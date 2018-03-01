Вынужденный герой. Часть 2

В историю лейтенант Шмидт вошел в Севастополе, где когда-то проливал кровь его отец. Только совсем за другую идею

Возглавив восстание на «Очакове», Шмидт чувствовал себя настоящим мессией. Ему казалось, что еще чуть-чуть усилий и общество всеобщего благоденствия, о котором он грезил всю жизнь, станет реальностью. Но, как известно, революции делают романтики, а пользуются их достижениями совсем другие люди...

Катализатор недовольств

С детства за него все пытались решить другие. Отец и дядя лучше знали, к чему ему стремиться, чего желать, что чувствовать. А он сопротивлялся как мог, потому что всегда знал, что его призвание сделать счастливыми других. В этом заключалась его земная миссия. Менять мир он начал с себя, женившись на проститутке. А потерпев неудачу, не успокоился, в нем только укрепилось и взросло до угрожающих масштабов недовольство собой и обществом. Но террор не был его путем, он никогда не позволил бы себе стать террористом, мечущим бомбы под кареты представителей императорской семьи. Он сам стал бомбой, готовой взорваться в любое время. Фитилем к его личному воспламенению послужило стечение обстоятельств.

Еще в августе 1905 года император Николай II подписал манифест о созыве Государственной думы. В октябре — манифест о даровании свобод. В это же время Севастополь получил и Шмидта. Офицер, от которого, как считалось, было больше проблем, нежели пользы, почувствовал, что наступил его звездный час.

Большинство исследователей почему-то утверждают, что возглавить народные волнения Шмидт решил, так сказать, экспромтом, по велению души. Еще часть историков попросту опускают причины, побудившие Петра Шмидта в одночасье стать народным трибуном. Но, если вспомнить, что, по одной из версий, Шмидт украл три тысячи рублей «на революцию», а потом врал, что все вышло само собой (мол, потерял), и связать эти события с его революционной активностью в Севастополе, то за спиной лейтенанта внезапно начинает маячить фигура покрупнее. Кто за ним стоял? Не ясно. Зато ясно другое. Шмидт не был одиночкой. Романтик стал одним из винтиков в грандиозном действе, призванном поставить великую страну на колени. Хотя Петр Петрович, как и полагается романтику, думал, что все обстоит с точностью до наоборот, то бишь, что он избран, чтобы поднять Россию с колен. Ошибался. Его опять использовали. Впрочем, как всегда.

Ветродуй

После обнародования манифеста все почувствовали, что грядут серьезные перемены. Шел ноябрь. Горожане и матросы все чаще собирались в центре города на митинги под бодрящие звуки «Марсельезы» и внимательно слушали пламенного оратора Петра Шмидта. Казалось, он успевал везде. Само собой, был он и среди толпы, которая внезапно пошла на штурм местной тюрьмы, требуя освободить политзаключенных. Шмидт умело подогревал градус «народного возмущения» и своими действиями добился-таки, что толпа, отобрав оружие у часовых, начала ломать ворота. Итог: по сигналу тревоги прибыл караул и открыл огонь, по разным сведениям, от четырех до восьми человек были убиты, 40 — ранены. Провокация удалась.

Расстрел «мирной демонстрации» вдохновил Шмидта на написание настоящего реквиема, лейтмотивом которого стала клятва бороться до конца, а местом исполнения — похороны «невинно убиенных». Правда с демагогией в этот раз Шмидт несколько переусердствовал — возбужденная его горячими призывами толпа вышла из-под всяческого контроля и чуть не задавила своего вдохновителя. Так все могло бы и закончиться. Но, увы, это было всего лишь начало...

Стремительный карьерный рост

Жить Шмидту оставалось совсем недолго. Но за незначительный промежуток времени (меньше одного дня) он успел сделать головокружительную карьеру, превратившись из опозорившего честь мундира офицера в отставке в командующего Черноморским флотом.

Правда в командующие он произвел себя сам. Изначально от него требовался лишь совет как от офицера и революционера в одном лице. Именно за советом к нему прибыли делегаты крейсера «Очаков». Саботаж на судне привел к тому, что его покинули все офицеры. А матросы, хоть и спровоцировали данную ситуацию, но готовы к ней явно не были. Потому и нужен был старший товарищ, «революционный офицер». Матросы хотели немногого (улучшение условий быта и службы, увеличение выплат и т.д.), Шмидт — все. Свои амбиции он попытался вложить в головы явившихся к нему на квартиру делегатов. Но после их ухода, верный принципу «хочешь сделать хорошо — делай сам», облачился в мундир капитана 2-го ранга и устремился на бесхозный «Очаков». На пристани он приказал вахтенным доставить его на «Очаков», поскольку собранием команды он назначен капитаном, а прибыв на борт корабля, заявил, что по просьбе общего собрания депутатов принял на себя командование всем Черноморским флотом.

На этот раз Шмидт четко знал, чего желать. Он заявил, что захват Севастополя с его арсеналами и складами лишь первый шаг и, сделав его, имело смысл продолжать путь — идти к Перекопу и выстроить там артиллерийские батареи, перекрыть ими дорогу в Крым и тем самым отделить полуостров от России. Далее он намеревался двинуть Черноморский флот на Одессу, высадить десант и взять власть на юге Украины. В результате планировалось создать «Южнорусскую социалистическую республику», во главе которой Шмидт, само собой, видел себя.

Это было уже слишком. Стоило вспомнить «Сказку о золотой рыбке». Нельзя хотеть слишком многого...

Ради дела

Петр Шмидт остался у разбитого корыта. После разгрома мятежников в плену оказались две тысячи поверивших Шмидту человек. «Очаков» горел в течение двух суток, а затем буксиры отвели его в глубь бухты, к устью Черной речки. Руководители мятежа лейтенант П. П. Шмидт, кондуктор С. П. Частник, комендор Н. Г. Антоненко и машинист 2-й статьи А. И. Гладков по приговору военного суда 18 февраля (по другим источникам, 6 марта) 1906 г. были расстреляны на острове Березань.

Но путь мятежного офицера на этом не закончился. В мае 1917 года по приказу командующего Черноморским флотом вице-адмирала А. В. Колчака останки Шмидта и расстрелянных вместе с ним матросов были в ускоренном порядке перевезены в Севастополь, где в Покровском соборе состоялось их временное захоронение. Сделал это Колчак не ради Шмидта и увековечивания его памяти, а чтобы сбить накал революционных страстей на Черноморском флоте и окончательно пресечь все разговоры на тему эксгумации останков адмиралов, погибших во время Крымской войны и покоившихся во Владимирском соборе Севастополя. Военный и морской министр А. Ф. Керенский, совершая поездку на Юго-Западный фронт и посетив Севастополь, торжественно возложил в соборе на гроб лейтенанта Шмидта венок и Георгиевский крест. 14 ноября 1923 года Шмидт с товарищами был перезахоронен в Севастополе, на городском кладбище Коммунаров.