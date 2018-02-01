Балаклавский интерес

Как Балаклавская бухта и её окрестности «попали под проект»

О грандиозном проекте развития Балаклавской бухты говорят на полуострове уже много лет. Несколько дней назад проект, реализуемый по поручению президента России Владимира Путина, рассчитанный до 2030 года, наконец презентовали широко — на всю страну, на инвестиционном форуме в Сочи. Организаторы сказали, что проект обсуждён с местными жителями и бизнесменами, но их оппоненты утверждают обратное. Какой станет Балаклава, как собираются осуществлять задуманное, сколько денег надо — обо всем этом узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

От слов — к делу

То, что проект развития Балаклавской бухты на самом деле закрутился, стало понятно ещё в начале минувшей осени. Тогда президент России Владимир Путин поручил (в срок до 15 декабря прошлого года) Министерству обороны, ФСБ, Федеральной службе охраны и Росгвардии освободить и предоставить Севастополю земельные участки, «необходимые для гражданского развития района Балаклавской бухты». Соответствующее поручение президента России было опубликовано на сайте Кремля по итогам поездки Путина в Крым 18–20 августа прошлого года. И вот несколько дней назад на Российском инвестиционном форуме в Сочи Правительство Севастополя и Агентство инфраструктурных проектов заключили соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в Балаклавскую бухту. Что там будет? Если вкратце: международный центр туризма с яхтенной мариной, поэтапное развитие территории площадью около 80 га. Сама же яхтенная марина будет состоять из стоянки на 2000 мест (в некоторых источниках значится только 600 мест. — Ред.), многофункционального центра с парковой зоной, гостиничного комплекса, зон сервисного обслуживания, открытого амфитеатра на 2000 мест, рекреационного комплекса. Планируется построить и единую пешеходную набережную, рыбный рынок, реконструировать городской пляж, всячески благоустроить прилегающие территории. Обойдётся проект в 20 млрд рублей (федеральных, региональных и частных инвестиций).

Но стоит отметить, что у проекта немало критиков среди местной общественности и критика эта с аргументами. И один из пунктов очевиден — Балаклава перестанет быть спокойным местом. Все склоны, мол, застроят и устроят «проходной двор»...

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Мы долго готовились, в течение 2017 года наводили порядок в земельно-имущественных отношениях, проектировали объекты. В настоящее время сдали все необходимые документы в Министерство экономического развития РФ. Также в этом году открыто финансирование на разработку проектно-сметной документации».

На старые дрожжи

Есть, так сказать, и альтернативное мнение по поводу предлагаемого к реализации проекта.

По информации журналистов, Правительство Севастополя представило в Сочи проект, который еще в 2011 году был презентован на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах как часть проекта «Балаклава Грин» компании «Смарт-холдинг» украинского олигарха Вадима Новинского. Тогда эта часть проекта называлась «Таврос» и представляла собой зону на 60,5 га, на которой должны были разместиться пять отелей и жилые кварталы, комплекс развлечений, сеть ресторанов, большая торговая зона, аквапарк и два дворца — водных видов спорта и крымского виноделия. Дескать, в этом году на стенде выставлен все тот же макет, а фотографии при его оформлении взяты с действующего сайта проекта «Балаклава Грин». Сообщается, что земельный участок площадью 60,5 га под проект «Таврос» находится в пользовании Балаклавского рудоуправления (до перерегистрации в России входило в «Смарт-холдинг»). Впрочем, эта связь, похоже, и не скрывается. «Естественно, этот проект будет видоизменен, усовершенствован в интересах города, — сообщил руководитель пресс-службы БРУ Олег Левандовский. — Но это лишь маленькая часть городского проекта „Балаклава“, который представляет правительство города». По его словам, в 2012 году реализация проекта оценивалась в 1,3 млрд долларов, однако сейчас он подорожал и требует софинансирования. Предприятие теоретически уже готово запустить в работу «Таврос», однако не может этого сделать без строительства очистных сооружений в Балаклаве. «Мы делаем террасирование — и можно строить. Но проблема очистных не решена», — сказал руководитель пресс-службы БРУ.

Еще две части презентованного семь лет назад проекта «Балаклава Грин» — участки Кадыкой и Псилерахи — на данный момент используются БРУ в производстве. Кроме того, Балаклавское рудоуправление продолжает судиться за участок площадью 267 га вблизи горы Гасфорты, на котором ранее планировало реализовать четвертую часть проекта под названием «Гасфорт». Здесь же Министерство обороны России намеревалось разместить филиал парка «Патриот», но отказалось от идеи в связи с позицией правительства города и депутатов из группы Алексея Чалого.

Что хочет рудоуправление?

Упоминаемое здесь АО «Балаклавское РУ» занимается далёкой от рекреационного и морского дела тематикой. Основной его деятельностью является производство известняка для металлургической, химической, сахарной и строительной отраслей. Но развитие предприятия оказывается в непосредственной связи с развитием Балаклавской бухты. Как сообщила пресс-служба предприятия, в Правительство Севастополя был направлен контракт по совместному рекреационному развитию Балаклавы. Предприятие готово инвестировать в Балаклавский регион не менее 300 млн рублей. «Специальный инвестиционный контракт между АО „Балаклавское РУ“ и Правительством Севастополя предусматривает перенос производственных мощностей Балаклавского рудоуправления с территории Балаклавской бухты. Запланировано полное закрытие и ликвидация дробильной фабрики, производственные мощности будут перенесены на Псилерахский карьер. Также с территории Балаклавской бухты переносятся маневровый участок железнодорожного цеха АО „Балаклавское РУ“ и сам железнодорожный цех, — рассказали о проекте в пресс-службе предприятия. — Балаклавское рудоуправление все работы по переносу производства финансирует из собственных средств. При заключении инвестиционного контракта срок переноса производственных мощностей предприятия составит не более пяти лет, общая сумма инвестиций АО „Балаклавское РУ“ в рекреационное развитие Балаклавского региона составит не менее 300 млн рублей».

Впрочем, данная инициатива также не нова. Подобное рекреационное развитие Балаклавского региона было предусмотрено программой экономического и социального развития Севастополя ещё в 2011 году и детальным планом территории района Балаклавы, утвержденным в 2012 году на сессии Севастопольского горсовета. «Работы по подготовке территории предприятия, предпроектная подготовка и инвестиции в данный проект не прекращались даже в условиях сложного переходного периода. Рекреационное развитие Балаклавской бухты, сохранение существующих и создание новых современных рабочих мест для работников рудоуправления и всех севастопольцев остаются приоритетом собственников предприятия», — сообщил по этому поводу генеральный директор АО «Балаклавское РУ» Валерий Немченко.

Пока же, в течение последних нескольких месяцев, как можно судить из соответствующих сообщений в местной прессе, АО «Балаклавское рудоуправление» вложило более 28 млн рублей в развитие Балаклавской бухты (перенос производственных мощностей и подготовка территории Балаклавской бухты в качестве международного центра туризма). То есть речь пока — о подготовительном этапе. Что будет дальше, как станет развиваться ситуация, сколько подтянется инвесторов и денег — вопрос. Впрочем, неплохо уже то, что Балаклавское рудоуправление принимает меры, чтобы вывести производство за черту Балаклавы. Об этом шаге давно говорили, например, экологи.

«Ранее действовавшая балаклавская фабрика не используется при производстве продукции с февраля 2017 года. В настоящее время добыча и переработка продукции предприятия полностью сконцентрированы на фабрике в Кадыкое и непосредственно в Псилерахском карьере. Перенос производственных мощностей к месту добычи стал возможен благодаря применению новой современной техники — мобильного сортировочного комплекса, общая стоимость которого более 80 млн рублей. Реконструкция производственной деятельности уже позволила перенести добычу и переработку продукции на расстояние не менее 3,5 км от Балаклавской бухты», — прокомментировали процесс в пресс-службе предприятия. Также, по информации БРУ, идут работы по переносу маневрового участка железнодорожного цеха предприятия за пределы Балаклавской бухты. И как уверяют в рудоуправлении, все работы финансируются за счет их собственных средств.

Сроки продлят

Продление федеральной целевой программы развития Крыма после 2020 года вполне вероятно, считает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — более 837 млрд руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 791 млрд руб., бюджетов Республики Крым и Севастополя — 15,9 млрд и внебюджетных источников — 30,1 млрд руб. «Есть такие объекты, у которых срок строительства значительно больше, и нормативный срок будет явно выходить за 2020 год, — сказал Назаров. — Тут варианта два: либо пролонгировать по этим объектам программу, либо формировать после окончания этой новую. Пока решения окончательного нет, это некритично с точки зрения сегодняшнего дня».