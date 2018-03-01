Неужели опять обманут?

Без флага, формы и гимна, под жесточайшим прессингом со стороны МОК и ВАДА, Россия завоевала 17 медалей

Самая странная Олимпиада в истории российского спорта закончилась в минувшее воскресенье. Это были сложные две с половиной недели, неоднозначные, но по-боевому яркие для участников стартов и их пламенных почитателей. Без флага, формы и гимна, под жесточайшим контролем и прессингом со стороны МОК и ВАДА, Россия завоевала в южнокорейском Пхёнчхане, на XXIII зимних Олимпийских играх, 17 медалей, что стало по количеству наград шестым результатом, разделенным с хозяйкой Игр — сборной Южной Кореи.

Победа в информационном сражении

Завоёванные всего две золотые награды не позволили в общекомандном зачёте нашим зимникам подняться выше тринадцатого места, и это после победы четыре года назад в Сочи. А ту блестящую победу не может простить россиянам, как и Крымскую весну — 2014, англосаксонское лобби, которое хотело продемонстрировать всему миру, что россияне без допинга в мировом спорте ноль целых и ноль десятых!

Мы не забыли, как они старались, чтобы наша обескровленная на две трети команда, которую они с радостью обозвали «Олимпийские атлеты из России» (OAR), бойкотировала Игры в Пхёнчхане, желая перекрыть ей кислород на восемь лет отстранения от Олимпиад. Разбились в прах и их надежды на то, что наше правительство по старинке, как это было в советские времена, встанет в позу обиженных и запретит спортсменам и болельщикам отправиться в Южную Корею. Но, несмотря на то что многие наши сограждане были убеждены, что необходимо бойкотировать Игры-2018, правительство предоставило право решать этот вопрос самим спортсменам и Олимпийскому комитету России (ОКР), который с 5 декабря 2017 года временно исключён из олимпийской семьи. И хотя наши парни и девушки отдавали себе отчёт, какие трудности и испытания ожидают их в столице зимников-2018, все федерации по зимним видам спорта проголосовали за поездку в Пхёнчхан. А ведь сами олимпийцы и небольшие группы их наставников, обслуживающего персонала, наконец, президенты федераций понимали, что моковцы смогли до основания различными санкциями разрушить наши команды по конькобежному и санному спорту, по лыжным гонкам, биатлону, бобслею и скелетону, шорт-треку. Они не пригласили на Игры свыше семидесяти (?!) наших ведущих мастеров в этих видах спорта, которые могли бы оказать жесточайшую конкуренцию всем главным соперникам. В то же время они зажгли зелёный свет на пути в Южную Корею нашим горнолыжникам, прыгунам с трамплина, лыжным двоеборцам, сноубордистам, которых не считали претендентами на высокие позиции в соперничестве за награды Игр, особенно за золотые медали, являющиеся главным козырем в борьбе за общекомандную победу. И нет сомнения в том, что ныне они корят себя за то, что мало навредили нам в хоккее и фигурном катании.

Во всяком случае, когда неделю назад мы в «КТ» опубликовали наш очередной материал с Игр, в активе нашей команды ещё не было ни одной золотой медали, и она с 11 медалями находилась на 20-м месте в общекомандном зачёте. Но, как всегда, оправдалась наша поговорка, гласящая, что русские долго запрягают, но быстро едут! За минувшие дни, что мы не встречались с читателями еженедельника, произошли приятные для наших олимпийцев события.

Знай наших!

Проявив мужество, российский мастер фристайла Сергей Ридзик прошагал в финал в ски-кроссе, где ему специалисты сулили даже победу. Но, увы, в решающем заезде 21-летнего парня случайно сбил с ног соперник из Канады, однако наш спортсмен смог встать на ноги и финишировать третьим, завоевав бронзовую медаль. А спустя два часа в командном спринте у лыжников серебро было вручено нашему молодому дуэту — Денису Спицову и Александру Большунову. Их смогла опередить только звёздная норвежская пара олимпийских чемпионов — многоопытный Мартин Йонсруд Сундбю (кстати, как и недопущенные к Играм российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, тоже имевший допинговые проколы, но, тем не менее, всё ему списали) и ровесник наших парней Йоханнес Клебо.

Ну а затем наступил день дуэли за золото у фигуристок. Здесь доминировали после короткой программы, показав свой высочайший класс, 20-летняя Евгения Медведева и 15-летняя Алина Загитова, воспитанницы талантливого тренера Этери Тутберидзе. Высшая награда Игр отправилась в Ижевск с Алиной, а серебро — в Москву с Женей, которые очень скоро встретятся друг с другом в борьбе за титул чемпионки мира — 2018 в итальянском Милане.

В предпоследний день Игр свою третью серебряную медаль завоевал в масс-старте на 50 км 20-летний Саша Большунов, которому только недостаток опыта не позволил обыграть олимпийского чемпиона Сочи — 2014 финна Ийво Нисканена, которому наш парень уступил 19 секунд, опережая его за километр до финиша, и страшно расстроился по этому поводу. А бронзовую награду в этой так называемой королевской гонке, опередив троицу норвежских олимпийских чемпионов южнокорейского призыва, добыл «дядька» среди наших «пацанов» — 28-летний Андрей Ларьков.

А последнюю золотую точку поставили за несколько часов до торжественного закрытия Игр наши хоккеисты, которые спустя двадцать шесть лет вернули России титул олимпийских чемпионов. В финале ребята Олега Знарка в труднейшей борьбе смогли в овертайме переиграть сборную Германии — 4:3. И пусть вас не удивляет взлёт немцев. На пути к финалу они сбили с олимпийской тропы сборные Швеции и Канады. Правда «Кленовые листья» в итоге стали только бронзовыми призёрами Олимпиады, переиграв сборную Чехии — 6:4. В рядах россиян лучшими были наши ветераны Павел Дацюк и названный лучшим игроком нынешнего турнира Илья Ковальчук, а также молодые таланты Никита Гусев и 20-летний Кирилл Капризов, забившие три шайбы в финале.

Как помнят читатели, президент МОК Томас Бах обещал нашим доверчивым руководителям ОКР, что если их подопечные выполнят все условия пребывания в Пхёнчхане, порой унижающие человеческое достоинство, то на заключительной церемонии Олимпиады они пройдут перед зрителями со своим государственным флагом и не в серой форме «отверженных». Однако последовали абсолютно странные допинговые проколы кёрлингиста Александра Крушельницкого, бронзового призёра в миксе, а затем и бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12-е место в гонках «двоек», и вновь всё повисло на волоске. Обещания не были выполнены. Более того, исполком МОК принял решение проверить все допинг-пробы россиян, взятые у них в Пхёнчхане, и только если все они будут отрицательными, ОКР вернут в олимпийскую семью. Опять запахло коллективной ответственностью, которую пытался навесить на российский спорт канадский иезуит Ричард Макларен. Тревожно на сердце! Не обманут ли наших олимпийцев, как это было перед стартом в Рио-де-Жанейро-2016, различные паунды, макларены и им подобные «борцы за чистоту в спорте»?..

Итоги Пхёнчхана

Вот как выглядит общекомандный зачёт Игр, в которых участвовали зимники из 92 стран мира. Награды на Олимпиаде в Пхёнчхане в пятнадцати видах спорта, насчитывающих 102 дисциплины, завоевали спортсмены из тридцати стран, двадцать две из них вернулись домой, имея в своих рядах олимпийских чемпионов — 2018. А вот кто вошёл в пятнадцать лучших в общекомандном зачёте: Норвегия (14 золотых + 14 серебряных + 11 бронзовых = 39 медалей), Германия (14+10+7=31), Канада (11+8+12=31), США (9+8+6=23), Голландия (8+6+6=20), Швеция (7+6+1=14) Южная Корея (5+8+4=17), Швейцария и Франция (по 5+4+6=15), Австрия (5+3+6=14), Япония (4+5+4=13), Италия (3+2+5=10), Россия (2+6+9=17), Чехия (2+2+3=7), Беларусь (2+1+0=3). Интересно отметить, что ещё три бывшие республики Советского Союза, а ныне самостоятельные государства попали в общекомандный зачёт нынешних Игр: 22-е место у Украины (1+0+0=1), 28–29 места разделили Казахстан и Латвия (по 0+0+1=1).

А теперь пришло время подвести итоги командной борьбы по всем видам спорта на аренах Южной Кореи.

Биатлон (11 комплектов наград). Их получили участники Игр из 10 стран. Тройка лучших — Германия (3 золотые + 1 серебряная + 3 бронзовые = 7 медалей), Франция (3+0+2=5), Швеция (2+2+0=4). Кроме призёров, золотые медали олимпийских чемпионов у Норвегии, Словении, Беларуси (по 1).

Бобслей (3). Пять стран. Германия (3+1+0=4), Канада (1+0+1=2), США и Южная Корея (по 0+1+0=1). В гонках «двоек» немецкий и канадский экипажи показали одинаковый результат и удостоились золота.

Горнолыжный спорт (11). Девять стран. Австрия (3+2+2=7), Швейцария (2+3+2=7), Швеция (2+0+0=2). Кроме них, золотые медали у Норвегии, США, Италии, Чехии (по 1).

Кёрлинг (3). Семь стран. Швеция (1+1+0=2), Канада и США (по 1+0+0=1).

Конькобежный спорт (14). 11 стран. Голландия (7+4+5=16), Япония (3+2+1=6), Норвегия (2+1+1=4)... 8–11. Россия, Италия, Китай, США (по 0+0+1=1). Золотые медали завоевали ещё спортсмены Южной Кореи и Канады (по 1).

Лыжное двоеборье (3). Четыре страны. Германия (3+1+1=5), Япония и Норвегия (по 0+1+0=1).

Лыжные гонки (12). Восемь стран. Норвегия (7+4+3=14), Швеция (2+3+1=6), Финляндия (1+1+1=3)... 6. Россия (0+3+5=8). Золотые медали в активе Швейцарии и США (по 1).

Прыжки с трамплина (4). Четыре страны. Норвегия (2+1+2=5), Германия (1+3+0=4), Польша (1+0+1=2).

Санный спорт (4). Четыре страны. Германия (3+1+2=6), Австрия (1+1+1=3), Канада (0+1+1=2).

Скелетон (2). Четыре страны. Великобритания (1+0+2=3), Южная Корея (1+0+0=1), Россия и Германия (по 0+1+0=1).

Сноуборд (10). 16 стран. США (4+2+1=7), Канада (1+2+1=4), Франция (1+1+0=2). Кроме стран-призёров, золотые медали получили Чехия, Италия, Швейцария, Австрия (по 1).

Фигурное катание (5). Восемь стран. Канада (2+0+2=4), Россия (1+2+0=3), Япония (1+1+0=2). Золотая медаль и у Германии (1).

Фристайл (10). 14 стран. Канада (4+2+1=7), Швейцария и США (по 1+2+1=4)... 10. Россия (0+0+2=2). Золотые медали в активе у Франции, Беларуси, Норвегии, Украины (по 1).

Хоккей (2). Пять стран. Россия и США (по 1+0+0=1), Канада (0+1+1=2).

Шорт-трек (8). Восемь стран. Южная Корея (3+1+2=6), Китай (1+3+0=4), Голландия (1+2+0=3)... 8. Россия (0+0+1=1). Золотые медали отправились ещё в Канаду, Италию, Венгрию (по 1).

Теперь остаётся ждать, когда будет восстановлен в правах ОКР и участия наших тридцати паралимпийцев в своих Играх-2018, которые с 9 по 18 марта пройдут в том же Пхёнчхане.