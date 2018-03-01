Постоянного населения не числится…

Хроника пяти оставленных сел Крымского полуострова

Cогласно последней переписи населения, в Крыму было обнаружено одиннадцать сел, в которых не проживает ни один человек. При этом 74 села насчитывают менее пятидесяти человек и имеют тенденцию к скорому исчезновению. Корреспондент «Крымского Телеграфа» посетила пять вымирающих сел полуострова и выяснила, куда делись местные жители.

«Уезжали, потому что работы нет»

В Бахчисарайском районе немногие знают о существовании села Розового. Даже жители соседнего Репино не сразу могут сообразить, что находящиеся в километре от них два дома — это все, что осталось от села Розового. Его историческое название — Казбий-Эли, что в переводе с крымскотатарского значит «местность господина судьи». Это была общинная татарская деревня с населением в две сотни человек, которые в полном составе 18 мая 1944 года были депортированы в Среднюю Азию. Их место заняли колхозники-переселенцы из Орловской и Брянской областей. Несколько десятков лет жизнь в селе еще теплилась, но со строительством крупного центра района — села Ароматного — и переселением жителей на центральную усадьбу эфиромасличного завода село Розовое стало пустеть. На 2001 год в нем числился один житель.

Сейчас в Розовом находятся всего две усадьбы — Николая Лагутова и его племянницы Юлии. Они прописаны в городе, но здесь занимаются хозяйством. У Николая Ивановича — пчелы и коровы, у Юлии с мужем — вьетнамские свиньи и кролики. Из благ цивилизации — только электричество. За продуктами ездят в ближайшие села, куда добраться можно только по проселочной дороге на машине или пешком. Оттуда автобусы ходят в Ароматное и Бахчисарай.

«Меня мать здесь, в селе, родила, прямо под забором, не успела до дома добежать, а соседка роды принимала, — рассказывает Николай Иванович. — Я здесь почти всю жизнь прожил, только на учебу уезжал и работу, а в девяностые навсегда вернулся. Мать с семьей приехала в село в пятидесятых годах и не захотела уезжать, когда все жители стали по городам разъезжаться: кто в Севастополь, кто в Бахчисарай. Основная причина: работы нет. Кто-то земледелием и животноводством занимался, да воды в селе мало, поливать огород нечем. До семидесятого года здесь было двенадцать домов, а сейчас только наши два хозяйства и остались да школа разрушенная и мечеть. Мать прожила 91 год и умерла пять лет назад. Она последняя, кто здесь был прописан».

Во времена Великой Отечественной войны на территории села находилась братская могила, где фашисты закопали двенадцать моряков. А совсем недавно Юлия с мужем во дворе дома выкопали бассейн, где обнаружили останки четырех кадетов морской пехоты с оружием. Их достали и захоронили неподалеку от братской могилы.

Засекреченный объект

Еще одно потерянное переписчиками село Бахчисарайского района — Горка. Оно достаточно молодое, возникло при воинской части в начале 1950-х годов. Единственное, что о нем известно, — долгое время село был закрытым, так как основной деятельностью военного объекта было строительство и эксплуатация передатчика глобальной навигационной системы «Чайка». В справочниках населенных пунктов Украины и АР Крым Горка не была упомянута, по официальным данным постоянного населения не числится. Вместе с тем село существует на карте, но, как оказалось, по документам и почтовому индексу значится как военный городок, а в переписи проходит по отдельным спискам.

«Скорее всего, в ходе переписи произошла ошибка, так как людей переписывали по военному городку, а Горка как село есть только в административном делении, но жителей нет, — рассказывает „Крымскому Телеграфу“ заместитель командира военной части Олег Ващенко. — Сейчас в городке живут семьи нынешних или бывших военнослужащих, пенсионеры. Для них построен многоэтажный дом, есть несколько дворов с частными домами. Все необходимые коммуникации есть. Воду подает военная часть. Есть один продуктовый магазин. Ближайшая школа находится в селе Плодовом, в трех километрах от Горки, а детские сады еще дальше — в Почтовом и Каштанах. Сюда приходит автобус четыре раза в день, маршрут Симферополь — Дубровка. Дубровка расположена в четырех километрах отсюда».

Территория военного городка небольшая, часть ее огорожена колючей проволокой и забором. Когда-то в селе была животноводческая ферма, о чем свидетельствуют заброшенные загоны для скота, поржавевший сельхозинвентарь и выцветшая вывеска «Мясная лавка». Также о прошлом напоминают разрушенные здания и поросшие травой дома. По словам военного, эти здания не раз привлекали сталкеров и ученых-историков.

Свалка и капустное поле

В северо-восточных регионах Крыма наибольшее количество заброшенных сел. Это степная территория, где местные жители пытаются заниматься сельским хозяйством. Но отсутствие рабочих мест и налаженных коммуникаций заставляет местных жителей из года в год переезжать в города. Село Салгирка Красногвардейского района еще пятнадцать лет назад насчитывало два двора и десять жителей. Оно расположено возле села Пятихатка, вблизи Салгира. Впервые село упоминается в энциклопедическом словаре «Немцы России» как немецкий меннонитский хутор неких Валла К.-К. и Фаста Г.-Г. После депортации немцев из Крыма в 1944-м село заселили переселенцы. Сейчас на месте Салгирки находится большое капустное поле, а напротив — мусорная свалка. О наличии здесь когда-то села говорят лишь два разрушенных жилых дома и несколько заросших травой фундаментов.

Остались только археологи с металлоискателями

В нескольких километрах от Салгирки находится исчезнувшее село Холмовое, расположенное в пересохшем низовье реки Бурульчи. Сейчас это заросшие травой холмы, окруженные полями. Обломки кирпичей от стен бывших домов, закрывающие многочисленные ямы, корреспондент «Крымского Телеграфа» повстречала на ухабистой дороге.

Историческое название села — Джага-Шейх-Эли. Еще в середине XIX века оно насчитывало примерно двадцать пять дворов. После массовой эмиграции татар в Турцию во времена Крымской войны деревня опустела. В конце XIX века ее возродили немцы-меннониты, но в 1944 году они были депортированы. В начале 2000-х о Холмовом говорили как об умирающем селе с одним двором и четырнадцатью жителями, но на сегодняшний день на месте села можно найти лишь несколько заросших фундаментов да черных археологов с металлоискателями. Двоих мы повстречали. Они надеются найти уцелевшие предметы быта, часы, столовые приборы и монеты. Остальное растащили жители соседних селений.

«Забытое богом и людьми»

Одним из вымирающих сел Симферопольского района является село Давыдово. Старое название — Шейх-кой, что в переводе значит «святая деревня». Здесь раньше жили эстонцы, немцы и крымские татары. О тех временах напоминают руины мечети и пересохший святой источник. Возле мечети раньше местные жители постоянно находили серебряные и медные монеты 1812 года и более поздних периодов, в том числе и екатерининской эпохи. Об этом узнали черные археологи, которые стали нередко появляться в этих краях с лопатами — искали клады.

В обветшалой времянке неподалеку от основной трассы живет пенсионерка Валентина Бродская. Она рассказала, что село насчитывает несколько дворов и от силы десять местных жителей, основная часть которых постоянно проживает в городе, а тут хозяйство держит.

«Мои родители сюда переехали в 1965 году, с тех пор и я живу здесь, — говорит Валентина Николаевна. — У нас тут никаких благ цивилизации, только электричество. Воды нет даже у тех, кто к водопроводу с родника подключен. Сейчас грунтовые воды низко ушли. Приходится мне к соседям ходить — у них скважина. Отапливаемся обычной печкой. Из хозяйства — три курицы и две кошки. Продукты мне сосед-таксист привозит. Я досматривала мать, пока она не умерла, а сейчас уже хочу отсюда уехать — это село вымирающее, забытое богом и людьми».