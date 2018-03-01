В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... Битак утонул в грязи

Говорят, частный сектор поблизости Центрального автовокзала в Симферополе (так называемый Битак) утонул в грязи. Ездить и ходить в этом, считающемся престижным, районе, где цены на недвижимость зашкаливают, стало практически невозможно. Неважно в этой части города обстоит дело и с освещением – на некоторых улицах оно попросту не предусмотрено.