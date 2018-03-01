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Вне законаСкандал

Грязное дело карьер, или Месторождение обмана

Одна из главных проблем Крыма в том, что местные власти никак не определятся, какую отрасль сделать ключевой. А определить выбор так или иначе придётся: либо мы развиваем такие доходные сферы, как строительство и промышленность, но пускаем в расход дивную природу полуострова, либо развиваем туристическое направление, которое без уникальных красот края не имеет никакого смысла. В общем, пока чиновники пытаются усидеть сразу на двух стульях, идя по пути постоянных компромиссов, то и дело находятся дельцы, желающие превратить регион в ресурсодобывающую базу.

Спрос рождает предложение

В Белогорском районе не так уж много достопримечательностей. Зато местная природа завораживает своей умиротворенной красотой. Не удивительно, что сёла Межгорье и Пасечное стали жемчужинами крымского пешеходного туризма. Но это, как говорится, лирика. С прагматической точки зрения местные горы обладают коммерческой ценностью: в частности, здесь находится Баксанское месторождение флюсовых известняков и пород, годящихся для изготовления щебня. Оно было опоисковано ещё в 1971 году по заданию Белогорского завода строительных материалов.

Анна Колмакова, жительница села Межгорье:

«В 90-е годы работы на карьере были прекращены из-за опасности обвала скалы, так как карьер подошёл вплотную к её краю. Вообще месторождение изначально разрабатывалось вопреки требованиям безопасности, поскольку не была выдержана санитарная зона. Согласно нормативам, она должна составлять 500 метров, а село Пасечное находится всего в 100 метрах от карьера».

Сейчас, когда вовсю идёт строительство трассы «Таврида», щебень стал исключительно ходовым, а значит, прибыльным товаром. Так что какими бы ни были причины закрытия месторождения двадцать лет назад, сейчас они, очевидно, не способны остановить развитие горнодобывающей промышленности. В районе она представлена ООО «Белогорское карьерное управление». Кстати, для разработки месторождения фирма даже открыла отдельное юридическое лицо — ООО «Баксанский карьер», которое и получило разрешение на недропользование.

Любые промышленные и строительные работы, так или иначе влияющие на жизнь местных жителей, должны быть согласованы с гражданами на общественных слушаниях. В случае с Баксанским месторождением данное мероприятие происходило весьма своеобразно. По словам жителей Пасечного и Межгорья, собрание действительно имело место, но людей просто поставили перед фактом, что карьер будет запущен в ближайшее время.

Анна Колмакова:

«Никто не спросил нашего мнения по этому поводу. А между тем большинство жителей Межгорья и Пасечного не согласны на возобновление разработки месторождения. В ходе разработки карьера планируется проведение взрывных работ. Возможны обвалы, представляющие опасность и для людей, и для их жилищ. Когда карьер работал в 90-е, камнями прибивало животных. Из-за взрывов в домах вылетали стёкла, трескались стены. Из колодцев ушла вода. И вообще, карьер — это всегда грязь и пыль. Межгорье — очень живописное село: красивый ландшафт, чистая речка. Как можно всё это испортить?»

Не придерёшься

Возникает вопрос: кто же дал разрешение на разработку карьера, да ещё и против воли местных жителей?

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК нам сообщили, что в 2008 году право пользования недрами с целью добычи известняков Баксанского месторождения было предоставлено ОАО «Белогорский завод строительных материалов» по специальному разрешению, выданному Государственной службой геологии и недр Украины. После перехода Крыма в состав РФ все разрешительные документы, в том числе специальные разрешения на пользование недрами, выданные госорганами Украины на территории Крыма, были признаны действующими без ограничения срока и какого-либо подтверждения со стороны российских структур. Короче, месторождение можно разрабатывать потому, что дали добро при Украине, а при России спрашивать разрешения уже не обязательно.

Как бы там ни было, лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи известняка была выдана Министерством экологии ОАО «Белогорский завод строительных материалов» на основании специального разрешения на пользование недрами, а впоследствии переоформлена на основании федерального закона о недрах — теперь уже предприятию «Баксанский карьер». Недропользователем, как сообщают в минприроды, разработан технический проект, который был согласован с ведомством. Кроме того, фирма получила горноотводной акт, одобренный Службой по экологическому и технологическому надзору РК. В соответствии с условиями пользования недрами по выданной лицензии, предприятие обязано проводить на предоставленном участке мониторинг окружающей среды (атмосферы, водных объектов, почв, биоресурсов) для исключения негативного на неё влияния. В проектной документации учитываются границы безопасного ведения работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения пород и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности. Туда также включены мероприятия по обеспечению экологической безопасности. При соблюдении заявленных проектных решений, говорят в минэкологии, негативные последствия сведены к минимуму.

Спрашивается, почему нельзя было разъяснить всё это людям, живущим в непосредственной близости к будущему карьеру? Если у недропользователя есть проект и технологии, отвечающие всем требованиям безопасности и сохранности окружающей среды, почему представители фирмы и местные власти не удосужились провести полноценные слушания? Или в действительности не всё так гладко, как пишут в официальных документах, или плевать на мнение граждан?

Галина Перелович, глава администрации Белогорского района:

«Сейчас в связи со строительством трассы „Таврида“ действительно необходимы стройматериалы, поэтому было принято решение о возобновлении работы Баксанского карьера. Главы поселений, расположенных по соседству с месторождением, предоставили информацию, что с населением вопрос согласован. На основании этого мы дали разрешение на открытие карьера. Напоминаю, что администрация выдаёт районное согласование только тогда, когда дают добро граждане. Сейчас получается, что с людьми никто не говорил. В связи с этим у нас, конечно, есть вопросы к главам поселений. Мы выясним все обстоятельства, и, возможно, перспектива возобновления работы карьера будет пересмотрена».

Но пока верстался номер, стало известно, что работы на воскрешённом карьере уже начались...

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года

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Просмотров: 105 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:58

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