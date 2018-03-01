Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крымчан поставят «на счетчик»
Есть золото!
Эх, прокачу!
Люди ненужной профессии
Нужно будет – сожгут всех?
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Сила анонимки

Редкий случай, когда из-за анонимки начинается вполне официальный и к тому же большой переполох. Но именно так и произошло на днях в Крыму. И теперь власти республики проверяют Крымавтотранс и Крымтроллейбус из-за появившейся в интернете анонимной петиции, в которой говорится о неправомерных действиях в отношении работников. Что же произошло? На сайте для петиций Change.org несколько дней назад появилось сообщение за подписью сотрудников госпредприятия «Крымавтотранс». Они жалуются на тяжелые рабочие условия, оказываемое психологическое давление, постоянную текучку кадров и ненормированный рабочий день без компенсации. Петиция адресована главе Крыма с просьбой разобраться в ситуации.

«Петиция дошла, только она анонимная. Понятно, что сотрудники переживают. В любом случае сейчас транспорт Виталий Германович (Нахлупин, вице-премьер правительства. – Ред.) курирует, в этом направлении работа системная проводится. Мы и в Крымтроллейбусе сейчас проводим расследования, что сделано руководством за последние полгода, то же и в Крымавтотрансе. Буквально надо еще пару недель для того, чтобы мы окончательно определились, что делать», – рассказал журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов. Он добавил, что из-за анонимности письма проверяющие выборочно общаются с представителями трудового коллектива предприятия, выясняют детали. Можно предположить, что, хоть послание и было анонимным, содержание его небеспочвенно. Иначе почему такой переполох?..

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 107 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:03

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2018 (9)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru