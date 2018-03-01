С прицелом на будущее

Крымское правительство работает сегодня ради нашего светлого завтра

Традиционно зимой в центре внимания крымского правительства две темы: энергообеспечение полуострова и подготовка к предстоящему курортному сезону. Очередное заседание Совета министров республики сосредоточилось на этих вопросах, лишь мимоходом коснувшись ещё нескольких аспектов жизни региона. Придётся ли крымчанам снова пережить топливный кризис и почему будущий сезон станет непростым — эти и другие вопросы обсуждались в правительстве на этой неделе.

Долгожданный запас

По всей видимости, уже порядком изношенные и устаревшие электрические сети полуострова всё-таки будут модернизированы. Правда о сроках начала программы пока ничего не известно. Зато федеральное правительство и крымские власти уже определились с источником финансирования.

Сергей Аксёнов, глава РК — председатель Совмина Крыма:

«Систему для того чтобы вложить бюджетные деньги в модернизацию наших электросетей мы готовим совместно с федеральным правительством. Источники есть, они определены. Крымэнерго для этого и акционировалось. Акционерное общество на сегодняшний момент создано и будет разделено на два предприятия: одно займётся сбытом, другое — техническим обслуживанием. Всё идет в рамках федерального законодательства, дорожная карта совместно с Министерством энергетики России у нас составлена».

Как вы помните, ещё летом прошлого года появилась информация о том, что Крымэнерго из государственного унитарного предприятия будет преобразовано в акционерное общество (то есть коммерческую структуру) с государственным участием. Впоследствии его планировалось передать в госхолдинг «Россети». Правда недавно появилась информация, будто организация отказалась начать работу на полуострове из-за угрозы санкций. Так что слияние Крымэнерго с федеральным холдингом пока под вопросом.

Ещё одна насущная проблема из области энергетики — обеспечение региона топливом. То, что Крым периодически переживает дефицит бензина, — не новость. В последний раз перебои случились в августе прошлого года, когда из-за резкого увеличения спроса и ограничения на доставку грузов через Керченскую переправу по погодным условиям на некоторых автозаправочных станциях республики была ограничена продажа бензина АИ-95. Чтобы местный рынок нефтепродуктов наконец перестал зависеть от погоды в Керченском проливе и загруженности переправы, на Феодосийской нефтебазе крымского госпредприятия «Черноморнефтегаз» был создан резервный запас топлива. Его нынешний объём, по словам министра топлива и энергетики РК Вадима Белика, составляет 10 тысяч тонн.

Что интересно, запас-то создали, а порядок его использования (кто и при каких обстоятельствах может рассчитывать на получение бензина из резерва) — нет. К счастью, участники недавнего заседания правительства решили незамедлительно исправить эту оплошность и таки приняли необходимый документ. Он позволяет Минтопэнерго оперативно принимать решения об использовании НЗ в случае угрозы дефицита светлого топлива. Приоритет в обеспечении топливом будет у операторов автозаправочных станций, сельскохозяйственных производителей, социально значимых объектов и государственных структур.

Борьба за отдыхающих

Крымское правительство продолжает планировать курортный сезон — 2018. В этом году будут действовать новые нормативные требования к пользователям пляжей. Об одном из них мы уже писали: каждому пляжу будет присвоен порядковый номер, чтобы отдыхающие могли максимально чётко сообщать экстренным и оперативным службам о своём местоположении в случае ЧП.

Кроме того, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко напомнил, что главы муниципалитетов несут персональную ответственность за своевременную подготовку пляжей к открытию. Все строительные и ремонтные работы следует завершить до 1 мая, а к 1 июня побережье должно быть полностью готово к приёму отдыхающих. К этому же времени пользователи пляжей, ответственные за их обслуживание и содержание, обязаны организовать дежурство спасателей и медработников.

Кстати, в этом сезоне официальных пляжей станет больше: с 387 их число, как ожидается, увеличится до 450. По словам главы минкурортов, уже за первые месяцы 2018 года по итогам конкурсов было заключено 63 договора о благоустройстве пляжей общего пользования.

Несмотря на динамичную подготовительную кампанию, развёрнутую республиканскими властями, по мнению главы Крыма, предстоящий курортный сезон для представителей туристического бизнеса полуострова будет непростым.

Сергей Аксёнов:

«Мы работаем над тем, чтобы курортный сезон был успешным. Однако следует учитывать, что в этом году для российских туристов снова будут доступны Египет и Турция, так что конкуренция усилится. Крымским отельерам придётся побороться с заграничными курортами и с точки зрения ценовой политики, и с точки зрения создания условий для туристов. Надо прикинуть, насколько республика конкурентна в этих характеристиках. Мы продолжаем совместную работу с крымским бизнесом. Сезон простым никогда не будет — это конкуренция между бизнес-структурами, это необходимость прозрачных условий, диктуемых законодательством... его адекватность».

К слову, об адекватности законодательства. Видимо, именно в предвкушении напряжённой борьбы за отдыхающих крымские власти планируют перенести начало эксперимента по введению в республике курортного сбора с мая текущего года (как первоначально планировалось) на весну 2019-го. А то не ровен час перспектива дополнительных расходов окончательно отпугнёт и без того изрядно охладевших к крымским курортам туристов.