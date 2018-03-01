→ Политика → Власть Президент сообщил о судьбах крымчан В долгосрочной перспективе, по мнению Владимира Путина, мы всё равно выиграем Президент РФ не сомневался в том, что санкции будут введены и ухудшатся отношения с рядом государств после возвращения Крыма, но судьбы миллионов крымчан были важнее временных трудностей. Об этом Владимир Путин сообщил в документальном фильме «Миропорядок 2018», премьера которого состоялась на днях. «Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира, – сказал Путин в ответ на вопрос журналиста, ожидал ли он введения санкционного режима против России из-за Крыма. – Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тем более тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо важнее». Он также отметил, что Россию специально подталкивали к такому решению. «Мне иногда кажется, что, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвёл нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко. Наши оппоненты выбрали очень правильную тактику и в известной степени своих целей в тактическом плане добиваются, но, думаю, в долгую мы всё равно выиграем», – сказал президент. Фото onf.ru

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:: Комментарий #1 написал: Ррр | Вчера, 19:50 |





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