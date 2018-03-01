Город несчастья?

Владельцы недвижимости на Южном берегу рискуют оказаться на улице

В нашу редакцию, как и к нашим коллегам из телекомпании ИТВ, обратились со своей проблемой жильцы новостройки в поселке Горное (Большая Ялта) на Южном берегу. Приобретя недвижимость, люди столкнулись с неприятным фактом. Дом так и не был введен в эксплуатацию, а участок, на котором располагаются строения, получил хозяина, не желающего мириться с таким соседством. Люди, которые купили там квартиры, теперь могут оказаться на улице. Кто виноват в сложившейся ситуации?

Жертвы рекламы

«Ялта — город счастья» — лозунг крымской курортной жемчужины каждый год привлекает сюда не только туристов, но и желающих стать обладателями собственного жилья у моря. Так, увидев привлекательную рекламу, из Казани приехала в Крым молодая супружеская пара. Лилия — одна из обладательниц квартир в новострое в поселке Горное, а вид из их окна действительно завораживает. Пейзаж словно с полотна Айвазовского, к тому же рукой подать до Ливадийского дворца.

Лилия Федянина, жительница Ялты:

«Мы решили приобрести здесь недвижимость. Приехали вместе с супругом, но оказались вот в такой сложной ситуации».

Лариса Гавриленко, дольщица:

«Посмотрели рекламу. И вот из-за рекламы захотелось, как в молодости, вернуться в Крым, посмотреть и, может быть, приобрести себе жилье, куда можно будет впоследствии приезжать, отдыхать. Ну, возможно, это не на постоянку. Но сам факт, что Ялта — город прекрасный. И эта была наша здравница давным-давно».

Впрочем, счастье Лилии оказалось недолгим. Молодая семья заключила предварительный договор купли-продажи. Продавцами стали двое граждан Украины. Именно они позже и заключили сделку, а людям объяснили, что так получится быстрее оформить документальные нюансы...

Перспектива «с сюрпризом»

Поверила в перспективу стать хозяевами в живописном месте и еще одна молодая пара — Артем и Анна. Перед тем как поселиться в Горном, проконсультировались с другими клиентами-предпринимателями, которые сказали, что довериться можно. Жилище оплатили в полном объеме, и тем больше было удивление молодых людей, когда в дверь позвонил участковый с заявлением от женщины, выкупившей участок, на котором был построен дом.

Артем Янчар, житель Ялты:

«Из заявления я понял, что это новая собственница нашего участка. Даже двух участков, где стоят дома. И она написала заявление, что в ее недвижимость, которую она продала два года назад, вселились и незаконно проживают 43 человека. Хотя в договоре четко указано, что у нее не было разрешения на продажу. Эта женщина попросила выяснить и провести проверку».

Квартира Артема и Анны небольшая, но на территории есть и другая жилая площадь. Так называемый таун-хаус. Один из таких принадлежит звезде российского кино Анастасии Микульчиной, героине фильма «А зори здесь тихие». Для нее ситуация также оказалась шоком.

Анастасия Микульчина, актриса:

«Я сейчас точно так же консультируюсь с юристами. И мы, конечно, просим поддержки правительства, чтобы оно не осталось безучастным. Мы бы не хотели быть пострадавшей стороной».

Журналисты попытались выяснить нюансы проблемы у второй стороны, однако одного из бизнесменов не оказалось в его ялтинском офисе, а второй дал-таки предварительное согласие на видеоинтервью, но позже... сослался на занятость.

Не новость...

Не новостью оказались подобные инциденты для руководителя Республики Крым. В Совмин поступали письма из разных уголков Южнобережья. Ситуация в поселке Горное одна из трех, наиболее резонансных на юге полуострова. Сейчас власти проводят проверки с намерением выяснить, кто прав, кто виноват. И чтобы потом виновники ответили по букве закона.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

«Совместно с прокуратурой дойдем до конца. У меня были все представители на приеме, практически все, кто пострадал. Создана рабочая группа по всем трем моментам. Так что мы доведем все до логического завершения. Там никто, ни один человек брошенным не будет».

Квартиры в доме, по словам жильцов, выкуплены наполовину. Подавляющее большинство обладателей живут на материке. Но те, кто находится в пос. Горное постоянно, выполняют свои контрактные обязательства, оплачивают коммунальные услуги. Каждое утро, глядя в окно на Медведь-гору, жители опасаются, смогут ли они встретить с этим удивительным пейзажем и следующий день?