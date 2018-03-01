Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крымчан поставят «на счетчик»
Есть золото!
Эх, прокачу!
Нужно будет – сожгут всех?
Люди ненужной профессии
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Эксклюзив

Постоянного населения не числится…

Хроника пяти оставленных сел Крымского полуострова

Cогласно последней переписи населения, в Крыму было обнаружено одиннадцать сел, в которых не проживает ни один человек. При этом 74 села насчитывают менее пятидесяти человек и имеют тенденцию к скорому исчезновению. Корреспондент «Крымского Телеграфа» посетила пять вымирающих сел полуострова и выяснила, куда делись местные жители.

«Уезжали, потому что работы нет»

В Бахчисарайском районе немногие знают о существовании села Розового. Даже жители соседнего Репино не сразу могут сообразить, что находящиеся в километре от них два дома — это все, что осталось от села Розового. Его историческое название — Казбий-Эли, что в переводе с крымскотатарского значит «местность господина судьи». Это была общинная татарская деревня с населением в две сотни человек, которые в полном составе 18 мая 1944 года были депортированы в Среднюю Азию. Их место заняли колхозники-переселенцы из Орловской и Брянской областей. Несколько десятков лет жизнь в селе еще теплилась, но со строительством крупного центра района — села Ароматного — и переселением жителей на центральную усадьбу эфиромасличного завода село Розовое стало пустеть. На 2001 год в нем числился один житель.

Село Розовое

Сейчас в Розовом находятся всего две усадьбы — Николая Лагутова и его племянницы Юлии. Они прописаны в городе, но здесь занимаются хозяйством. У Николая Ивановича — пчелы и коровы, у Юлии с мужем — вьетнамские свиньи и кролики. Из благ цивилизации — только электричество. За продуктами ездят в ближайшие села, куда добраться можно только по проселочной дороге на машине или пешком. Оттуда автобусы ходят в Ароматное и Бахчисарай.

«Меня мать здесь, в селе, родила, прямо под забором, не успела до дома добежать, а соседка роды принимала, — рассказывает Николай Иванович. — Я здесь почти всю жизнь прожил, только на учебу уезжал и работу, а в девяностые навсегда вернулся. Мать с семьей приехала в село в пятидесятых годах и не захотела уезжать, когда все жители стали по городам разъезжаться: кто в Севастополь, кто в Бахчисарай. Основная причина: работы нет. Кто-то земледелием и животноводством занимался, да воды в селе мало, поливать огород нечем. До семидесятого года здесь было двенадцать домов, а сейчас только наши два хозяйства и остались да школа разрушенная и мечеть. Мать прожила 91 год и умерла пять лет назад. Она последняя, кто здесь был прописан».

Во времена Великой Отечественной войны на территории села находилась братская могила, где фашисты закопали двенадцать моряков. А совсем недавно Юлия с мужем во дворе дома выкопали бассейн, где обнаружили останки четырех кадетов морской пехоты с оружием. Их достали и захоронили неподалеку от братской могилы.

Село Горка

Засекреченный объект

Еще одно потерянное переписчиками село Бахчисарайского района — Горка. Оно достаточно молодое, возникло при воинской части в начале 1950-х годов. Единственное, что о нем известно, — долгое время село был закрытым, так как основной деятельностью военного объекта было строительство и эксплуатация передатчика глобальной навигационной системы «Чайка». В справочниках населенных пунктов Украины и АР Крым Горка не была упомянута, по официальным данным постоянного населения не числится. Вместе с тем село существует на карте, но, как оказалось, по документам и почтовому индексу значится как военный городок, а в переписи проходит по отдельным спискам.

«Скорее всего, в ходе переписи произошла ошибка, так как людей переписывали по военному городку, а Горка как село есть только в административном делении, но жителей нет, — рассказывает „Крымскому Телеграфу“ заместитель командира военной части Олег Ващенко. — Сейчас в городке живут семьи нынешних или бывших военнослужащих, пенсионеры. Для них построен многоэтажный дом, есть несколько дворов с частными домами. Все необходимые коммуникации есть. Воду подает военная часть. Есть один продуктовый магазин. Ближайшая школа находится в селе Плодовом, в трех километрах от Горки, а детские сады еще дальше — в Почтовом и Каштанах. Сюда приходит автобус четыре раза в день, маршрут Симферополь — Дубровка. Дубровка расположена в четырех километрах отсюда».

Территория военного городка небольшая, часть ее огорожена колючей проволокой и забором. Когда-то в селе была животноводческая ферма, о чем свидетельствуют заброшенные загоны для скота, поржавевший сельхозинвентарь и выцветшая вывеска «Мясная лавка». Также о прошлом напоминают разрушенные здания и поросшие травой дома. По словам военного, эти здания не раз привлекали сталкеров и ученых-историков.

Свалка и капустное поле

В северо-восточных регионах Крыма наибольшее количество заброшенных сел. Это степная территория, где местные жители пытаются заниматься сельским хозяйством. Но отсутствие рабочих мест и налаженных коммуникаций заставляет местных жителей из года в год переезжать в города. Село Салгирка Красногвардейского района еще пятнадцать лет назад насчитывало два двора и десять жителей. Оно расположено возле села Пятихатка, вблизи Салгира. Впервые село упоминается в энциклопедическом словаре «Немцы России» как немецкий меннонитский хутор неких Валла К.-К. и Фаста Г.-Г. После депортации немцев из Крыма в 1944-м село заселили переселенцы. Сейчас на месте Салгирки находится большое капустное поле, а напротив — мусорная свалка. О наличии здесь когда-то села говорят лишь два разрушенных жилых дома и несколько заросших травой фундаментов.

Свидетельство прежней жизни. Старинная тара в Холмовом

Остались только археологи с металлоискателями

В нескольких километрах от Салгирки находится исчезнувшее село Холмовое, расположенное в пересохшем низовье реки Бурульчи. Сейчас это заросшие травой холмы, окруженные полями. Обломки кирпичей от стен бывших домов, закрывающие многочисленные ямы, корреспондент «Крымского Телеграфа» повстречала на ухабистой дороге.

Историческое название села — Джага-Шейх-Эли. Еще в середине XIX века оно насчитывало примерно двадцать пять дворов. После массовой эмиграции татар в Турцию во времена Крымской войны деревня опустела. В конце XIX века ее возродили немцы-меннониты, но в 1944 году они были депортированы. В начале 2000-х о Холмовом говорили как об умирающем селе с одним двором и четырнадцатью жителями, но на сегодняшний день на месте села можно найти лишь несколько заросших фундаментов да черных археологов с металлоискателями. Двоих мы повстречали. Они надеются найти уцелевшие предметы быта, часы, столовые приборы и монеты. Остальное растащили жители соседних селений.

Стена древней мечети в Давыдово

«Забытое богом и людьми»

Одним из вымирающих сел Симферопольского района является село Давыдово. Старое название — Шейх-кой, что в переводе значит «святая деревня». Здесь раньше жили эстонцы, немцы и крымские татары. О тех временах напоминают руины мечети и пересохший святой источник. Возле мечети раньше местные жители постоянно находили серебряные и медные монеты 1812 года и более поздних периодов, в том числе и екатерининской эпохи. Об этом узнали черные археологи, которые стали нередко появляться в этих краях с лопатами — искали клады.

В обветшалой времянке неподалеку от основной трассы живет пенсионерка Валентина Бродская. Она рассказала, что село насчитывает несколько дворов и от силы десять местных жителей, основная часть которых постоянно проживает в городе, а тут хозяйство держит.

Дом Валентины Бродской

«Мои родители сюда переехали в 1965 году, с тех пор и я живу здесь, — говорит Валентина Николаевна. — У нас тут никаких благ цивилизации, только электричество. Воды нет даже у тех, кто к водопроводу с родника подключен. Сейчас грунтовые воды низко ушли. Приходится мне к соседям ходить — у них скважина. Отапливаемся обычной печкой. Из хозяйства — три курицы и две кошки. Продукты мне сосед-таксист привозит. Я досматривала мать, пока она не умерла, а сейчас уже хочу отсюда уехать — это село вымирающее, забытое богом и людьми».

Анна ВЕТВИЦКАЯ
Фото автора
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 391 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:46

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2018 (6)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru