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РегионыСимферополь

Бетон для бассейна

Осенью следующего года Крым получит новый спортивный суперцентр

В декабре прошлого года госбюджетное учреждение «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» объявило о начале конкурса на поиск компании, которая построит в Симферополе современный центр водных видов спорта. И вот строительство идёт полным ходом. «Крымский ТелеграфЪ» выяснил подробности этого небывалого для полуострова проекта.

Большое дело

В Симферополе идет активное строительство нового спортивного объекта. Масштабы, скажем прямо, впечатляют. Сразу видно — началось большое дело. Олимпийский центр разместится в Симферополе: с севера — в районе симферопольской объездной дороги, с востока — на улице Куйбышева, с юга — в районе проектируемой дороги городского значения, с запада — на улице Киевской.

Сейчас фундамент будущего центра олимпийской подготовки по водным видам спорта уже залит первыми кубометрами бетона. В дальнейшем плавательный комплекс станет местом проведения всероссийских и международных соревнований по спортивному и синхронному плаванию, водному поло, а также для оздоровительных заплывов взрослых и детей. Главное, что этот новый спортивный суперцентр создается с возможностью в будущем принимать на этой базе соревнования по водным видам спорта самого высокого класса.

На днях стройплощадку посетил и вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин.

Как сообщалось несколько месяцев назад, идея строительства водного центра принадлежит главе Крыма Сергею Аксенову. Она вызвана острым дефицитом бассейнов на полуострове. В связи с этим стояла задача построить крупнейший дворец водных видов спорта в республике. Власти рассчитывают, что бассейны приведут крымских спортсменов к новым достижениям, в частности в синхронном плавании. Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин отмечает, что для строительства взяты самые лучшие образцы материалов, которые есть на территории Российской Федерации.

Виталий Нахлупин, заместитель председателя Совета министров Республики Крым:

«Бассейн очень необычный. Это комбинированная 50-метровая ванна, которая может быть разделена за счет бортика на два 25-метровых бассейна. Это классический 25-метровый бассейн. Детский бассейн и бассейн для водного поло, а также синхронного плавания. Натолкнул на идею такого активного строительства в первую очередь чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в 2015 году в Казани. Мы посмотрели казанский бассейн, но наш будет лучше».

Кто строит? И как?

Для разработки спортивного объекта была выбрана санкт-петербургская компания. Общая площадь двухэтажного дворца водных видов спорта составит почти 19 тысяч квадратных метров.

Петр Иванов, подрядчик:

«На подготовительном этапе произведен срез почвенно-растительного слоя. После получения разрешения на строительство мы приступили к разработке котлована для устройства фундаментов. Уже произвели первый залив бетонной подготовки для устройства непосредственно самих фундаментов».

Цена контракта 1 млрд 32 млн рублей. Финансирование производится за счет средств республики. Подрядчик уже получил авансом 125 млн рублей и планирует завершить намеченное в срок.

Петр Иванов:

«На сегодняшний день освоено примерно 10 млн рублей. А кассовый план этого года составляет 550 млн рублей».

В здании центра разместят тренажерный зал и фитнес-зал, раздевалки и тренерские комнаты. Помимо этого, территория объекта будет оснащена дополнительными объектами. В перспективе возведение торгового центра, обустройство большого количества кафе и зон отдыха.

В центре будет три бассейна: олимпийский 50-метровый, маленький 25-метровый и детский 10-метровый. Предусмотрены трибуны на 600 мест, тренажёрные залы, медицинский кабинет, две сауны. В комплексе разместят административные кабинеты и кафе.

А закончиться все работы должны в конце осени будущего года. Согласно контракту, окончание работ запланировано на 1 ноября 2019 года. Что ж, будем надеяться, что это большое и хорошее дело будет выполнено качественно, в срок, а само строительство не будет омрачено каким-нибудь очередным скандалом. Производственным или коррупционным. Нет, явных предпосылок к этому не имеется. Просто, как говорится, горький опыт... Не хочется снова разувериться...

 

Общая площадь нового строительства составит 18 748 кв. м. Центр строят в рамках реализации мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта РК на 2017–2019 годы

Кстати

Кроме спортивно-плавательных тем, в республике задумались и о космосе. В частности, обсуждается вопрос возможного строительства первого в Крыму космического центра. Об этом на пресс-конференции в Республиканском пресс-центре сообщил космонавт из Крыма Василий Циблиев. «Мы с Валерием и Сергеем Аксёновыми обсуждали, что в Крыму нужно строить космоцентр. И это должен быть не просто музей космонавтики, а настоящий тренажёр для детей, где ребята смогли бы учиться стыковке корабля, полёту в невесомости», — сказал он. По словам Циблиева, такой центр нужен Крыму. Однако место для строительства пока не выбрали. Возможно, по информации космонавта, это будет Евпатория или Симферополь.

Нина АРХИПОВА
Фото sportnational.ru, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 470 от 2 марта 2018 года

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Просмотров: 444 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 08:22

:: Комментарий #1 написал: ГЫЫЫЫ   |   Сегодня, 11:20   |  



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Комментариев: 0
Постройте космический центр в Симферополе на ул.Караманова. Там такая дорога (вернее бездорожье), что скоро эти ямы из космоса будет видно. А они все прожектами живут!

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