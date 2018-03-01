Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крымчан поставят «на счетчик»
Есть золото!
Постоянного населения не числится…
Люди ненужной профессии
Нужно будет – сожгут всех?
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Президент сообщил о судьбах крымчан

В долгосрочной перспективе, по мнению Владимира Путина, мы всё равно выиграем

Президент РФ не сомневался в том, что санкции будут введены и ухудшатся отношения с рядом государств после возвращения Крыма, но судьбы миллионов крымчан были важнее временных трудностей. Об этом Владимир Путин сообщил в документальном фильме «Миропорядок 2018», премьера которого состоялась на днях. «Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира, – сказал Путин в ответ на вопрос журналиста, ожидал ли он введения санкционного режима против России из-за Крыма. – Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тем более тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо важнее». Он также отметил, что Россию специально подталкивали к такому решению. «Мне иногда кажется, что, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвёл нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко. Наши оппоненты выбрали очень правильную тактику и в известной степени своих целей в тактическом плане добиваются, но, думаю, в долгую мы всё равно выиграем», – сказал президент.

Фото onf.ru

Еще статьи:
Просмотров: 1083 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 10:48

:: Комментарий #1 написал: Ррр   |   Вчера, 19:50   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Владимир Владимирович за Вас в огонь и воду!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2018 (23)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru