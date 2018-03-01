В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... появилась мусорная тропа
Жителю Добровской долины Стасу Ц. надоела окружающая антисанитария: «Хочу пристыдить всех тех военных из Перевального, которые позволяют себе выкидывать столько мусора прямо возле прохожей части у жилых домов. Кроме мусора, выбрасывают и умерших животных, которых затем приходится хоронить. И эту часть ещё считают показательной!»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru