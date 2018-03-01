Бетон для бассейна

Осенью следующего года Крым получит новый спортивный суперцентр

В декабре прошлого года госбюджетное учреждение «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» объявило о начале конкурса на поиск компании, которая построит в Симферополе современный центр водных видов спорта. И вот строительство идёт полным ходом. «Крымский ТелеграфЪ» выяснил подробности этого небывалого для полуострова проекта.

Большое дело

В Симферополе идет активное строительство нового спортивного объекта. Масштабы, скажем прямо, впечатляют. Сразу видно — началось большое дело. Олимпийский центр разместится в Симферополе: с севера — в районе симферопольской объездной дороги, с востока — на улице Куйбышева, с юга — в районе проектируемой дороги городского значения, с запада — на улице Киевской.

Сейчас фундамент будущего центра олимпийской подготовки по водным видам спорта уже залит первыми кубометрами бетона. В дальнейшем плавательный комплекс станет местом проведения всероссийских и международных соревнований по спортивному и синхронному плаванию, водному поло, а также для оздоровительных заплывов взрослых и детей. Главное, что этот новый спортивный суперцентр создается с возможностью в будущем принимать на этой базе соревнования по водным видам спорта самого высокого класса.

На днях стройплощадку посетил и вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин.

Как сообщалось несколько месяцев назад, идея строительства водного центра принадлежит главе Крыма Сергею Аксенову. Она вызвана острым дефицитом бассейнов на полуострове. В связи с этим стояла задача построить крупнейший дворец водных видов спорта в республике. Власти рассчитывают, что бассейны приведут крымских спортсменов к новым достижениям, в частности в синхронном плавании. Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин отмечает, что для строительства взяты самые лучшие образцы материалов, которые есть на территории Российской Федерации.

Виталий Нахлупин, заместитель председателя Совета министров Республики Крым:

«Бассейн очень необычный. Это комбинированная 50-метровая ванна, которая может быть разделена за счет бортика на два 25-метровых бассейна. Это классический 25-метровый бассейн. Детский бассейн и бассейн для водного поло, а также синхронного плавания. Натолкнул на идею такого активного строительства в первую очередь чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в 2015 году в Казани. Мы посмотрели казанский бассейн, но наш будет лучше».

Кто строит? И как?

Для разработки спортивного объекта была выбрана санкт-петербургская компания. Общая площадь двухэтажного дворца водных видов спорта составит почти 19 тысяч квадратных метров.

Петр Иванов, подрядчик:

«На подготовительном этапе произведен срез почвенно-растительного слоя. После получения разрешения на строительство мы приступили к разработке котлована для устройства фундаментов. Уже произвели первый залив бетонной подготовки для устройства непосредственно самих фундаментов».

Цена контракта 1 млрд 32 млн рублей. Финансирование производится за счет средств республики. Подрядчик уже получил авансом 125 млн рублей и планирует завершить намеченное в срок.

Петр Иванов:

«На сегодняшний день освоено примерно 10 млн рублей. А кассовый план этого года составляет 550 млн рублей».

В здании центра разместят тренажерный зал и фитнес-зал, раздевалки и тренерские комнаты. Помимо этого, территория объекта будет оснащена дополнительными объектами. В перспективе возведение торгового центра, обустройство большого количества кафе и зон отдыха.

В центре будет три бассейна: олимпийский 50-метровый, маленький 25-метровый и детский 10-метровый. Предусмотрены трибуны на 600 мест, тренажёрные залы, медицинский кабинет, две сауны. В комплексе разместят административные кабинеты и кафе.

А закончиться все работы должны в конце осени будущего года. Согласно контракту, окончание работ запланировано на 1 ноября 2019 года. Что ж, будем надеяться, что это большое и хорошее дело будет выполнено качественно, в срок, а само строительство не будет омрачено каким-нибудь очередным скандалом. Производственным или коррупционным. Нет, явных предпосылок к этому не имеется. Просто, как говорится, горький опыт... Не хочется снова разувериться...

Общая площадь нового строительства составит 18 748 кв. м. Центр строят в рамках реализации мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта РК на 2017–2019 годы

Кстати

Кроме спортивно-плавательных тем, в республике задумались и о космосе. В частности, обсуждается вопрос возможного строительства первого в Крыму космического центра. Об этом на пресс-конференции в Республиканском пресс-центре сообщил космонавт из Крыма Василий Циблиев. «Мы с Валерием и Сергеем Аксёновыми обсуждали, что в Крыму нужно строить космоцентр. И это должен быть не просто музей космонавтики, а настоящий тренажёр для детей, где ребята смогли бы учиться стыковке корабля, полёту в невесомости», — сказал он. По словам Циблиева, такой центр нужен Крыму. Однако место для строительства пока не выбрали. Возможно, по информации космонавта, это будет Евпатория или Симферополь.