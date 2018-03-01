От легенды до золота

Сокровища Алтын-Обы достались почти всем женщинам Керчи

Среди наиболее посещаемых достопримечательностей города-героя Керчи — гора Митридат, Аджимушкайские каменоломни, крепости Керчь и Ени-Кале, храм Иоанна Предтечи и два кургана — Царский и Мелек-Чесменский. Но ни один из этих памятников не сравнится с величием и историческим содержанием Алтын-Обы — Золотого кургана, некогда сложенного из огромных каменных блоков и подарившего первооткрывателям несметные сокровища...

«Огромнее всех доселе отысканных»

На въезде в Керчь, слева от дороги, напротив здания горгаза начинается дачный массив. Множество домиков с участками, огороженными металлической сеткой, тянутся вверх по склону к вершине холма. Но перед самой «макушкой» строения заканчиваются, упираясь в загадочные руины какого-то древнего архитектурного комплекса. По всему холму разбросаны огромные каменные блоки, как будто когда-то в древности составлявшие единую цельную конструкцию. Несколько земляных насыпей, из которых проглядывает каменная кладка, тянутся друг за дружкой вдоль вала, некогда построенного для защиты комплекса от чужеземцев. Этот земляной вал, по сведениям Геродота, сооружали еще жители Боспора Киммерийского как минимум три тысячи лет назад, однако он возводился уже на остатках мегалитических храмов, которые в итоге оказались под толщей земли. Даже сейчас, спустя тысячелетия, хорошо заметен полигональный характер каменной кладки. А если верить археологам, обследовавшим Золотой курган в позапрошлом столетии, огромные блоки весом в 1,5 тонны каждый были идеально подогнаны друг к другу. А со стороны курган напоминал купол гигантского здания. Вот что написал археолог Демьян Карейша, обследовавший курган в 1832 году: «Большие каменные плиты тщательно обтесаны, сложены без связующего раствора и уходят вверх, сужаясь, метра на три. Внутренность гробницы имеет вид круглой залы, более шести метров в диаметре, а в вышину со сводом, также устроенном уступами, почти 13 метров. Построение сей огромной гробницы совершенно одинаково с тою, которая отыскана в 1830 году в кургане Куль-Оба с драгоценными древностями. В то же время гробница несравненно огромнее всех доселе отысканных в окрестностях Керчи».

Каждой — по украшению

Что же случилось с таким уникальным сооружением и почему сейчас на его месте одни лишь руины? Ответ прост: во-первых, камни, разбив на более мелкие части, местные жители растаскали на строительство своих домов, а во-вторых, в XIX веке курган был взорван командиром местного гарнизона генералом Розенбергом, который решил предпринять попытку проникнуть в недра Алтын-Обы. По его приказу солдаты вырыли на вершине кургана яму, засыпали порох и подожгли. Взрыв снес вершину, обнажил тело кургана, но никаких сокровищ генерал так и не нашел.

Позже выяснилось, что курган был разграблен гораздо раньше. В отличие от него, соседний курган Аль-Оба, что означает «пепельный холм», преподнес своим исследователям несколько килограммов чистого золота и сплава золота с серебром в виде различных украшений. В 1830 году экспедиция обнаружила здесь погребальную камеру. В склепе были похоронены три человека. Двое из них принадлежали к особам знатного рода: на их телах отливали золотом и серебром многочисленные украшения. Наиболее значимые из находок — массивная золотая гривна на шее весом почти полкилограмма, золотая чаша весом 700 граммов, украшенная изображениями бородатого скифа и медузы Горгоны, и 400-граммовая диадема. Сейчас клад, который нашли археологи в Куль-Обе, оценили бы в сотни миллионов долларов. Интересно, что Золотой курган был чуть ли не в два раза больше «пепельного». Учитывая, что в древности по высоте кургана судили о статусе умершего, можно предположить, что и драгоценностей там было вдвое больше.

Итак, что же произошло во время раскопок (если так можно назвать старинные методы археологии) на Золотом кургане? Поговаривают, что когда археологи смогли наконец попасть внутрь кургана, то ничего в так называемой погребальной камере не обнаружили. И оставили охранять вход двух солдат, намереваясь вернуться на следующий день и продолжить исследования. Однако местные жители, узнав о том, что обнаружен вход внутрь кургана, подпитываемые старинными легендами, утверждавшими, что там, в недрах, хранятся несметные сокровища, ночью связали стражников, обнаружили под полом тайник и вынесли все, что было в гробнице. После этого, как вспоминали современники, почти на каждой керчанке можно было увидеть золотые украшения античной эпохи...

Чьи курганы?

Но кому же принадлежали курганы? В этом вопросе мнения историков расходятся. Одни считают: раз они располагались близ Боспорского царства, значит — боспорским царям. Другие же не видят никакого сходства между боспорскими склепами и циклопическими куполообразными сооружениями в западной части Керчи. В похоронных обрядах местных курганов также исследователями просматривается скифский след. А по мнению третьих, эти комплексы могли быть построены и гораздо раньше. Кстати, знаменитый ученый Дюбуа де Монпере однажды заметил, что «Золотой курган, столь величественное и дорогостоящее сооружение, своими размерами вполне может соперничать с пирамидами».