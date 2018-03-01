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Говорят, что... выдают пеленки с вентиляцией
Не пожелавшая представиться жительница крымской столицы возмущается медицинским сервисом в одном из республиканских медучреждений: «Вот такие пеленки выдают для детей в детском отделении инфекционной больницы».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года
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