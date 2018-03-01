Земледеление

В Крыму принят новый закон о распределении земельных участков

В Государственном совете республики прошла весенняя сессия. Заседание выдалось весьма продуктивным: народные избранники успели принять несколько важных законов и поддержать ряд резонансных инициатив. В центре внимания парламентариев на сей раз оказались земельные и имущественные вопросы. Кроме того, опять был пересмотрен и изменён региональный бюджет.

Приватизация продолжается

Итак, начнём с главного финансового документа республики. В ходе сессии крымский парламент принял решение об уменьшении как расходной, так и доходной части бюджета на 2018 год. В соответствии с новыми поправками доходы казны сократились на 5,4 млрд руб. (теперь они составляют 167 млрд), а расходы — на 5,6 млрд руб. (эта статья сейчас составляет 169,9 млрд). Соответственно уменьшился и дефицит бюджета — с 3,2 до 2,9 млрд руб. Как видите, речь идёт о серьёзных изменениях и, безусловно, интересно, с чем связаны такие меры. Дело в том, что федеральный центр неожиданно урезал сумму безвозмездных поступлений в бюджет республики из государственной казны. Видимо, таки аукнулись миллиарды, недоосвоенные Крымом в прошлом году.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Сокращение финансирования бюджета Крыма за счёт федеральной субсидии связано с вопросами освоения средств. Это уточнение срока по основным объектам федеральной целевой программы: она же не в этом году завершается, а продлится до 2020 года. Поэтому сокращение субсидирования связано с технологией освоения: нам дают денег столько, сколько можно освоить. Это технический вопрос».

Что касается дефицита бюджета, то покрывать его, как и прежде, планируется за счёт продажи государственного имущества. Кстати, в ходе сессии депутаты утвердили план приватизации на 2018 год. Ожидаемая сумма поступлений составит не менее 2,7 млрд руб. В список объектов, выставленных на продажу, вошло 42 пункта. Среди них 11 государственных унитарных предприятий, пять юридических лиц, принадлежащих государству, а также 26 нежилых зданий и недостроев. Семь объектов перенесены из прошлогоднего плана приватизации, поскольку желающих их приобрести пока не нашлось.

В новый список, в частности, включены санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», госпредприятия «Крымтелеком», «Крымтехнологии», «Крымхлеб», «Феодосийский оптический завод», «Евпаторийский авиаремонтный завод» и типография «Таврида».

Кому участок?

Среди множества рассмотренных в ходе сессии законопроектов особого внимания заслуживают новые правила распределения земли среди граждан. Во-первых, была согласована безвозмездная передача территорий из государственной собственности Евпаторийскому муниципалитету. Благодаря этой мере более 200 жителей города смогут бесплатно получить земельные участки под индивидуальную застройку. В общей сложности будет распределён надел площадью 256 тыс. кв. метров, расположенный в районе ГСП-2 и участка Новый (массив Яшлык).

Во-вторых, депутаты сразу в двух чтениях поддержали поправки к закону о предоставлении земельных участков, в соответствии с которыми крымчане, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, теперь имеют право на льготное получение наделов. Не секрет, что в Крыму недостаточно жилья, чтобы обеспечить им все семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, как того требует закон. К тому же, малышам нужны особые условия для передвижения, что в частном доме гораздо проще обеспечить, чем в многоквартирном. Родители зачастую вполне способны возвести подходящее жильё самостоятельно, но вот покупка участка создаёт в семейном бюджете такую брешь, что на само строительство средств почти не остаётся. В общем, по мнению парламентариев, принятый законопроект поспособствует созданию для детей-инвалидов безбарьерной среды. А заодно позволит людям, воспитывающим ребёнка с ограниченными возможностями, обеспечить малыша комфортными условиями, что крайне затруднительно для семей, живущих в многоэтажках.

Пункт, которого не было

В заключение о вопросе, который так и не вошёл в итоговую повестку прошедшей сессии, хотя был анонсирован заранее. Речь идёт о переносе сроков проведения эксперимента по взиманию курортного сбора на территории полуострова с мая этого года на весну будущего. Отсрочка, по мнению местных чиновников, необходима для лучшей организации процесса.

Бегло вспомним историю вопроса. Ещё в 2016 году президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству ввести на некоторых территориях курортный сбор, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны. Прошлым летом крымские депутаты приняли закон, в соответствии с которым гости полуострова должны будут платить за пребывание на местных курортах начиная с 1 мая 2018 года. Пока в порядке эксперимента: для обкатки всего механизма. Курортный сбор должен быть введён в шести муниципалитетах (Алуште, Ялте, Судаке, Саках, Феодосии и Евпатории), а его сумма составит 10 рублей в сутки с человека.

И вот когда до запуска эксперимента осталось всего три месяца, республиканские власти приняли решение о его отсрочке. Однако соответствующий законопроект так и не был внесен на голосование.

Владимир Константинов:

«Принятие поправки об отсрочке введения курортного сбора в Крыму на год отложено из-за согласования с федеральным правительством. Вопрос дорабатывается. Это нормальная законотворческая инициатива: идеи крымчан не согласованы с федеральным центром и, значит, их нельзя вносить в повестку. Когда они будут согласованы или не согласованы, тогда уже будем принимать решение. В процесс вовлечены не только правоведы, но и прокуратура, и другие ведомства. Это тонкий вопрос, который очень важен стратегически».

Тем не мене, по мнению председателя комитета Госсовета РК по курортам и туризму Алексея Черняка, судьба законопроекта о переносе начала эксперимента решится уже в марте.