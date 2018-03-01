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РегионыЕвпатория

Очередные ямы, очередной ремонт

Евпаторийские дороги вышли из зимы «с повреждённой одеждой»

В Евпатории вскоре начнется очередной ямочный ремонт дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации. «После зимы в городе резко ухудшилось состояние дорог и улиц. На некоторых участках покрытие "высыпалось", дождевые воды и лед серьезно повредили дорожную одежду. После потепления начнется ямочный ремонт дорог. Средства на эти цели выделены из городского бюджета», — отметили в администрации. Целевую субсидию (почти 2 млн руб.) получило бюджетное учреждение «Порядок». Проведены торги, определен подрядчик, с которым планируется заключить контракт.

Кроме того, свыше 6 млн руб. направят на ремонт проспектов Ленина и Победы. Подрядчика по этим объектам определят в марте. Кроме этого, республиканским бюджетом городу дана субсидия (более 4,5 млн руб.) на благоустройство улиц Чапаева и 2-й Гвардейской армии.

 

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Просмотров: 150 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:50

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