Успеть до катастрофы

Реконструкция Ласточкиного гнезда затягивается из-за бюрократических проволочек

Подробно о том, что британская газета The Daily Telegraph включила Ласточкино гнездо в Гаспре в список самых романтичных зданий мира, мы рассказываем в этом номере, в рубрике «Обзор прессы». Но примечательно, что крымская общественность тут же вспомнила, что замок-то уже не первый год находится в аварийном состоянии. Прошлой весной его вроде как начали реконструировать: было решено укрепить здание и отремонтировать комнаты. Серьёзность намерений подчёркивал тот факт, что его реализацию поручили специалистам федерального уровня. Однако начатые в прошлом году работы так и не были доведены до конца.

Проект с размахом

Оригинальная постройка в готическом стиле, ставшая символом полуострова, была возведена на мысе Ай-Тодор больше ста лет назад — в 1912 году. После революции 1917 года замок какое-то время стоял заброшенным, а в 1930-е здание решили использовать в интересах трудящихся и устроили в нём читальный зал местного дома отдыха «Жемчужина». Правда вскоре Ласточкино гнездо снова пришлось закрыть — из-за аварийного состояния. Лишь в конце 1960-х в здании сделали капитальный ремонт. Следующая реконструкция случилась здесь ещё тридцать лет спустя — в 2002 году. После неё объект открыли для посещения и перевели его существование в коммерческую плоскость, открыв в знаменитом замке ресторан и разместив у входа рынок сувениров.

Нынешнее руководство объекта вспоминает о том периоде как о стихийном бедствии: арендаторы, занятые сколачиванием капитала, не проводили никаких работ по сохранению архитектурного памятника. А когда дельцов попросили покинуть здание, они напоследок обрезали электропровода, обесточив замок. Короче, натерпелись и само Ласточкино гнездо, и его смотрители. И вот наконец настали светлые времена: знаменитый объект было решено отреставрировать и в дальнейшем использовать исключительно как архитектурно-выставочный комплекс, открытый для посещения. Обещалось даже, что впервые за много лет посетители музея смогут подниматься на второй этаж и балкон, вот уже много лет закрытые для гостей из-за угрозы обрушения.

Сказано — сделано. В конце мая прошлого года Ласточкино гнездо закрыли для проведения первого этапа реконструкции. Предполагалось, что свой сто пятый день рождения легендарный замок встретит помолодевшим. В Гаспру съехались инженеры со всей страны. На небольшую территорию висящего на краю утёса замка едва втиснули внушительную буровую установку: строителям пришлось проделать в толще скалы пять скважин, чтобы взять образцы породы, а затем укрепить каменный массив и фундамент архитектурного памятника.

Реконструкторы подошли к делу основательно. Фрагменты полученной скальной породы были тщательно изучены десятком специалистов: от экологов до геодезистов. Проведённые геологические работы дали вполне удовлетворительный результат: скала Аврора, на которой стоит замок, находится в приемлемом состоянии, выдержит и реконструкцию, и будущий наплыв туристов, так что Ласточкино гнездо можно смело ремонтировать.

Однако дальше этого заявления дело не пошло: ремонтные работы в замке так и не закипели. А тут уже и год закончился. Плачевная пора для всех нереализованных проектов, ведь неосвоенные деньги придётся возвращать в казну. Дамокловым мечом над Ласточкиным гнездом навис вопрос: а будут ли в новом бюджетном году выделены средства на то, чтобы всё-таки спасти от разрушения и отреставрировать один из самых узнаваемых объектов полуострова?

Дело времени

На какое-то время о замке все как-то забыли, поглощённые более насущными проблемами. И, может быть, о начатой когда-то реконструкции и её дальнейшей судьбе в ближайшее время вообще никто не вспомнил, если бы не упоминание в известном британском издании. Но коль скоро всеобщее внимание уже обратилось к мысу Ай-Тодор, ответственным лицам пришлось сообщить, что реконструкция Ласточкиного гнезда, оказывается, была перенесена с 2017 года на нынешний.

Сергей Ефимов, председатель Госкомитета по охране культурного наследия РК:

«По Ласточкиному гнезду задержались сроки проведения госэкспертизы. Мы надеялись, что объект получит одобрение в декабре прошлого года, но этого не произошло до сих пор. Тем не менее в этом году работы будут обязательно продолжены. Сроки реконструкции станут понятны после прохождения профильной федеральной комиссии, которая должна подвести итоги прошлого года и обозначить параметры работы по федеральной целевой программе на текущий год и последующие».

Кстати, в ФЦП на реконструкцию замка в общей сложности предусмотрено 132,4 млн руб. Дальнейшее финансирование работ, пояснил Сергей Ефимов, будет перенесено в соответствии с решением правительственной комиссии.

Тем временем госэкспертиза — не единственный этап, отделяющий замок от долгожданной реконструкции. Впереди ещё торги, в ходе которых будет определён подрядчик проекта. Только после этого, по словам заместителя председателя Госкомитета по охране культурного наследия Александра Диденко, можно будет начинать работы по укреплению скального основания Ласточкиного гнезда. Есть шанс, что их удастся завершить к концу года. Что же касается ремонтно-реставрационных работ на самом объекте, то к ним, по всей видимости, перейдут ещё не скоро.

Будем надеяться, что пока проект реконструкции проходит многочисленные экспертизы, комиссии и тендеры, замок не успеет ввергнуться в морскую пучину.