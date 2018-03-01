В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... потекли бетонные реки

Говорят, в столичном районе Пневматика появились странные реки – по ним течет не вода, а жидкий бетон. Берут начало эти чудо-речушки на ближайших стройках и губят все живое, что попадается на их пути. Местные возмущаются и удивляются: «Куда же смотрят экологи?» И даже высказывают подозрение, что каким-то образом экологов заставили не обращать внимания на столь вопиющее безобразие.