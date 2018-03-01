Бои за Панораму

В ожидании глобальной реконструкции

В наши дни Панорама обороны Севастополя привлекает к себе внимание не только своей уникальностью. Дебаты, дискуссии, журналистские скандалы и обращения общественников лично к президенту стали неотъемлемой частью существования одного из наиболее значимых исторических объектов Севастополя. Говорят, только сотни миллионов из федерального бюджета и правильные расчеты смогут сохранить его для потомков. Десятки лет назад, во времена Великой Отечественной, ни денег, ни времени для размышлений не было. Было лишь огромное желание спасти народную память, спасти любой ценой, даже если для этого требовалось пожертвовать собственной жизнью...

Вдохновляющая на подвиги

С началом Великой Отечественной войны и обороны Севастополя 1941 — 1942 гг. работа Панорамы не прекратилась. Она тоже боролась с фашистами. По-своему. Поддерживала в защитниках города боевой дух, веру в победу. Всматриваясь в полотно Франца Рубо, правнуки нахимовских матросов находили в себе тот же источник несокрушимой силы, что когда-то помог выстоять их предкам.

Но положение в осажденном городе становилось все хуже. Налеты вражеской авиации учащались, артиллерийский обстрел усиливался. Надо было что-то делать...

Из воспоминаний бывшего секретаря Севастопольского ГК ВКП(б) Б. А. Борисова, который в этот нелегкий период фактически взял на себя руководство городом. «Известно, что, когда встал вопрос об эвакуации полотна, сформировали специальную комиссию. Но выводы специалистов оказались неутешительны — снятие и транспортировка могла погубить живопись. Поэтому решили ждать до последнего, однако усилили меры противопожарной безопасности. Но, увы, это не помогло».

7 июня 1942 г. фашисты начали третье наступление на Севастополь. На их стороне был колоссальный перевес в силах и технике. 25 июня 1942 г. пять самолетов Ю-87, спикировав, сбросили бомбы на Панораму. Здание загорелось. Пришлось действовать сообразно с обстоятельствами, спонтанно.

Первыми спасать шедевр начала века бросились 18 курсантов курсов средних командиров береговой обороны Черноморского флота. Их не напугал мощный артобстрел, которым впоследствии так хвастался в своих воспоминаниях фельдмаршал Манштейн.

Больше, чем жизнь

«Большая часть полотна была сорвана взрывами со стены и лежала на полу... Потолок горел. Краснофлотцы тт. Волович, Маметов и Каверин, младший сержант Шек, краснофлотец товарищ Мещеряков и другие самоотверженно спасали картину. Краснофлотцы сворачивали драгоценную, сухую, как порох, материю в трубку и выносили из пылающего здания... Потолок начал с треском обваливаться. Все покинули здание. Но на стене еще оставалась часть неубранной картины. Тогда младший сержант товарищ Шек бросился в огонь и ценой огромных усилий спас еще одну часть картины», — писала газета «Красный черноморец».

При спасении художественное полотно разрезали на части. И складывали, сворачивать в рулоны не было возможности, все решали минуты.

Удалось спасти 86 фрагментов — 2/3 картины, общая площадь которой составляла более полутора тысяч квадратных метров. Их погрузили на лидер эсминцев «Ташкент», где, помимо полотна, находились только раненые, женщины и дети (всего около двух тысяч человек). «Ташкент» был последним надводным кораблем, которому удалось вырваться из осажденного Севастополя. Он покинул район Камышовой бухты под покровом ночи с 26 на 27 июня 1942 года.

А уже ранним утром эсминцу пришлось столкнуться с остервенелыми попытками вражеской авиации отправить его на дно. С 5 часов до 9 часов утра 86 фашистских бомбардировщиков (по одному на каждый фрагмент картины) сбросили на корабль 336 бомб. Прямых попаданий в корпус удалось избежать благодаря умелому маневрированию, но все же «Ташкент» получил множественные повреждения, вода поступала в носовые отсеки, корабль стал «клевать носом». Казалось, все пропало...

Надежда в сердца людей вернулась, когда они увидели, как над судном в бреющем полете закружили самолеты 7-го истребительного полка. Вслед за ними пришла помощь по морю. Эсминец «Сообразительный» снял с тонущего корабля эвакуируемых, а эсминец «Бдительный» взял «Ташкент» на буксир. В тот же день спасенный корабль и его ценный груз благополучно прибыли в Новороссийск.

Исторический пазл

В Новороссийске фрагменты шедевра Рубо разместили в одной из школ. Художник-панорамист Н. Г. Котов свидетельствовал, что о них проявили должную заботу — развернули и просушили. И лишь затем направили подальше от линии фронта, в Новосибирск, где полотну была оказана первая помощь по всем правилам — живопись промыли специальной эмульсией, а осыпающийся красочный слой обработали рыбьим клеем, то есть проделали своего рода временную консервацию, которая не мешает в дальнейшем реставрировать произведение. Фрагменты сгруппировали и накатали на валы.

Вопрос о восстановлении Панорамы обороны Севастополя встал сразу же после окончания войны. Для этого нужно было, прежде всего, воссоздать ее живописную часть. Проделать это стало возможным благодаря, прежде всего, спасенным фрагментам, а также авторским эскизам и довоенным фотографиям. Во главе творческого коллектива, которому предстояло вернуть к жизни, вернее, вернуть пред очи народные живописную часть Панорамы, встал народный художник РСФСР академик В. Н. Яковлев (1893–1953). В 1953 году, после смерти В. Н. Яковлева, коллектив возглавил народный художник РСФСР академик П. П. Соколов-Скаля (1899–1961).

Одновременно восстанавливали и здание Панорамы. И 16 октября 1954 года, к столетию Севастопольской обороны, знаковый исторический объект вновь открыл свои двери для посетителей. С новым живописным полотном. А где же те, спасенные в 1942-м фрагменты?

Согласно обнародованной в СМИ информации, во время грядущей реконструкции на Историческом бульваре планируют возвести новый двухэтажный выставочный зал. На первом этаже разместится экспозиция, посвященная строительству оборонительных укреплений в годы первой обороны Севастополя, а на втором будут выставлены фрагменты живописного полотна Панорамы Франца Рубо. Оригинальные. Те самые...