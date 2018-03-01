Грязное дело карьер, или Месторождение обмана

Одна из главных проблем Крыма в том, что местные власти никак не определятся, какую отрасль сделать ключевой. А определить выбор так или иначе придётся: либо мы развиваем такие доходные сферы, как строительство и промышленность, но пускаем в расход дивную природу полуострова, либо развиваем туристическое направление, которое без уникальных красот края не имеет никакого смысла. В общем, пока чиновники пытаются усидеть сразу на двух стульях, идя по пути постоянных компромиссов, то и дело находятся дельцы, желающие превратить регион в ресурсодобывающую базу.

Спрос рождает предложение

В Белогорском районе не так уж много достопримечательностей. Зато местная природа завораживает своей умиротворенной красотой. Не удивительно, что сёла Межгорье и Пасечное стали жемчужинами крымского пешеходного туризма. Но это, как говорится, лирика. С прагматической точки зрения местные горы обладают коммерческой ценностью: в частности, здесь находится Баксанское месторождение флюсовых известняков и пород, годящихся для изготовления щебня. Оно было опоисковано ещё в 1971 году по заданию Белогорского завода строительных материалов.

Анна Колмакова, жительница села Межгорье:

«В 90-е годы работы на карьере были прекращены из-за опасности обвала скалы, так как карьер подошёл вплотную к её краю. Вообще месторождение изначально разрабатывалось вопреки требованиям безопасности, поскольку не была выдержана санитарная зона. Согласно нормативам, она должна составлять 500 метров, а село Пасечное находится всего в 100 метрах от карьера».

Сейчас, когда вовсю идёт строительство трассы «Таврида», щебень стал исключительно ходовым, а значит, прибыльным товаром. Так что какими бы ни были причины закрытия месторождения двадцать лет назад, сейчас они, очевидно, не способны остановить развитие горнодобывающей промышленности. В районе она представлена ООО «Белогорское карьерное управление». Кстати, для разработки месторождения фирма даже открыла отдельное юридическое лицо — ООО «Баксанский карьер», которое и получило разрешение на недропользование.

Любые промышленные и строительные работы, так или иначе влияющие на жизнь местных жителей, должны быть согласованы с гражданами на общественных слушаниях. В случае с Баксанским месторождением данное мероприятие происходило весьма своеобразно. По словам жителей Пасечного и Межгорья, собрание действительно имело место, но людей просто поставили перед фактом, что карьер будет запущен в ближайшее время.

Анна Колмакова:

«Никто не спросил нашего мнения по этому поводу. А между тем большинство жителей Межгорья и Пасечного не согласны на возобновление разработки месторождения. В ходе разработки карьера планируется проведение взрывных работ. Возможны обвалы, представляющие опасность и для людей, и для их жилищ. Когда карьер работал в 90-е, камнями прибивало животных. Из-за взрывов в домах вылетали стёкла, трескались стены. Из колодцев ушла вода. И вообще, карьер — это всегда грязь и пыль. Межгорье — очень живописное село: красивый ландшафт, чистая речка. Как можно всё это испортить?»

Не придерёшься

Возникает вопрос: кто же дал разрешение на разработку карьера, да ещё и против воли местных жителей?

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК нам сообщили, что в 2008 году право пользования недрами с целью добычи известняков Баксанского месторождения было предоставлено ОАО «Белогорский завод строительных материалов» по специальному разрешению, выданному Государственной службой геологии и недр Украины. После перехода Крыма в состав РФ все разрешительные документы, в том числе специальные разрешения на пользование недрами, выданные госорганами Украины на территории Крыма, были признаны действующими без ограничения срока и какого-либо подтверждения со стороны российских структур. Короче, месторождение можно разрабатывать потому, что дали добро при Украине, а при России спрашивать разрешения уже не обязательно.

Как бы там ни было, лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи известняка была выдана Министерством экологии ОАО «Белогорский завод строительных материалов» на основании специального разрешения на пользование недрами, а впоследствии переоформлена на основании федерального закона о недрах — теперь уже предприятию «Баксанский карьер». Недропользователем, как сообщают в минприроды, разработан технический проект, который был согласован с ведомством. Кроме того, фирма получила горноотводной акт, одобренный Службой по экологическому и технологическому надзору РК. В соответствии с условиями пользования недрами по выданной лицензии, предприятие обязано проводить на предоставленном участке мониторинг окружающей среды (атмосферы, водных объектов, почв, биоресурсов) для исключения негативного на неё влияния. В проектной документации учитываются границы безопасного ведения работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения пород и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности. Туда также включены мероприятия по обеспечению экологической безопасности. При соблюдении заявленных проектных решений, говорят в минэкологии, негативные последствия сведены к минимуму.

Спрашивается, почему нельзя было разъяснить всё это людям, живущим в непосредственной близости к будущему карьеру? Если у недропользователя есть проект и технологии, отвечающие всем требованиям безопасности и сохранности окружающей среды, почему представители фирмы и местные власти не удосужились провести полноценные слушания? Или в действительности не всё так гладко, как пишут в официальных документах, или плевать на мнение граждан?

Галина Перелович, глава администрации Белогорского района:

«Сейчас в связи со строительством трассы „Таврида“ действительно необходимы стройматериалы, поэтому было принято решение о возобновлении работы Баксанского карьера. Главы поселений, расположенных по соседству с месторождением, предоставили информацию, что с населением вопрос согласован. На основании этого мы дали разрешение на открытие карьера. Напоминаю, что администрация выдаёт районное согласование только тогда, когда дают добро граждане. Сейчас получается, что с людьми никто не говорил. В связи с этим у нас, конечно, есть вопросы к главам поселений. Мы выясним все обстоятельства, и, возможно, перспектива возобновления работы карьера будет пересмотрена».

Но пока верстался номер, стало известно, что работы на воскрешённом карьере уже начались...