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Говорят, что... появилась мусорная тропа

Жителю Добровской долины Стасу Ц. надоела окружающая антисанитария: «Хочу пристыдить всех тех военных из Перевального, которые позволяют себе выкидывать столько мусора прямо возле прохожей части у жилых домов. Кроме мусора, выбрасывают и умерших животных, которых затем приходится хоронить. И эту часть ещё считают показательной!»