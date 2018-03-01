Запретные «зебры» и дорогие деньги

В Севастополе озаботились безопасностью на дорогах и продают купюры с наценкой

В рубрике «Картина недели» на этот раз мы решили снова обратить внимание на собылия с соседнем административном регионе — в Севастополе. Там, например, как сообщают севастопольские журналисты, несколько дней назад жители были удивлены заблокированными пешеходными переходами. А ещё перепродают двухсотрублёвые и двухтысячные купюры с сумасшедшей наценкой.

Предотвращая трагедии

Уже несколько дней удивление севастопольцев вызывают три пешеходных перехода, внезапно оказавшиеся за дорожным ограждением. Просто приехали вдруг дорожные рабочие и установили ограждения, перекрыв подступы к зебрам. Но, как оказалось, таким образом местные дорожные службы предотвращают в городе автотранспортные происшествия и несчастные случаи на дорогах. Об этом, в частности, сообщили в ГБУ «Севавтодор».

На самом деле, эту практику нужно активнее распространять во всех городах полуострова. Во всяком случае, именно так отреагировали в комментариях под данной новостью крымчане. Но, вернёмся к теме.

Как рассказывают севастопольские издания, в этом году первым «за решёткой» оказался нерегулируемый пешеходный переход на площади Восставших. «Пешеходный переход ранее находился в створе перекрёстка, и неправильно припаркованные на тротуаре автомобили ограничивали видимость автомобилистов и могли привести к ДТП с наездом на пешеходов», — пояснили журналистам в «Севавтодоре».

В результате переход перенесли на 10 метров вперёд по ходу движения транспорта и установили и, так сказать, соответствующие моменту дорожные знаки — «Пешеходный переход» и «Остановка запрещена». Специальную разметку обещают нанести чуть позже.

Кроме этого, на днях дорожные ограждения установили и напротив учебного корпуса СевГУ в районе дома № 14 на улице Гоголя.

Дело в том, что нерегулируемый пешеходный переход и в прошлом году стал причиной трагедии, когда там сбили зазевавшегося пешехода, и в этом году уже дважды попадал в негативный раздел городской хроники: девятого января там был сбит студент вуза (и он до сих пор находится в коме), а спустя месяц неизвестный ещё один молодой человек устроил на переходе опасное спортивное выступление — стал отжиматься прямо на середине проезжей части. молодой человек явно готовился. Такой себе «флешмоб». Странный, конечно. Но нашлись же любители — зрители на тротуаре заблаговременно вытащили мобильные телефоны и приготовились к съёмкам. Происходящее зафиксировала и камера наблюдения.

Как сообщил журналистам севастопольского издания ForPost, с просьбой «дезактивировать» этот переход во время встречи с губернатором Севастополя попросили сами студенты. Несмотря на это, многие из них недовольны новшеством, поскольку активно пользуются услугами по распечатке и ксерокопировнию в расположенном напротив учебного заведения магазине. А теперь у молодых людей возникает дилемма: идти к светофору, который находится в 80 метрах от вуза (320 метров туда и обратно), или же по «сокращёнке», дважды перелезая через ограждение. Устоять перед искушением удаётся не всем, тем более что привычная разметка манит достаточно яркими красками.

Третья запретная «зебра» — пешеходный переход на улице Хрусталёва, в районе остановки «Улица Шабалина». Но этот переход убрали ещё в прошлом году из-за высокой аварийности, там разметка даже успела поблекнуть. «Согласно статистике на данном пешеходном переходе произошло не менее 3 ДТП с наездами на пешеходов», — сообщили в «Севавтодоре».

Горожанам и гостям города-героя в связи с этим рекомендуют переходить дорогу по новому пешеходному переходу в 140 метрах от ликвидированного.

Кстати, вероятно, это только начало «охоты на зебр» в городе. Но где ещё в Севастополе могут исчезнуть «зебры», в «Севавтодоре» почему-то не сообщают, хотя логично будет предположить, что этот список могут пополнить новые ДТП на переходах без светофоров.

С наценкой

Ещё одна любопытная севастопольская информация оказалась связана с... перепродажей денег. Статистику необычного рынка сделал один из местных сайтов. И оказалось, что наценка на перепродажу новых (уже условно новых, конечно) российских банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в городе достигала 90%.

История такова. В октябре ЦБ ввел в оборот новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми городами, где появились новые банкноты стали изображенные на них Владивосток и Севастополь. Практически сразу же на местных (в частности, севастопольских) торговых интернет-площадках появились объявления о перепродаже новых банкнот.

Объявления создаются и сегодня, правда, покупателя находит только каждый пятый лот. Видимо, севастопольцы всё же не готовы переплачивать за новые купюры, которые рано, или поздно, но должны стать привычными в обиходе.

Чаще же всего севастопольцы пытаются заработать на купюрах номиналом 200 рублей — объявлений об их продаже за все время было в два раза больше, чем о продаже 2000-рублевых купюр. Активней всего в городе новые банкноты выставляли на продажу в декабре. Тогда же было совершено и больше всего покупок.

Наценка на 2000-рублевые купюры в Севастополе в среднем сейчас составляет всего 10% — их продают в среднем за 2200 руб. Для сравнения еще в январе за них просили почти в два раза больше номинальной стоимости — 3750 рублей за купюру.

А вот 200-рублевые банкноты в Севастополе были одними из самых дорогих в стране — за них просили в среднем 300 рублей, что на 50% больше их номинальной стоимости. Хотя, в масштабах страны даже такая наценка не выглядит слишком высокой. Например, в Красноярске стоимость 200-рублевой купюры достигала тысячи рублей.