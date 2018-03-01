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Подарки недаром

Какие презенты получили мужчины к 23 Февраля и на что рассчитывают женщины в предвкушении 8 Марта

Вы — нашим, мы — вашим

Интересный факт обнаружился во время недавнего исследования — оказывается, отмечают так называемые «гендерные» праздники, то есть 23 Февраля и 8 Марта, далеко не все россияне. Процент празднующих среди представителей разных полов примерно одинаков: 85% — мужчины и 80% — женщины. Остальные отказались от дополнительных красных дат в календаре по «идейным убеждениям», «религиозным воззрениям», просто «из экономии» и из-за того, что «некого поздравлять». Правда, следует заметить, что представительницы прекрасного пола гораздо более склонны придумывать различные поводы избавить себя от лишних трат в Мужской день. В их арсенале имеются такие самооправдания, как «не служил — подарка не получил», «бюджет семьи находится не в моем распоряжении», «у меня слишком низкая зарплата, хватает только на себя и то не полностью» и т. д.

Да, следует признать, милые дамы в большинстве своем корыстны. И это, увы, не новость, а почти традиция. И, как показывает анализ аналогичных опросов за много лет, мужчины из года в год все в большей степени перенимают эту женскую черту. Потому и процент празднующих почти сравнялся. «Игнорируете 23 Февраля, значит и без 8 Марта обойдетесь», — думают джентльмены.

Целевые аудитории

Но, к счастью, люди обоих полов еще не до конца утратили желание радовать друг друга. Пусть процесс обмена подарками и стал напоминать бартерный обмен или, если угодно, шахматную партию, в которой женщины делают первый ход и выигрывают.

Итак, в основе опроса россиян, сделанного экспертами Avito, известно, что в День защитника Отечества мужчинам вручали традиционные презенты. 24% женщин назвали самым популярным подарком на 23 Февраля дезодорант, пену для бритья и другие средства гигиены и парфюмерии; 21% — одежду и обувь; 17% — товары для спорта; традиционные носки только на четвёртом месте (14% женщин). В принципе не плохо. Правда, представители сильного пола мечтали совсем о другом. В их фантазиях присутствовали: гаджеты (25%), автомобили (20%) и часы (18%).

Интересно, что эти мечты, оказывается вполне осуществимы. И осуществить их собирались респондентки, опрошенные в ходе аналогичного исследования, проведенного экспертами Сбербанка. Согласно их данным, женщины 23 Февраля побаловали своих мужчин ювелирными изделиями, часами и товарами для туризма и игры.

И, кстати, этот же опрос выявил также места проживания наиболее щедрых и хорошо зарабатывающих мужчин (наверное, именно они и заслужили качественные подарки от своих половинок).

Итак, дамы, внимание! На цветы своим любимым больше всего тратят мужчины, проживающие в Курганской области и Чеченской Республике. Больше всего мужчины зарабатывают в Чукотском автономном округе — в среднем 61 тысячу рублей. Второе и третье места удерживают Москва и Магаданская область, зарплаты мужчин в которых составляют 53 и 50,3 тысячи рублей соответственно.

Чего хотят женщины

Женщинам стоит порадоваться еще раз. Оба опроса подтвердили, что представительницы слабого пола, в большинстве своём, в свой Международный день получат именно то, о чём всегда мечтали, — украшения и косметику.

На втором месте в женском рейтинге — косметика и парфюмерия (26%); это желание также поддерживается мужчинами (20%). Однако затем мнения расходятся. Так, 19% девушек с удовольствием бы получили в подарок путёвку на отдых, но реализовать подобное готовы только 5% мужчин, — цитирует РИА «Новости» текст исследования экспертов Avito.

Известно также, что мужчины планируют потратить на подарки к 8 Марта от одной до трёх тысяч рублей, в то время как женщины вложили в приобретения к 23 Февраля сумму до одной тысячи рублей.

Евгения ПРИЙМАК
Фото istockphoto.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года

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Просмотров: 151 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:17

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