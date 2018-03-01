За Перекопом предлагают феерические проекты, приветствуют американских разведчиков и не боятся судов

На этой неделе украинские СМИ, рассказывавшие о ситуации на полуострове, захлебнулись в антироссийской риторике по поводу четырёхлетия Крымской весны. Кроме этого, в новостях царил одиозный генический руководитель, летали «друзья из НАТО», сыпались издевательства по поводу блэкаута и упоминалось о прибавлении в морских силах.

Троллейбус Геническ — Керчь

Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьёв — фигура не просто одиозная. Феерическая. Сколько уже безумных инфоповодов было стараниями этого человека!.. И вот снова. Воробьёв объявил о начале «великого проекта» строительства троллейбусного маршрута в Керчь «для возвращения Крыма Украине». По его словам, «великой проект» будет реализовываться в два этапа. Первый предусматривает строительство троллейбусной линии от Геническа до расположенного на границе с Крымом села Стрелкового. На втором этапе троллейбусная линия дойдёт до Керчи. Для реализации проекта Воробьёв попросил помощи у центральных властей Украины.

Совсем дела плохи?

А от таких новостей даже как-то неудобно становится за военнослужащих Военно-морских сил Украины. Дело в том, что, как сообщалось на днях, в состав ВМСУ собираются включить старое гражданское судно. А именно конфискованное за посещение Крыма танзанийское судно Sky Moon. В 2016 году данное судно было задержано пограничной службой Украины, когда оно проплывало по реке Дунай. Судно перевозило техническую соду. Груз весом около трех тысяч тонн и стоимостью почти 700 тысяч долларов был тоже конфискован. Конфискация же самого Sky Moon была осуществлена по решению суда города Одессы.

Обследовали, понимаешь...

Чего ждать от соседей, которые разведывательные полёты иностранных военных самолётов возле Крыма называют «обследованием»? Так и пишут: дескать, провели обследование, молодцы какие. Речь же в новости конкретно о том, что вблизи побережья российского полуострова в течение длительного времени летали американские самолеты-разведчики: беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk и самолет-разведчик EP-3 Aries. По информации ресурса, беспилотник с бортовым номером 10-2043 совершил полет над Черным морем на высоте 54 тысячи футов (16 тысяч метров). Отмечается, что он пролетел близко к Крыму, а затем вдоль побережья России до границы с Грузией, а вылетел этот летательный аппарат с авиабазы на острове Сицилия. Кроме того, с авиабазы на острове Крит вылетел разведчик с бортовым номером 157326, а затем совершил многочасовой полет возле побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.

Крым судится с Украиной

На этот раз «крымские новости» этого сайта удивили отсутствием негативных оценок. Просто сообщается, что крымские власти готовят десятки исков в украинские суды с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, а в случае неудачи намерены обращаться в Европейский суд по правам человека. В частности, ссылаются на заявление руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александра Молохова: «Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление». По словам Молохова, иски будут подаваться в течение года. Впрочем, резюмирует данную новость сайт издевательски. Мол, ничего хорошего для Крыма ждать не стоит. Был же, например, случай недавно, когда хозяйственный суд Киева вообще не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 млн рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году.