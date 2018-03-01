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Вне законаКриминал

Незаконное — детям

Липовые медсправки в Севастополе предлагали в открытую

В Севастополе суд запретил к распространению информацию о возможности приобретения незаконных медицинских справок, размещенную на четырех сайтах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как отметили в ведомстве, сайты были выявлены во время мониторинга интернета. В частности, на информационных ресурсах имелись сведения о возможности приобретения документов для посещения детьми дошкольных учреждений без обращения в медицинское учреждение. В связи с этим прокуратура Балаклавского района направила в суд заявление о признании этих данных запрещенными к распространению в России. Иск был удовлетворен. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

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Просмотров: 214 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 09:10

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