь, Феодосия и Керчь — именно там было зафиксировано самое большое количество преступлений. В свою очередь, Симферопольский район стал лидером по числу совершённых убийств. Это, говорят следователи, не удивительно: регион большой, густонаселённый, здесь оседает много приезжих. Некоторое недоумение вызывает статистика преступлений против половой неприкосновенности. Из 62 изнасилований, совершённых в прошлом году, больше трети были сконцентрированы всего в двух районах: Белогорском и Красногвардейском. С чем это связано — органам следствия непонятно.

Помимо текущей работы, Следственному комитету приходится заниматься расследованием преступлений, совершённых в прошлые годы: при создании крымского управления Следкома ведомство приняло в производство около тысячи нераскрытых преступлений. Среднегодовая раскрываемость висяков составляет около ста преступлений. А вот в прошлом году случился настоящий прорыв: удалось закрыть 173 «архивных» дела. Самым старым из них стало убийство девятнадцатилетней девушки, совершённое 23 года назад. Сейчас виновное лицо осуждено на длительный срок отбытия наказания.

Взяточников больше, но меньше

Особую категорию преступлений, рассматриваемых Следственным комитетом, составляют дела о коррупции. Кстати, если сложить все суммы, полученные мздоимцами в качестве взяток в 2017 году, получится чуть больше 121 млн руб. Эти бы деньги да на благое дело!

Михаил Назаров, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по РК, генерал-лейтенант юстиции:

«Борьба с коррупцией — общая задача всех правоохранительных органов. Количество выявленных и расследованных в прошлом году преступлений коррупционной направленности в республике достаточно большое. Причём к ответственности привлекаются должностные лица всех уровней: от рядовых руководителей до высокопоставленных. Максимальная сумма взятки, зафиксированная в 2017 году, составила 27 млн руб. Минимальная — 3 тыс. руб.».

Правительство республики продолжает политику открытости: факты выявления дачи и получения взяток не скрываются от общественности. Собственно, именно поэтому может показаться, что в последнее время наблюдается рост коррупционных проявлений. На самом деле такого рода преступлений стало даже меньше, чем раньше, просто прежние власти предпочитали не выносить сор из избы.

По словам следователей, их работу ощутимо облегчает современное оснащение: сейчас в арсенале правоохранителей есть такие приёмы и приборы, которые ещё недавно казались фантастикой.

Михаил Назаров:

«Фактически все достижения науки, которые могут быть применены для раскрытия преступлений, есть в распоряжении Следственного комитета. Кроме технических средств, нами внедряются всевозможные нестандартные подходы. Буквально на прошлой неделе с нами достаточно результативно работал специалист из Москвы по активизации памяти свидетелей. Это научная методология, суть которой в том, что на подсознательном уровне человек может обладать информацией, которая поможет раскрытию преступления. Её можно восстановить с помощью профессионала и использовать в интересах следствия».

Как идут дела?

Сотрудники Следственного комитета прокомментировали самые громкие преступления, совершённые в Крыму за последнее время.

Дело о самоубийстве Кураева

Как вы помните, начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был найден мёртвым в своей квартире в ноябре прошлого года. Предполагаемая причина смерти — самоубийство. По факту смерти Кураева Следком возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида.

«Сейчас делать выводы по данному делу преждевременно, — говорит Михаил Назаров. — В настоящее время проводится исследование по назначенной следователем посмертной психолого-психиатрической экспертизе. Мы ждём её окончания, чтобы подвести итоги происшедшего».

Дело о нападении на сотрудника Следкома

Осенью прошлого года на одной из алуштинских улиц было совершено нападение на руководителя муниципального следственного отдела Константина Гирякова, который, к счастью, остался жив.

«Общий срок, который понадобился, чтобы задержать заказчика и исполнителей, составил восемь суток, — комментирует заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК полковник юстиции Владимир Архангельский. — Всё началось с анализа места происшествия, моделирования ситуации. И впоследствии при плановой и целенаправленной отработке территории были получены все необходимые данные, позволившие раскрыть преступление и предъявить обвинение».

Заказчиком нападения оказался начальник местного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России. Мотив — недовольство профессиональной принципиальностью Гирякова. В настоящее время организатору и исполнителям предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь должностного лица. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дело о смерти беременной

В начале этого года скончалась Татьяна Пименова. Ей, по предварительным данным, отказали в госпитализации в клинической больнице им. Семашко, сославшись на отсутствие у неё документов. Отец умершей написал заявление в Следственный комитет на действия сотрудников приёмного покоя. Ведётся следствие.

«Дела такой категории представляют определённую сложность, поскольку требуют специальных знаний и достаточно сложной экспертизы, — считает Михаил Назаров. — К сожалению, подобных случаев в Крыму зафиксировано не один и не два. Все дела данной категории мы доводим до конца и передаём в суд. По многим уже вынесены обвинительные приговоры. Конечно, когда врач оказывается перед законом, нам его жаль — мы понимаем, что ломается судьба человека. Но всё-таки жизни, которые были унесены по его вине, вряд ли можно соизмерять с карьерным падением. Если человек виновен, он должен нести ответственность».