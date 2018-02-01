Долги, побеги и браконьерство

Крымские приставы вернули в налоговую казну 140 миллионов рублей

Нежелание платить за коммуналку, бегство от алиментов, задержки заработной платы и отказ от исполнения судебных решений — в 2017 году на стол судебным приставам республики легло почти 200 тысяч дел уголовного и административного характера.

Урожайный год

Крым продолжает бить собственные рекорды. Есть они и у судебных приставов, несмотря на то, что полуостров до сих пор по многим параметрам так и не встроился в правовое российское поле. Например, самый высокий уровень задолженности населения по количеству исполнительных производств — в сфере коммунальных платежей — руководство республиканского Управления ФССП связывает в том числе с особенностями доставшегося им в наследство украинского делопроизводства.

Игорь Рудаков, руководитель Управления ФССП по РК:

«Это действительно большой пласт исполнительных документов. Проблема заключается в том, что многие решения еще остались с украинского периода, они исполняются и сейчас, но в некоторых документах, например, не указывается дата рождения, что существенно затрудняет решение вопроса о взыскании задолженности. Дело в том, что существует два метода исполнения производств: электронный и классический, бумажный. Первый предполагает обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, путем автоматического списания суммы долга. В этом случае все делает компьютер без участия приставов. Второй метод предусматривает такие ресурсозатратные процедуры, как проверка адреса, арест имущества и его последующая принудительная реализация. Это более длительный срок. Так вот, отсутствие даты рождения в исполнительном документе лишает возможности оперативно отработать по электронному методу».

Тем не менее сумма исполнительского сбора, перечисленного в бюджет в 2017 году, в сравнении с 2016 годом выросла почти на 100% — с 29 миллионов рублей до 51 миллиона. Почти на 40% увеличилась сумма взыскания административных штрафов — до 92,3 миллиона. Абсолютный же рекорд поставлен в деле взыскания налоговых платежей, где прошлогодний показатель вырос на 162% и в абсолютных цифрах составил 140 миллионов рублей.

Строительные кидалы

Всего же в прошлом году в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму находилось 193 тысячи исполнительных производств — наполовину больше, чем раньше, что, по словам Рудакова, связано с тем, что в Крыму наконец-то нормально заработал институт мировых судей.

«Из них приставами-исполнителями окончено и прекращено 127 тысяч исполнительных производств, фактическим исполнением — 73 тысячи, — говорит Рудаков. — На особом контроле в этой массе стоит категория дел по взысканию алиментных платежей. В 2017-м их у нас было 17 тысяч, в рамках работы удалось привлечь к административной ответственности 1250 должников-алиментщиков, а к уголовной ответственности — 420 граждан, которые уклоняются от содержания своих несовершеннолетних детей. Кроме того, в их отношении мы вынесли семь тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, а 732 должника временно лишены права управлять автомобилем».

Основная проблема в том, добавляет Рудаков, что до сих пор не удалось наладить взаимодействие приставов в разных регионах, поэтому, стоит только должнику по алиментам уехать на материк, как он становится «невидимым» для крымских приставов.

Около шести тысяч дел было связано с задержками заработной платы. Общая сумма, которую задержали работодатели, составила 211 миллионов рублей. А вот вернуть работникам, говорит руководитель, удалось лишь 165 миллионов. Больше всего задолжали своим коллективам два керченских предприятия, занятые на стройках Крымского моста и трассы «Таврида», — их общий долг превысил 35 миллионов рублей.

Кроме имущественных и денежных итогов прошлогодней работы ведомства, есть у крымской службы судебных приставов и достижения в «смежных» сферах восстановления законности. Например, при содействии инспекторов ФССП удалось задержать 31 беглеца, которые скрывались от следствия и судов, оказана помощь в поисках 55 нелегальных мигрантов, изобличены больше 300 браконьеров.

Итоги 2017 года в цифрах

Находилось в розыске должников по алиментам 830 чел. (найдено 463 чел.) Наложено арестов на имущество 3562 (на сумму 1 млрд 117 млн руб.) Выручено от продажи арестованного имущества 145 млн руб. Составлено протоколов за просрочку платежей 471 Уголовных дел в производстве у дознавателей 467 (расследовано 399)

Справка

Игорь Рудаков

родился в 1970 году в Ростове, закончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище и факультет юриспруденции РГУ (ЮФУ). В 1999 году начал работу в должности судебного пристава-исполнителя Управления юстиции по Азовскому району. В 2009 году был назначен заместителем руководителя ФССП региона. С ноября 2012 года Рудаков работал в Белгородской области. 1 января 2018 года приказом Министерства юстиции РФ Игорь Рудаков назначен главным судебным приставом Республики Крым.