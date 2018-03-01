Операция «Освобождение»

Снятие запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о снятии запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Государственное принуждение

Ситуация: вы купили автомобиль по договору купли-продажи, но, приехав в ГИБДД с целью переоформления на себя транспортного средства, столкнулись с проблемой — на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия. В данной ситуации переоформить (поставить на регистрационный учет) авто не получится.

Запрет на регистрационные действия автомобиля — это одна из мер государственного принуждения. Она применяется в установленном законом порядке, чтобы обеспечить выполнение определенных обязательств владельцем транспортного средства.

При наличии запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством РФ, регистрация и иные регистрационные действия с транспортными средствами не производятся. Простыми словами, это означает, что автомобиль нельзя поставить/снять с учета, продать или совершить любые юридические процедуры.

В зависимости от конкретной ситуации запрет на проведение регистрационных действий может быть наложен судебными приставами, судами, следственными органами, таможенными органами и другими органами, обладающими соответствующими полномочиями.

Так, запреты и ограничения на совершение регистрационных действий могут накладываться, например:

- судебным приставом в целях обеспечения исполнения исполнительного документа либо в качестве меры принудительного исполнения во исполнение судебного акта о применении мер по обеспечению иска;

- должностными лицами таможенных органов в связи с выявлением нарушений таможенного законодательства при ввозе автомобиля ;

- судом по ходатайству следственного органа при наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа либо других имущественных взысканий.

Устранение обстоятельств

Если новый собственник все же столкнулся с такой проблемой, в первую очередь необходимо постараться по возможности устранить обстоятельства, послужившие причиной запрета.

Чаще всего такой запрет накладывается судебными приставами на предыдущего владельца автомобиля в качестве меры исполнения исполнительного документа — это могут быть административные штрафы и другая задолженность (например, банковский кредит). Обмен постановлениями о наложении и о снятии запретов на проведение регистрационных действий между службой судебных приставов и ГИБДД России осуществляется в электронном виде. Процесс снятия запретов на проведение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств может занимать определенное время.

Сведения о наличии задолженности можно узнать на сайте Федеральной службы судебных приставов России с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Там можно найти необходимую информацию: каким отделом ФССП наложен запрет, на основании какого исполнительного документа и сумму задолженности.

Если задолженность по исполнительному документу невелика и вы готовы ее погасить, то можно фактически исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования путем оплаты долга.

Но если вы не согласны с постановлением судебного пристава о наложении запрета на регистрационные действия, такое постановление можно обжаловать в порядке подчиненности либо в суд, на основании статей 122–124, 128 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве».

Если же запрет был установлен судом в качестве меры по обеспечению иска, обжаловать можно соответствующее определение суда.

Постановление таможенного органа можно обжаловать в вышестоящий таможенный орган или в суд.

Для снятия ареста, наложенного в порядке уголовного производства, можно обратиться к лицу или в орган, в производстве которых находится уголовное дело, либо обжаловать постановление суда, которым был наложен арест.

Если основания для отмены запрета устранены или постановление уполномоченного органа о наложении запрета успешно обжаловано, получите в уполномоченном органе документ о снятии запрета.

В подразделение ГИБДД документы могут быть отправлены с опозданием, поэтому рекомендуем самостоятельно передать в подразделение ГИБДД копию документа о снятии запрета.

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