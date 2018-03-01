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Говорят, что... Битак утонул в грязи
Говорят, частный сектор поблизости Центрального автовокзала в Симферополе (так называемый Битак) утонул в грязи. Ездить и ходить в этом, считающемся престижным, районе, где цены на недвижимость зашкаливают, стало практически невозможно. Неважно в этой части города обстоит дело и с освещением – на некоторых улицах оно попросту не предусмотрено.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года
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