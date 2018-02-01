Игра на контрастах

Зарубежные СМИ рассказали об «играх мускулами» в Чёрном море и самом романтическом объекте Крыма

На этой неделе зарубежные сайты и издания не удивили риторикой, но постарались дать более широкий спектр тем, связанных с ситуацией на полуострове. Информационная война продолжается...

Каков привет, таков ответ

В минувшую субботу американский эсминец управляемого ракетного огня типа «Арли Берк» под названием «Карни» присоединился в Черном море к американскому же ракетному эсминцу «Росс». Это произошло «в рамках «проведения операций по обеспечению безопасности на море», — говорится в заявлении 6-го флота ВМС США, в зону ответственности которого входит этот регион. Прежде два военных американских корабля одновременно были в Черном море в июле прошлого года. «Наше решение об одновременных действиях двух кораблей в Черном море является упреждающим, это не ответная реакция», — отметил в сообщении о прибытии «Карни» командующий 6-м флотом вице-адмирал Кристофер Грейди. «В этом стратегически важном регионе мы действуем в соответствии с выбранным нами темпом и графиком, — добавил Грейди. — Сохраняющееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу непоколебимую решимость укреплять региональную стабильность, безопасность наших партнеров из Черноморского региона и совершенствовать коллективную оборону союзников по НАТО».

Но уже на следующий день, в воскресенье, Россия тоже объявила об отправке в этот район своих боевых кораблей. Российское Министерство обороны опубликовало заявление, в котором отметило, что в Черное море для проведения учений вышли фрегат «Адмирал Эссен» и два сторожевых корабля.

Не согласен с «оккупацией»

Немецкое правительство получило ноту протеста украинских властей в связи с недавним визитом ряда германских законодателей в Крым. Об этом заявил один из членов вернувшейся с Крымского полуострова делегации, депутат парламента федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Рогер Бекамп. По его словам, Киев обвинил его и других депутатов германских региональных парламентов в том, что они ведут диалог с «оккупационными властями». Тем не менее сам он не согласен с такой формулировкой. «Хочу сделать заявление: мы здесь не видим никакой русской оккупации», — заявил парламентарий на встрече с журналистами. Он также выступил с критикой антироссийских санкций Евросоюза, заявив, что те вредят и являются наказанием для обычных жителей Крыма, которые никак не причастны к политическим играм Украины.

Истерия продолжается

В воскресенье, 18 февраля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью американскому телеканалу СВS заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России. Вероятность принятия нового санкционного пакета против россиян на основе «кремлевского доклада» также недавно отмечал американский министр финансов Стивен Мнучин. Отвечая на вопрос журналиста о том, почему США до сих не ввели санкции в отношении России, госсекретарь Тиллерсон ответил, что Госдеп уже начал действовать в соответствии с законом и «рассматривает перечень дополнительных лиц для возможного введения санкций». В последнее время в американских СМИ можно наблюдать настоящую антироссийскую истерию, начало которой в острой фазе, как помнят эксперты, положили процессы присоединения Крыма к России.

Романтика без политики

Одна из самых популярных британских газет The Daily Telegraph включила дворец-замок «Ласточкино гнездо» в список самых романтичных зданий мира. Перечень с фотографиями опубликован на официальном сайте издания. Дворец занимает в списке 14-ю позицию. «Ласточкино гнездо, Гаспра, Крым. Это романтичный дворец на отвесной скале был назван „Замком любви“, когда его построили для немецкого бизнесмена — барона фон Штейнгеля в 1895 году, хотя нет никаких оснований считать, что он был предназначен для кого-то конкретно. Более того, фон Штейнгель продал его в 1914 году, и он (дворец) долгое время был рестораном», — пишет издание. Всего в рейтинг «самых романтичных» зданий вошли 17 объектов. Примечательно, что в описании почти всех достопримечательностей указана страна, где находится здание. При этом государственная принадлежность Крыма опущена.