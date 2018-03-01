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Говорят, что... выдают пеленки с вентиляцией

Не пожелавшая представиться жительница крымской столицы возмущается медицинским сервисом в одном из рес­публиканских медучреждений: «Вот такие пеленки выдают для детей в детском отделении инфекционной больницы».