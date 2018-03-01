Сила анонимки

Редкий случай, когда из-за анонимки начинается вполне официальный и к тому же большой переполох. Но именно так и произошло на днях в Крыму. И теперь власти республики проверяют Крымавтотранс и Крымтроллейбус из-за появившейся в интернете анонимной петиции, в которой говорится о неправомерных действиях в отношении работников. Что же произошло? На сайте для петиций Change.org несколько дней назад появилось сообщение за подписью сотрудников госпредприятия «Крымавтотранс». Они жалуются на тяжелые рабочие условия, оказываемое психологическое давление, постоянную текучку кадров и ненормированный рабочий день без компенсации. Петиция адресована главе Крыма с просьбой разобраться в ситуации.

«Петиция дошла, только она анонимная. Понятно, что сотрудники переживают. В любом случае сейчас транспорт Виталий Германович (Нахлупин, вице-премьер правительства. – Ред.) курирует, в этом направлении работа системная проводится. Мы и в Крымтроллейбусе сейчас проводим расследования, что сделано руководством за последние полгода, то же и в Крымавтотрансе. Буквально надо еще пару недель для того, чтобы мы окончательно определились, что делать», – рассказал журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов. Он добавил, что из-за анонимности письма проверяющие выборочно общаются с представителями трудового коллектива предприятия, выясняют детали. Можно предположить, что, хоть послание и было анонимным, содержание его небеспочвенно. Иначе почему такой переполох?..