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Надёжнее слова

Взыскание долга по расписке

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о взыскании долга по расписке. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Положения и варианты

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда не менее чем в десять раз. Договор займа между гражданином и юридическим лицом — заимодавцем должен быть заключен в письменной форме независимо от суммы.

Несмотря на то что банки сегодня предлагают гражданам кредиты для самых разных целей, многие люди по-прежнему предпочитают одалживать деньги у родственников или знакомых. Для получения кредита в банке нужно собирать определенные справки и документы, а если деньги в долг даёт родственник или знакомый, достаточно дать ему долговую расписку.

Статья 808 ГК РФ гласит, что подтверждением договора займа и его условий может быть расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы. Обратите внимание, что нахождение долговой расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства заемщиком, если последний не докажет иное.

Но что делать, если срок возврата денег прошел, а заемщик не торопится возвращать долг или вовсе отказывается? Одним из наиболее верных вариантов относительно попыток самостоятельного решения данного вопроса — это поговорить со своим должником лично и выяснить, с чем связаны задержка возврата долга или отказ в таковом. Если же вы решитесь войти в положение, то вы можете написать еще одну расписку об изменении условий или же начать искать ответы на вопрос относительно того, каким образом взыскать долг. В случае невозврата заемщиком денег в срок или отказа от возврата заимодавцу остается обращаться в суд с исковым заявлением для взыскания денег в судебном порядке. Как показывает практика, при наличии только долговой расписки на руках заимодавца, взыскать деньги с заемщика, как правило, не составляет труда. Перед обращением в суд не лишним будет направить должнику заказное письмо-требование об уплате задолженности.

Единственно правильное решение

Решение проблемы с задержкой долга через суд является единственно правильным решением. Подать соответствующий иск можно в срок до трех лет после указанной в расписке даты возврата задолженности. Однако в отдельных ситуациях допускается обращение в суд и по прошествии большего срока — этому поспособствует квалифицированная юридическая поддержка.

В процессуальном порядке дело будет рассмотрено уже непосредственно в зале суда. В зависимости от размера задолженности обращаться следует в разные судебные инстанции. Иски о взыскании сумм не более 50 000 руб. должны направляться мировому судье, если же сумма долга превышает это значение, то обращаться следует в районный суд по месту проживания ответчика. Направить полностью подготовленный иск в суд можно, принеся его в канцелярию лично или направив заказным письмом.

Для того чтобы рассмотрение дела прошло максимально успешно, необходимо тщательно подготовиться к нему. Наилучшим решением будет доверить представление своих интересов в ходе разбирательства квалифицированному юристу, обладающему достаточной практикой. Это обеспечит учет всех актуальных юридических норм, соблюдение всех тонкостей и формальностей судебного процесса и позволит наиболее полно представить интересы заимодавца.

По результату рассмотрения дела и в случае удовлетворения иска заимодавца судом истцу выдается исполнительный лист, являющийся основанием для принуждения к возврату задолженности. Кроме того, истец имеет право затребовать возмещение ему всех понесенных расходов на судебное разбирательство — сюда относятся и затраты на юридическую помощь. После удовлетворения судом интересов истца последний имеет законное право не ожидать самостоятельного погашения ответчиком задолженности, а направить полученный исполнительный лист самостоятельно в территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов по адресу проживания ответчика. Судебный пристав вынесет срок для добровольного исполнения решения суда, по истечении которого, в случае неисполнения, в ход пойдет принудительное исполнение решения суда: наложение ареста на имущество и доходы должника и, как следствие, взыскание денежных средств в пользу заимодавца.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артем Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 469 от 23 февраля 2018 года

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Просмотров: 145 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

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