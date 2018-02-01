Шкурный вопрос

Как хотят наказывать живодёров и почему крымчане не спешат регистрировать домашних питомцев

За жестокое обращение с животными в Крыму, помимо уголовной, может появиться еще и административная ответственность. По мнению зоозащитников, только так можно эффективно наказывать живодеров. Вместе с тем уже через несколько месяцев в Симферополе начнется строительство нового приюта для четверолапых. Стоимость проекта примерно 50 млн рублей.

Возмездная услуга

Уже больше года в Крыму действует закон о содержании и защите животных. Он реализуется в плановом режиме, за исключением нормы регистрации домашних животных. Владельцы собак и кошек обязаны сообщить профильным органам информацию о животном: адрес проживания, данные о вакцинации, телефон хозяина и многое другое. Но реагируют на новые обязанности граждане не слишком активно (мягко говоря), как показывает практика.

За прошедший год на территории Республики Крым официально выдано чуть более 500 чипов и жетонов. «Причин, по которым крымчане не спешат вносить в базу данных своих любимцев, несколько», — комментируют ситуацию в республиканском Госкомитете ветеринарии.

Анастасия Лисовская-Чудинович, первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии РК:

«Ну, во-первых, потому, что это не бесплатно. На сегодняшний день это возмездная услуга. Стоимость зависит от выбранного способа регистрации животного. Если это чип, то будет чуть дороже. Если это жетон на ошейник — дешевле».

Как выяснилось, стоимость вышеупомянутой услуги варьируется от 130 до 260 рублей. Специалисты подчеркивают, это небольшие деньги, особенно когда речь идет о породистых животных. В случае потери собаки шансы вернуть питомца намного выше, если информация о нем предварительно занесена в базу. Как сообщают в профильном комитете: «Сейчас рассматривается возможность введения штрафов за отсутствие регистрации». Помимо этого, власти республики намерены привлекать живодеров не только к уголовной, но и к административной ответственности.

Ирина Стрельникова, председатель комиссии по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов ОП РК:

«Не все такие нарушения можно подвести под уголовную ответственность. Это если, например, убили животное, если ему, извините, отрезали лапу, ухо, выкололи глаз и так далее. А если человек просто его побил палкой, у животного ничего не отвалилось, но так что же... за это поощрять? За это должна быть административная ответственность».

Кладбищенские дела

Как стало известно журналистам, в настоящее время крымские зоозащитники ведут переговоры с администрацией города Симферополя по строительству крематория для питомцев. «Кладбища животных в Симферополе не было и не будет», — заявляет руководитель крымской организации «Верный друг» Людмила Милованова. Однако, как известно «Крымскому Телеграфу», несанкционированных кладбищ домашних животных в Симферополе несколько. К примеру, в районе лесопосадок за 7-й горбольницей, где местные жители хоронят своих питомцев уже лет десять. Но, повторимся, это нелегальные кладбища.

Зато уже с апреля текущего года в городе начинается строительство приюта для бездомных животных. Под приют искали и оформляли землю много лет. Были проблемы, были отсрочки... Теперь, может быть, проект действительно окажется реализован.

Людмила Милованова, руководитель крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг»:

«Первый этап — это будет строительство вольеров и хозблока, а второй этап — это клиника. Но это планируется уже на следующий год. На вольеры, хозблок и обустройство территории деньги заложены в бюджете. 41 млн рублей уже был и добавили сейчас 9 или 11 млн рублей. Вот будет конкурс на строительство. Все будет в силе».

Людмила Милованова также обратила внимание общественности на непростые взаимоотношения защитников и правоохранителей. В начале этого года на улице Маршала Жукова мужчина, будучи за рулем автомобиля, намеренно сбил собаку. Заставить его отвечать за поступок не удалось до сих пор. На требования возбудить уголовное дело полиция ответила отказом. Как заявляют члены общественных организаций по защите животных, они будут добиваться справедливости до конца.